伊朗局勢｜巴國總理晤伊代表團後與萬斯會談 伊方談判前提條件曝光｜持續更新

中東局勢劇烈升溫。以色列與美國2月28日聯手攻擊伊朗多地，以方稱發動是「預防式打擊」，並宣布以色列全國進入緊急狀態，全境響起警報，而美國總統特朗普亦對伊朗展開名為「史詩怒火」（Epic Fury）的大規模作戰行動，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）及多名伊朗高層官員在襲擊中身亡。及後伊朗報復並空襲美以在海灣多國的據點。

伊朗局勢較早前事態發展，詳見本報早前報道。（相關報道：伊朗局勢｜美伊和談前夕巴基斯坦逾萬警戒備 特朗普警告勿向霍峽船隻徵收通行費）

行動代號「史詩怒火」

4月11日最新消息：

19：19

新華社引述巴基斯坦消息人士報道，伊朗談判代表團11日在與巴基斯坦總理夏巴茲的會見中，提出伊朗和美國談判的前提條件。伊方提出的條件包括完全控制霍爾木茲海峽、解凍所有伊朗海外資產和賬戶、美方支付伊朗重建費用但美國公司不能參與投標、立即停止所有襲擊尤其是針對黎巴嫩的襲擊、允許伊朗使用民用核能等。

18：56

伊朗國家電視台駐伊斯蘭堡記者表示，伊朗的提議和底線已轉交給巴基斯坦總理。

18：28

當地時間4月11日，美國白宮官員否認有關「美國已同意解凍伊朗資產」的消息。有伊朗方面消息人士稱，包括解凍伊朗被凍結資產和黎巴嫩停火等伊朗方面設定的啟動談判條件目前尚未得到滿足。

18：13

新華社引述外電報道，巴基斯坦總理夏巴茲11日在巴首都伊斯蘭堡會見美國副總統萬斯。

​​​據巴基斯坦總理辦公室消息，美國總統特朗普特使威特科夫以及特朗普的女婿庫什納、巴基斯坦副總理兼外交部長達爾和內政部長納克維出席會談。

18：00

據伊朗法爾斯通訊社報道，伊朗談判代表團當天在同巴基斯坦總理夏巴茲會見前，再次會見了巴陸軍參謀長穆尼爾，「可能有新的信息交換」。伊朗媒體此前報道，穆尼爾「昨晚」已會見了伊朗談判代表團。 ​​​

17：44

巴方正努力推動實現美伊面對面直接談判。據央視新聞，當地時間11日，巴基斯坦官員表示，巴方正在努力推動實現美伊面對面直接談判。如果最終談判無法以面對面方式進行，將以間接方式由巴方居中傳話。談判時間為一天。

17：35

路透社引述伊朗消息人士稱，美國已同意解凍伊朗「在卡塔爾和其他國家銀行的被凍結資產」，伊朗將這視為達成持久和平協議的信號，資產解凍與霍爾木茲海峽安全通航「直接相關」。 ​​​

17：30

據新華社引述消息人士稱，巴基斯坦總理夏巴茲11日同伊朗談判代表團的會見已結束。​​​伊方與夏巴茲討論了伊朗與美國談判的前提條件。 ​​​

14：30



美伊停火和談前，據伊朗方面消息，雙方代表團將首先分別與巴基斯坦總理夏巴茲會面，之後會談才會正式開始。據悉，伊朗代表團與夏巴茲的會面定於當地時間下午1時進行。



14：16

英國《金融時報》周六報道，歐洲機場業界已發出警告，若霍爾木茲海峽不在3周內恢復全面通行，歐洲機場將面臨「系統性」航空燃油短缺，恐衝擊夏季旅遊。隨著燃油價格上升導致部分航線無利可圖，部分航空公司已開始縮減航班。

美伊停火談判 | 伊朗代表團飛機首排座位 擺放死去小學生照片與書包

13：11



當地時間4月11日，參加美伊談判的美方代表團抵達巴基斯坦。



同日凌晨，巴基斯坦官方確認，美伊談判將於當天在巴首都伊斯蘭堡的塞雷納酒店舉行，以尋求和平解決當前中東危機的方案。伊朗伊斯蘭議會議長卡利巴夫率領的伊朗談判代表團已抵達塞雷納酒店。



12：23

由伊朗國會議長卡利巴夫、外長阿拉格齊等高級官員組成的伊朗談判代表團周六（11日）凌晨抵達巴基斯坦首都伊斯蘭堡參加美伊談判。首席談判代表卡利巴夫當天在自己的社交媒體賬號發放一張讓人動容的照片，配文「我的飛行同伴們」。

美伊停火談判 | 伊朗：如無協議且戰火重燃 將對美以中東利益發動毀滅性打擊

10：14

伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台周五（10日）報道，伊朗方面在與美國談判前表示，如果未能達成伊朗和抵抗力量都能接受的協議，且戰火重新燃起，伊朗將對以色列和美國在中東地區的利益發動「毀滅性打擊」。

美伊停火談判 | 美軍續增兵中東 特朗普：霍爾木茲海峽將「很快」開放

08：37

美國《華爾街日報》報道，美國和伊朗周六在巴基斯坦首都伊斯蘭堡開始談判之際，美軍繼續向中東地區部署戰機和部隊，為後續可能的軍事行動做準備。美國總統特朗普較早前接受《紐約郵報》電話訪問時表示，與伊朗的會談結果將在24小時內明朗，並威脅稱美國軍艦正在重新準備彈藥和武器，如果最終無法達成協議，美軍將恢復對伊朗的軍事行動。

特朗普又強調，無論「有無伊朗的合作」，霍爾木茲海峽都將「很快」開放，並表明美方談判代表團的首要任務是確保伊朗無法擁有核武器。

伊媒：伊方所提條件獲接受 談判周六下午開始

06：24

伊朗傳媒報道，伊朗提出的先決條件已獲被接受，談判將於當地時間周六下午在伊斯蘭堡開始。

稍早前，伊朗外長阿拉格齊表示，美國必須履行承諾，將黎巴嫩納入停火協議。伊朗議會議長卡利巴夫亦稱，美國在開始談判前，必須停止以色列對黎巴嫩的攻擊。

黎巴嫩：下周二與以色列在美國國務院舉行首次會議

05：04

黎巴嫩總統府10日晚發表聲明表示，黎巴嫩和以色列同意，於14日在美國國務院舉行首次會議，討論宣佈停火以及在美國主持下啓動談判的日期。

04：28

美伊兩國今日（11日）上午於巴基斯坦首都伊斯蘭堡展開正式談判，為確保這場世紀會談順利舉行，據報東道主巴基斯坦空軍傾巢而出，為伊朗代表團開闢一條長達三小時航程的「空中安全走廊」，更被專家譽為「鋼鐵護航」。

相關新聞：美伊停火談判｜巴國全城戒備闢空中走廊護安全 伊朗外長：談判前須停襲黎巴嫩

伊朗代表團已抵伊斯蘭堡附近努爾汗空軍基地 準備參加美伊會談

03：54

新華社報道，伊朗伊斯蘭議會議長卡利巴夫率領伊談判代表團，於11日乘機抵達位於巴基斯坦首都伊斯蘭堡附近的努爾汗空軍基地，準備參加美伊會談。

過去24小時僅4艘船獲准通過霍峽

01：11

伊朗官媒伊斯蘭共和國廣播電視台周五（10日）在其社交平台長號報道指，過去24小時，只有4艘船通過霍爾木茲海峽，包括一艘伊朗油輪和一艘俄羅斯油輪。

黎巴嫩：以色列周五襲納巴提耶政府大樓釀13死

00：58

黎巴嫩國家安全總局周五（10日）表示，以色列當天空襲黎南部城市納巴提耶政府大樓，造成13名安全人員死亡。

黎巴嫩總統約瑟夫·奧恩發表聲明譴責以方襲擊，呼籲國際社會採取行動，制止以色列的襲擊行爲。

伊朗：美國談判前須先制止以色列襲黎巴嫩

00：13

伊朗外長阿拉格齊表示，美國必須履行承諾，將黎巴嫩納入停火協議。

伊朗議會議長卡利巴夫亦稱，美國在開始談判前，必須停止以色列對黎巴嫩的攻擊，以及解凍伊朗的資產。

相關新聞：伊朗局勢｜傳中國保證伊朗官員談判不遭暗殺 成美伊停火關鍵突破

00：02

特朗普：與伊朗的會談將在24小時內明朗

美國總統特朗普10日接受《紐約郵報》採訪表示，與伊朗的會談結果將在24小時內明朗；若和平談判失敗，美國軍艦正在補充「最好的彈藥」，以恢復對伊朗的打擊。

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