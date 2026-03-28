Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢｜美媒：萬斯電話中斥內塔尼亞胡誤導美國 遭以色列設局報復

即時國際
更新時間：04:13 2026-03-28 HKT
發佈時間：04:13 2026-03-28 HKT

美國傳媒周五（27日）引述消息披露，美國副總統萬斯本周初曾與以色列總理內塔尼亞胡進行一次極為緊張且「艱難」的通話。萬斯在電話中嚴厲批評對方，指其過份吹噓推翻伊朗政權的可能性，誤導美方的戰爭預期。

通話氣氛劍拔弩張　萬斯不滿「樂觀預測」

根據《Axios》引述不具名美國官員報道，該次通話氣氛降至冰點。萬斯對內塔尼亞胡就伊朗局勢的樂觀預測感到極度不滿。

該名官員透露，在戰爭爆發前，內塔尼亞胡曾極力向美國總統特朗普吹噓，聲稱伊朗的政權更迭「輕而易舉」，且發生的機率比實際情況高得多。然而，隨著戰事進入第28日，伊朗政權並未如預期般瓦解，萬斯對此表現得「非常清醒」，並當面質疑內塔尼亞胡的軍事判斷。

以色列疑發動「抹黑」行動　反擊萬斯影響力

報道更指，在該次不歡而散的通話後，以方疑似採取報復行動。有美方消息人士指控，以色列正是近日一系列關於「伊朗繞過白宮、僅希望與萬斯談判」報道的幕後推手。

消息人士認為，這顯然是以色列針對萬斯的「系統性行動」，意在挑撥特朗普與萬斯之間的關係，並藉此削弱萬斯在對伊政策上的影響力。

雖然萬斯表現審慎，但特朗普目前仍維持強硬姿態。他早前宣布押後空襲伊朗發電站10天（至4月6日），並聲稱談判進展良好。外界分析認為，萬斯與內塔尼亞胡的內訌，反映出白宮內部對於是否要發動「最後一擊」徹底推翻德黑蘭政權，存在嚴重的戰略分歧。

目前，美以聯軍雖已對伊朗核設施發動空襲，但地面部隊是否攻入伊朗內陸，仍是華府內部的爭議焦點。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
東鐵綫受阻｜大圍站再現人山人海 被困車廂長者難忍人有三急 熱心市民幫手遮掩
01:46
東鐵綫受阻｜大圍站再現人山人海 被困車廂長者難忍人有三急 熱心市民幫手遮掩
突發
8小時前
獲派40年舊公屋以為「中伏」 點知「執到寶」 網民：最緊要睇呢樣嘢！｜Juicy叮
獲派40年舊公屋以為「中伏」 點知「執到寶」 網民：最緊要睇呢樣嘢！｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-26 13:32 HKT
東鐵綫受阻｜行駛中列車車尾緊急出口被打開 35歲男隧道內觸電燒傷命危
01:15
東鐵綫受阻｜行駛中列車車尾緊急出口被打開 35歲男隧道內觸電燒傷命危
突發
5小時前
WeChat Pay HK宣布聯同深圳市南山區商務局推出「2026年南山區入境消費券活動」，由4月1日至6月30日向用戶派發總值逾千萬港元之電子消費券。 Edit caption
復活節豪派千萬南山區消費券 餐飲零售及南山海岸城4折！奈雪、盒馬、京東Mall全覆蓋
生活資訊
16小時前
中電消費券2026｜2類合資格家庭獲派$100消費券 長者電費優惠客戶有份！4,000餐廳/零售店適用 附領取方法/期限/商戶名單
中電消費券2026｜2類合資格家庭獲派$100消費券 長者電費優惠客戶有份！4,000餐廳/零售店適用 附領取方法/期限
生活百科
16小時前
TVB小花胡美貽32歲生日洩「蜜」！高調晒男友4億獨立屋豪宅 傳與謝玲玲同住有望做百億新抱
TVB小花胡美貽32歲生日洩「蜜」！高調晒男友4億獨立屋豪宅 傳與謝玲玲同住有望做百億新抱
影視圈
11小時前
港男輪候5年獲派長者公屋 2原因呻「冇人折墮過我」？ 網民：有瓦遮頭都要知足
港男輪候5年獲派長者公屋 2原因呻「冇人折墮過我」？ 網民：有瓦遮頭都要知足
生活百科
12小時前
「最美港姐遺珠」徐淑敏跟老公罕公開同框 遊Art Basel 撞樣當家花旦 網民嘆「同臉不同命」
「最美港姐遺珠」徐淑敏跟老公罕公開同框 遊Art Basel撞樣當家花旦 網民嘆「同臉不同命」
影視圈
8小時前
就業寒冬「鐵飯碗」？網民力薦1工種不怕被AI取代+無學歷月入1.7萬起：起碼有飯食！
就業寒冬「鐵飯碗」？網民力薦1工種不怕被AI取代+無學歷月入1.7萬起：起碼有飯食！
飲食
12小時前
伊朗局勢｜傳美伊最快周四會談 特朗普：伊朗已同意永不擁有核武｜持續更新
02:11
伊朗局勢｜以色列轟炸洪達卜等核設施反應堆 魯比奧：戰事料持續2至4周」｜持續更新
即時國際
2小時前