伊朗局勢｜美媒：萬斯電話中斥內塔尼亞胡誤導美國 遭以色列設局報復

美國傳媒周五（27日）引述消息披露，美國副總統萬斯本周初曾與以色列總理內塔尼亞胡進行一次極為緊張且「艱難」的通話。萬斯在電話中嚴厲批評對方，指其過份吹噓推翻伊朗政權的可能性，誤導美方的戰爭預期。

通話氣氛劍拔弩張 萬斯不滿「樂觀預測」

根據《Axios》引述不具名美國官員報道，該次通話氣氛降至冰點。萬斯對內塔尼亞胡就伊朗局勢的樂觀預測感到極度不滿。

該名官員透露，在戰爭爆發前，內塔尼亞胡曾極力向美國總統特朗普吹噓，聲稱伊朗的政權更迭「輕而易舉」，且發生的機率比實際情況高得多。然而，隨著戰事進入第28日，伊朗政權並未如預期般瓦解，萬斯對此表現得「非常清醒」，並當面質疑內塔尼亞胡的軍事判斷。

以色列疑發動「抹黑」行動 反擊萬斯影響力

報道更指，在該次不歡而散的通話後，以方疑似採取報復行動。有美方消息人士指控，以色列正是近日一系列關於「伊朗繞過白宮、僅希望與萬斯談判」報道的幕後推手。

消息人士認為，這顯然是以色列針對萬斯的「系統性行動」，意在挑撥特朗普與萬斯之間的關係，並藉此削弱萬斯在對伊政策上的影響力。

雖然萬斯表現審慎，但特朗普目前仍維持強硬姿態。他早前宣布押後空襲伊朗發電站10天（至4月6日），並聲稱談判進展良好。外界分析認為，萬斯與內塔尼亞胡的內訌，反映出白宮內部對於是否要發動「最後一擊」徹底推翻德黑蘭政權，存在嚴重的戰略分歧。

目前，美以聯軍雖已對伊朗核設施發動空襲，但地面部隊是否攻入伊朗內陸，仍是華府內部的爭議焦點。