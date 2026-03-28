伊朗局勢｜伊朗革命衞隊據報突關閉霍峽 2中國貨輪罕見被逼掉頭

中東戰雲密佈，全球能源命脈霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）的航行風險急劇飆升。中國遠洋海運集團（COSCO）旗下兩艘超大型貨櫃輪「中海印度洋號」與「中海北冰洋號」，於周五（27日）嘗試穿越海峽離開波斯灣，但在接近伊朗控制海域時突然調頭折返。此舉被航運界視為「闖關失敗」，反映出即便是與伊朗關係友好的中國船隻，目前通行亦非萬無一失。

伊朗革命衛隊：任何通過船隻都將面臨「嚴厲措施」

路透社根據船舶追蹤資料顯示，該兩艘2萬TEU級的巨型貨櫃輪於27日凌晨起航，一度駛近由伊朗劃設的「安全走廊」入口，並在拉拉克島（Larak Island）及葛希姆島（Qeshm Island）附近航行。然而，在接近海峽出口的關鍵水域時，兩船突然放棄航行，折返波斯灣西側錨地停泊。

伊朗國營媒體報道，伊朗革命衛隊稱霍爾木茲海峽已關閉，任何通過的船隻都將面臨「嚴厲措施」。路透社

業界消息指出，現時要在霍爾木茲海峽通行，程序已變得極度複雜且具政治化。路透社

早前有報導指部分船隻透過標示「中國所有」（China Owned）成功過關。路透社

伊朗國營媒體報道，伊朗革命衛隊稱霍爾木茲海峽已關閉，任何通過的船隻都將面臨「嚴厲措施」。報道並指，在革命衛隊發出警告後，至少3艘不同國籍的貨船遭勸返。

「空船」測試風險 滿載油輪仍滯留避戰

報道引述知情人士透露，此次中遠兩艘貨櫃輪均是以「空船」狀態嘗試闖關。此安排具有戰略測試意味，因空載船舶若不幸遇襲，經濟損失及環境破壞相對較低。

相比之下，目前仍有多艘滿載原油的超級油輪滯留在波斯灣內。由於原油易燃且價值極高，一旦遇襲後果堪虞，故目前仍未獲准啟程。

該兩艘貨櫃輪原定於3月中旬前往亞洲，但受美、以、伊三國衝突影響，已在海峽附近滯留多日。目前包括中資船東在內的多家航運公司，正焦急等待外交協調結果及官方指引。

「中間人」政治：通行需交費或承接任務

業界消息指出，現時要在霍爾木茲海峽通行，程序已變得極度複雜且具政治化。船東往往需要透過特定的「中間人」與伊朗方面周旋，當中可能涉及支付高昂的「過路費」，甚至被要求承接特定的運輸任務作為交換。

早前有報導指部分船隻透過標示「中國所有」（China Owned）成功過關，但今次「中海」兩輪折返，顯示地緣政治壓力已令這張「免死金牌」出現變數。