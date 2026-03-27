伊朗局勢｜以色列轟炸洪達卜等核設施反應堆 魯比奧：戰事料持續2至4周」｜持續更新

中東局勢劇烈升溫。以色列與美國2月28日聯手攻擊伊朗多地，以方稱發動是「預防式打擊」，並宣布以色列全國進入緊急狀態，全境響起警報，而美國總統特朗普亦對伊朗展開名為「史詩怒火」（Epic Fury）的大規模作戰行動，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）及多名伊朗高層官員在襲擊中身亡。及後伊朗報復並空襲美以在海灣多國的據點。

伊朗局勢較早前事態發展，詳見本報早前報道。（相關報道：伊朗局勢｜特朗普稱美伊對話「富有成效」 暫緩攻擊能源設施5天)

行動代號「史詩怒火」

3月28日最新消息：

伊朗外長阿拉格齊證實核設施遭襲擊

02：42

伊朗外長阿拉格齊表示，以色列在美方協調下，對伊朗鋼鐵廠、電力和核設施發動了襲擊，與特朗普延長外交期限的聲明相悖。阿拉格齊稱，伊朗將讓以色列爲其罪行付出沉重代價。

02：20

伊朗官員表示，考慮退出《不擴散核武器條約》。

伊朗議會國家安全與外交政策委員會發言人易卜拉欣在社交媒體上發文表示，《不擴散核武器條約》不僅未能保護伊朗免受核大國襲擊，反而使伊朗核設施多次遭到攻擊，國際文件和協議也遭到完全忽視，伊朗是時候退出條約。

02：13

伊朗媒體報道，伊朗西部克爾曼沙赫省的民居遭美以聯合襲擊，至少13人遇難。

魯比奧：戰事料持續2至4周

伊01：05

美媒AXIOS網站記者在社交媒體發佈報道，美國國務卿魯比奧在正於法國舉行的七國集團外長會議上表示，針對伊朗的戰事行動還將持續「兩到四個星期」。他又稱，美國能在不派遣地面部隊的情況下，實現對伊朗軍事行動的目標。

00：50

以色列軍方表示，襲擊了伊朗中部阿拉克市的重水工廠，以及位於伊朗中部亞茲德的鈾礦開採設施。

3月27日最新消息：

美以轟炸洪達卜核設施反應堆

23：50

伊朗媒體報道，以色列和美國襲擊了伊朗的洪達卜核設施，該設施內有一座重水反應堆。重水反應堆在運行過程中產生的副產品，可用於提取製造核武所需的關鍵材料「鈈」。

相關新聞：伊朗局勢｜伊媒：美以聯手空襲伊朗核設施 重水反應堆兩度遭轟炸

21：40

路透：美國僅確認催毀伊朗導彈庫約1/3

美以對伊戰爭接近一個月，路透社引述多位知情人士透露，美國目前只能確定摧毀了伊朗龐大導彈庫的約三分之一，另外有約三分之一狀況不明，但轟炸很可能已將其損耗、摧毀或掩埋在地下隧道和掩體中。

這項此前未曾公開的評估顯示，雖然伊朗大部分導彈已被摧毀或無法獲取，但德黑蘭仍然擁有相當數量的導彈庫存，一旦戰鬥停止，伊朗或許能夠回收一些被掩埋或損壞的導彈。

美國總統特朗普周四一度聲稱伊朗「僅剩極少數導彈」，但「僅剩1%也不可接受，因為這1%的導彈就有可能擊中一艘價值10億歐元的船」。

14：00

中國大型滯留船隊開始穿越霍爾木茲海峽回國

內地財新網報道，3月27日，滯留在霍爾木茲海峽西側波斯灣內的中遠海運集運旗下的兩艘2萬TEU（標準箱）型貨櫃船「中海印度洋」號和「中海北冰洋」號開始穿越海峽回國。「中海印度洋」號和「中海北冰洋"號在通過海峽時標註船舶為「CHINA OWNER」（中資所有），穿越時是未載貨空船狀態。這兩艘船原本計劃在3月中旬從波斯灣前往馬來西亞，但由於美以伊開戰、伊朗封鎖霍爾木茲海峽而滯留至今。

11：00

美國國防部表示，美軍已在對伊朗軍事行動中部署無人駕駛快艇，以便執行巡邏，這是美方首次證實在實際衝突中使用此類船隻。

相關新聞：史詩怒火行動 | 美軍首度證實部署無人偵察艇 執行海上巡邏任務

10：20

美國傳媒透露，五角大樓正考慮向中東增派一支為數1萬人的地面部隊，讓特朗普在衡量美伊和談時有更多軍事選項。

相關新聞：伊朗局勢 | 美媒：國防部擬向中東增派1萬人地面部隊 讓特朗普有更多軍事選項

06：57

美國總統特朗普宣布再度推遲對伊能源設施的打擊，聲稱是應伊朗的要求。但美媒《華爾街日報》引述有份參與美伊和平談判的調解方指，伊朗未要求美國暫停對其能源設施的打擊行動。

報道又指，伊朗已要求美國刪減停火「15點協議」中的過份要求，然後才會同意會談。報道指，伊朗不願承諾永遠停止鈾濃縮活動。

04：40

美國總統特朗普再度推遲對伊能源設施打擊。當地時間3月26日下午，特朗普在其社交媒體上發文說：「應伊朗政府請求，特此聲明：我把針對（伊朗）能源設施的打擊再推遲10天，至美國東部時間2026年4月6日晚8點。」

特朗普堅稱，美國正在與伊朗進行談判，而且進展順利。他說：「儘管假新聞媒體及其他方面發表了錯誤的相反言論，但談判進展非常順利」。

03：37

中東戰火持續蔓延，全球最重要的能源運輸動脈霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）成為地緣政治博弈的暴風眼。伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）於當地周三（25日）表示，霍峽僅對敵對國家封閉，他點名中國、俄羅斯、巴基斯坦、伊拉克、印度及孟加拉等國的船隻，在與伊方協調下可獲准安全通行。

與此同時，消息指伊朗議會正草擬法案，擬對通過海峽的船隻徵收高達200萬美元（約1,560萬港元）的「過路費」，但目前未知具體詳情，包括未知是否在停火後才實施。

相關新聞：伊朗局勢｜伊朗點名這六國船隻可通過霍峽 據報擬立法徵收200萬美元「過路費」

02：54

以色列軍方表示，兩名士兵在黎巴嫩南部與真主黨交戰期間身亡。

02：22

加拿大宣佈對伊朗實施新制裁。據加拿大外長阿南德宣佈，加拿大對伊朗的5名個人和4個實體實施制裁，包括直接參與生產和供應尖端技術採購網絡、支持伊朗伊斯蘭革命衛隊武器生產和轉讓的伊朗商人和公司。

加拿大的聲明指，伊朗向其代理人、俄羅斯等轉讓武器、無人機和技術，加劇了武裝衝突，威脅其他國家的主權，並違反了國際準則。

伊媒：伊朗動員逾100萬名作戰人員 準備與美國進行地面戰

01：10

伊朗塔斯尼姆通訊社引述軍方知情人士報道，若美國想以「自殺式行動」來開通霍爾木茲海峽，伊朗已做好準備應對。報道又指，伊朗動員超過100萬名作戰人員，準備與美國進行地面戰。

00：43

以色列國防軍表示，過去一天，已拆除了德黑蘭及伊朗中部的關鍵武器生產設施；有關打擊行動共出動超過60架空軍戰鬥機，使用了超過150枚彈藥，進行了多輪打擊。

00：19

美國總統特朗普被記者問及伊朗送來的禮物是什麼？他回應說，是放行了10艘油輪過霍爾木茲海峽。他說，伊朗剛開始表示將放行8艘懸掛巴基斯坦國旗的油輪，「伊朗就某些事情向我們道歉，隨後又放行兩艘船，所以伊朗最終放走了10艘船」。

特朗普宣稱，美國與部分國家已組建了一個聯盟來保護船隻，美國「一點也不急着」於與伊朗達成停火協議，「我們還要打擊更多目標」。

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3月26日最新消息：

22：25

伊朗正式回應美國15點停火協議

新華社報道，伊朗塔斯尼姆通訊社援引知情人士稱，伊朗已正式回應美國提出的停火協議15點內容。

18：55

以軍擊斃伊朗革命衛隊海軍指揮官

坦格西里。 Tasnim News Agency

據以色列國防部長稱，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）海軍指揮官坦格西里（Alireza Tangsiri）在以色列的一次軍事行動中喪生。據指他是參與封鎖霍爾木茲海峽的伊朗重要指揮官。

16：00

以總理下令狂轟伊朗軍工產業

據報以色列取得美國起草的15點停戰計畫副本後，總理內塔尼亞胡令軍方加快攻擊行動，要求48小時內盡可能摧毀伊朗的軍工產業。知情人士透露，以色列關鍵戰爭目標有3個，包括：①消除伊朗的彈道導彈威脅；②確保伊朗無法研發核武；③創造條件，促使伊朗人民起義反政府。為免可能的和談阻礙戰爭目標達成，以色列急於趁仍有機會時重擊伊朗

相關新聞：伊朗局勢｜內塔尼亞胡憂和談阻礙戰爭目標 下令48小時內重轟伊朗軍工業

15：30

特朗普推動14/5習特會前停戰

據《華爾街日報》報道，美國總統特朗普告訴助手，他希望在未來幾周內盡快結束這場衝突。 知情人士透露，特朗普私下表示，他認為衝突已進入最後階段，並敦促顧問堅持他公開提出的4到6周停戰的時間表。一些知情人士表示，白宮官員預期戰爭將在特朗普與中國國家主席習近平會晤前結束。

09：00

伊朗開出停戰5個條件

當地時間25日，伊朗國家電視台報道稱，伊朗已審閱美國提出的一份旨在結束戰爭的15點計劃，認為該計劃「過分且脫離戰場實際」。伊朗國家電視台援引一名高級官員的話報道稱，伊方堅持認為戰爭的結束必須按照伊朗的條件和時間表進行。

消息人士指出，只有在對方接受伊朗的條件後才會停火，在此之前不會舉行任何談判。伊朗結束戰爭的條件是：

1、敵人停止針對伊朗的軍事行動和恐怖行動；

2、創造客觀條件，確保戰爭不再重演；

3、保證支付損害賠償和戰爭補償，並明確責任；

4、敵人應全面結束針對「抵抗陣線」的軍事行動；

5、伊朗過去、現在和未來都應擁有在霍爾木茲海峽行使主權的相關合法權利。

08：11

美以襲擊已致伊朗至少1750人死。伊朗官員稱美以襲擊已致伊約350萬人流離失所#伊朗常駐國際海事組織副代表普里亞·科利萬德說，自美國和以色列2月28日對伊朗發起襲擊以來，已造成伊朗至少1750人死亡、2.28萬人受傷。伊朗伊斯蘭共和國通訊社援引科利萬德在國際海事組織的發言報道，美以發起的侵略戰爭還導致伊朗超過8.1萬處民用設施損毀，其中包括498所學校、275家醫院及衛生機構，另有約149艘商船和漁船被擊沉，約350萬人流離失所。

伊朗外長：目前無意展開會談

06：20

路透社報道，伊朗外長阿拉格齊表示，伊朗正在審閱美國提出的結束海灣戰爭的提議，現階段無意就不斷擴大的中東衝突舉行會談。阿拉格齊又稱，透過調解人交換資訊「並不意味著與美國進行談判」。

報道分析指，阿拉格齊的表態表明，如果伊朗所提出的要求得到滿足，德黑蘭方面願意就結束戰爭進行談判。

相關新聞：伊朗局勢｜伊朗外長：美國想談判等於承認軍事行動失敗 指雙方僅處「傳話」階段

03：16

對於伊朗伊斯蘭革命衛隊宣稱擊落一架美國F-18戰機，美國中央司令部指「消息不實」。

白宮：倘伊朗不接受被擊敗事實 將遭更嚴厲打擊

02：33

白宮新聞秘書萊維特重申，美國對伊朗行動的時間框架爲4到6周，她呼籲伊朗不應再次誤判，如果伊朗不能接受已被擊敗的現實，總統特朗普將予以更嚴厲打擊。她補充指，伊朗未有拒絕談判。

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01：46

伊朗議會議長卡利巴夫表示，有情報顯示，「敵人」正計劃在某個地區國家的支持下，佔領伊朗一座島嶼；伊朗軍隊正在密切監視敵方動向，如果「敵人」採取任何行動，伊朗將對該地區國家的關鍵基礎設施發動猛烈攻擊。

01：24

美媒Axios網站報道，特朗普政府尚未收到伊朗拒絕停火「15點協議」的官方通知。

01：20

半島電視台報道，伊朗伊斯蘭革命衛隊25日發表聲明稱，伊朗防空部隊當天下午在東南部恰巴哈爾附近領空擊落一架美軍F-18戰鬥機，戰鬥機隨後墜毀於印度洋。

01：12

美媒CNN報道，美國副總統萬斯可能於本週末，前往巴基斯坦參加與伊朗的會談。

伊媒：若伊朗島嶼遭侵奪 將於曼德海峽開新戰線

00：58

外間有傳美國有意奪取伊朗能源樞紐哈爾克島，伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim）引述軍方消息報道，如果伊朗領土或島嶼遭到攻擊，伊朗可能在曼德海峽（Bab al-Mandab Strait）開闢新的戰線。

伊朗據報拒絕特朗普停火「15點協議」 但未關談判之門

00：04

伊朗國營電視台（Press TV）周三（25日）引述官方消息指，德黑蘭已拒絕由巴基斯坦轉遞的美國停火「15點協議」，以及表明會繼續在中東地區發動「猛烈打擊」。報道又引述官員稱，伊朗向美國和以色列反向開出五項停火條件，包括要求美國支付戰爭賠償及承認伊朗對霍爾木茲海峽的主權。

不過，伊朗並沒有關上談判之門。伊朗電視報道稱，伊朗將「根據自身決定的時間，並在其提出的條件得到滿足後」，結束戰爭，不會允許美國總統特朗普決定戰爭結束的時間。換言之，伊朗並沒有拒絕與美國談判。

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3月25日最新消息：

22：50

伊朗宣布有條件開放非敵對國家通行霍爾木茲海峽後，一艘泰國籍油輪23日成功穿越這條重要水道。泰方證實，外交部與伊朗當局經過密集協商，為曼差石油公司（Bangchak Corporation）油輪取得安全通行許可，並無支付任何費用。據悉另一艘SCG化學公司所屬船隻也正等待通行許可。

伊朗駐泰使館在X平台發文表示，泰國船隻順利通過反映兩國緊密關係，並強調「盟友有特殊地位」。

相關新聞：伊朗局勢｜泰國油輪安全通過霍爾木茲海峽 官方證實無收過路費

曼差石油公司發圖文證實旗下油輪通過霍爾木茲海峽。 Bangchak

10：45

特朗普重返白宮，展開其第二段任期，其執政表現一直備受關注。最新民意調查顯示，受油價飆升和美國民眾普遍對美國發動伊朗戰爭不滿，特朗普的支持率從上周的40%降至36%，為他重返白宮以來的最低水平。

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09：50

因應美伊戰爭導致的能源危機，南韓政府昨日發布公共機關車輛限行5組制，並有獎勵節能企業、重啟核電機組等措施，也獎勵縮短淋浴時間等。總統李在明呼籲發起全國性節能運動。

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08：40

美國在波斯灣的盟國立場正逐漸轉向，考慮加入對伊朗的行動。之所以如此，一是回應打亂區域經濟的持續攻擊，二是不能冒險讓霍爾木茲海峽淪為德黑蘭的長期籌碼。

《華爾街日報》報道，在伊朗以導彈與無人機襲擊沙特能源設施及首都利雅德後，沙特近期已同意美軍使用位於阿拉伯半島西側的法赫德國王空軍基地。

更有知情人士表示，如今，沙特加入戰爭只是時間早晚的問題。阿聯酋也開始討論是否動用軍力介入衝突，並游說反對停火協議，以免部分伊朗軍力得以延續。





07：09

以色列及美國媒體最新報道，美國已透過巴基斯坦向伊朗遞交一份包含「15點計劃」的全面停火協議，旨在徹底終結美伊衝突。總統特朗普的女婿庫什納（Jared Kushner）與中東特使威特科夫（Steve Witkoff）負責斡旋，將推動雙方停火一個月，以展開談判。

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06：20

伊朗方面表示，用導彈空襲了位於伊拉克庫爾德自治區（庫區）埃爾比勒國際機場的美軍駐地以及受以色列支持的「分裂勢力據點」。

據伊朗軍方公告指，遭打擊區域是美軍重要的後勤支援和作戰指揮中心之一，部署有多種軍事裝備。

04：18

據美媒報道，美國白宮發言人駁斥，總統特朗普發帖公布推遲打擊伊朗電廠的前15分鐘，有人疑涉透過內幕交易狂賺的質疑。

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03：55

美國總統特朗普周二（24日）在白宮主持國土安全部長宣誓就職儀式時聲稱，伊朗向美國送上一份價值連城的「油氣大禮」，並指德黑蘭已同意「永不擁有核武器」。特朗普形容美軍目前在德黑蘭上空「行動自由」，並指伊朗原有的領導層已被「清除」，局勢實質上已發生「政權更迭」。

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03：12

美媒報道，國防部將增派陸軍第82空降師及海軍陸戰隊赴中東。

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02：04

美媒AXIOS網站報道，美國與伊朗可能最早在週四舉行高級別會談。

巴基斯坦總理夏巴茲·謝里夫（Shehbaz Sharif）周二（24日）公開表態，願意主辦這場具有決定性的會談；美國總統特朗普隨後轉發相關貼文。

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01：30

美國有線電視新聞網絡（CNN）周二（24日）引述伊朗消息人士證實，美國與伊朗近期確實存在「接觸」，但強調目前尚未達到全面談判的階段。報道又指，德黑蘭方面願意聽取能維護其國家利益且「可持續」的停戰方案。

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00：18

以色列國防軍表示，已擊斃伊朗駐黎巴嫩的聖城軍官員穆罕默德·阿里·庫拉尼。以軍稱，穆罕默德·阿里·庫拉尼負責推進「由伊朗情報官員指揮的恐怖襲擊」。

3月24日最新消息：

23：57

半島電視台引述伊朗革命衛隊海軍報道，一艘名「賽琳號」（Celine）的集裝箱貨船，因未持有通過霍爾木茲海峽的許可證，已將其強制驅離。

22：45

中共中央政治局委員、外交部長王毅24日應約同伊朗外長阿拉格齊通電話，希望各方抓住一切和平機會和窗口，盡快啟動和談進程。

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22：30

菲律賓總統馬可斯周二（24日）宣佈，全國進入能源緊急狀態。



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21：08

據伊朗塔斯尼姆通訊社消息，3月24日，伊朗總統府通信副主任穆罕默德·塔巴塔巴伊宣布，經最高領袖批准，並根據總統令，穆罕默德·巴蓋爾·佐爾卡德爾（Mohammad Baqer Zolqadr）被正式任命為最高國家安全委員會秘書，以接替拉里賈尼。



12：30

針對美國總統特朗普稱5天內與伊朗達成協議，以色列總理內塔尼亞胡表明，談判期間以軍會繼續打擊伊朗，並指特朗普向他表示，可通過達成協議實現對伊朗的戰爭目標。

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11：43

以色列總理內塔尼亞胡當地23日晚在視頻講話中說，自己「在任何情況下都將捍衛以色列的根本利益」；以色列將摧毀伊朗的導彈計劃和核計劃，並重創黎巴嫩真主黨。內塔尼亞胡還透露，以色列日前「清除」了兩名伊朗核科學家。

11：00

英美傳媒周一（23日）引述2名美國政府官員報道，特朗普政府正悄悄評估將伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）視為潛在的合作夥伴，甚至是未來的伊朗領袖。美國總統特朗普較早前暗示，已與伊朗內部「非常可靠」的人物接觸，並表示在德黑蘭與華府進行外交談判期間，將針對伊朗電廠與能源基礎設施的所有軍事打擊延後5天。但卡利巴夫公開否認與美方有任何接觸，並指控所謂「談判」純屬假新聞，目的是操縱全球金融與石油市場。

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09：30

據伊朗伊斯蘭共和國通訊社援引德黑蘭省應急部門數據報道，自美國和以色列2月28日對伊朗發起大規模軍事行動以來，伊朗首都德黑蘭市所在的德黑蘭省有430處地點遭到空襲，造成636人死亡、6848人受傷。

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09：01

據伊朗法爾斯通訊社24日報道，美國和以色列襲擊了位於伊朗中部伊斯法罕和西南部霍拉姆沙赫爾的兩處能源基礎設施。報道說，位於伊斯法罕的天然氣公司大樓和天然氣減壓站遭襲擊，部分設施和周邊住宅受損。位於霍拉姆沙赫爾電廠的天然氣管線也成為襲擊目標，但未造成人員傷亡。

09：00

美國《紐約時報》報道，五角大樓正考慮從陸軍第82空降師抽調一支約3000人的作戰旅，以支援對伊朗軍事行動，可能會用於奪取伊朗石油出口樞紐哈爾克島。

07：53

據美國《華爾街日報》報道，美軍第31海軍陸戰隊遠征隊及其搭乘的兩棲戰艦將於27日抵達中東地區。報道指出，這一天正好是美國總統特朗普為伊朗「開放」霍爾木茲海峽而重新設定的最後期限。

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06：49

伊朗伊斯蘭革命衛隊24日凌晨宣佈，發動「真實承諾-4」行動第78波攻勢，使用「伊馬德」「卡德爾」等導彈和無人機，對以色列埃拉特、迪莫納和特拉維夫以北的目標以及中東地區部分美軍基地進行打擊。伊斯蘭革命衛隊又指，革命衛隊和民兵武裝「動員窮人組織」的主力部隊尚未投入戰場，一旦在必要時出動，戰鬥將更加激烈，「敵人難逃險境」。

06：10

伊朗方面表示，伊朗軍隊日前摧毀了一艘美國方面的油輪，但未提及油輪具體信息、襲擊時間和地點。美國方面對此暫無回應。

巴基斯坦：願為美伊談判提供場所

05：50

巴基斯坦外交部發言人表示，如果伊朗與美國均有談判意願，巴基斯坦可隨時爲談判提供場所。

美媒：美方或視伊朗議長為合作夥伴

05：33

美國Politico：特朗普政府正評估把伊朗議會議長加利巴夫列為潛在合作夥伴，甚至是未來伊朗領導人的可能性。

05：11

美國總統特朗普當地周一（23日）於田納西州孟菲斯發表講話，聲稱美、伊雙方正就一項包含「15點框架」的停火協議進行密集磋商。

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04：45

伊朗高級官員莫赫森·雷扎伊稱，戰爭將持續，直到所有損失都得到補償，所有經濟制裁被解除，並確保美國不會干涉伊朗事務。赫森·雷扎伊警告說：「如果我們的基礎設施被攻擊，那就不再是「以眼還眼」——而是「以頭還眼」；你將會癱瘓」。

03：30

伊朗德黑蘭急救中心負責人表示，自美國和以色列竹打擊伊衝以來，德黑蘭共有430處地點遭到襲擊，共造成636人死亡，6848人受傷。

特朗普：非常有意向與伊朗達成協議

02：04

特朗普接受美國媒體採訪表示，美方「非常有意向與伊朗達成協議」，而他對能夠達成「某些實質性成果」抱有希望。

01：55

半島電視台報道，伊朗高級官員表示，為緩解緊張局勢，德黑蘭與美國透過第三方埃及和土耳其，進行了「善意的溝通」；而美方仍拒絕接受兩個基本條件——支付賠償和承認對伊朗的侵略。伊朗高級官員強調，特朗普無權對談判施加條件或設定截止日期。

以媒：特朗普政府冀4月9日前結束戰爭

01：46

據以色列媒體引述消息指，特朗普政府已將4月9日定為結束戰爭的目標日期。

美媒AXIOS報道，美國副總統萬斯週一（23日）上午與以色列總理內塔尼亞胡通電話，討論了與伊朗展開談判的細節。

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00：38

伊朗伊斯蘭革命衛隊宣布，在「真實承諾4」行動第77波打擊中，伊朗對中東地區多處美軍基地及以色列目標發起攻勢，其中包括科威特的阿里薩利姆空軍基地、沙特的蘇丹王子空軍基地，以及阿聯酋的宰夫拉空軍基地。

此外，伊朗伊斯蘭革命衛隊空天部隊司令穆薩維在社交媒體上發文表示，當前戰鬥將持續進行，直至實現國家和民族目標。

以媒：美伊將在伊斯蘭堡會談

00：14

美媒Axios報道， 美國總統特使威特科夫與總統特朗普的女婿庫什納正與伊朗伊斯蘭議會議長卡利巴夫進行談判。不過，伊朗塔斯尼姆通訊社等媒體其後報道，伊方否認卡利巴夫正在參與與美國方面的談判。

此外，報道引述一名美國消息人士稱，過去兩天，土耳其、埃及和巴基斯坦三國的外長，分別與美國美國總統特使威特科夫和伊朗外交部長阿拉格齊舉行了會談，冀促成結束戰事。

以色列媒體亦報道，本週晚些時候，伊朗和美國副總統萬斯將於本周稍後日子，在巴基斯坦首都伊斯蘭堡舉行會談。

伊朗外交部：美國想談判結束戰事 伊方未有回應

00：02

伊朗官媒伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）引述伊朗外交部發言人報道，近日收到友好國家的信息，暗示美國請求通過談判結束戰爭，但伊方未作回應。發言人又指，伊朗關於霍爾木茲海峽的立場以及結束戰爭的條件沒有改變。

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3月23日最新消息：

23：43

美國總統特朗普表示，美國與伊朗進行了良好且富有成效的對話，可能會「徹底解決這場戰爭」，美方對伊朗電廠和能源基礎設施的任何軍事打擊將延後5天。然而，伊朗半官方媒體法斯通訊社報道稱，伊朗「從未與美國進行直接或間接的溝通」。

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