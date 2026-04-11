伊朗局勢｜美伊談判之際 特朗普高調稱裝載優質石油巨型油輪正駛美

在美國與伊朗據報正就結束衝突展開談判的敏感時刻，美國前總統特朗普（Donald Trump）高調透過社交平台發文，宣稱正有大批巨型油輪全速駛往美國，準備裝載被其形容為「地表最優質、最甜」的美國石油與天然氣。此舉被外界普遍解讀為，在談判桌外向伊朗施加壓力。

強調產能品質 「歡迎搶購」

綜合外電報道，特朗普於當地時間周三（11日）透過其社交平台「Truth Social」發文，形容正有「數量驚人」的油輪，包括部分全球體積最龐大的型號，正朝美國港口進發。

相關新聞：伊朗局勢｜美國和伊朗代表團談判之際 特朗普：美方開始清理霍爾木茲海峽｜持續更新

他在貼文中強調美國在全球能源市場的領導地位，聲稱：「我們擁有的石油量，比緊隨其後的兩個最大石油經濟體總和還要多，而且品質更高。」

特朗普同時向全球買家招手，標榜美國石油的優越品質，並稱美國的港口及基建設施已準備就緒，寫道：「我們正在等著你們。快速交貨（Quick turnaround）！」

相關新聞：伊朗局勢｜美伊重啟談判 伊提多項條件包括解凍所有海外資產及賬戶

時機敏感 疑向伊朗施壓

《路透社》分析指出，特朗普發表此番言論的時機極為敏感。正值美伊兩國官員據報在巴基斯坦進行談判，試圖結束已持續逾六周的軍事衝突，全球能源供應亦因此趨於緊張。

在此背景下，特朗普大肆宣揚美國的能源儲備與產能達到前所未有的頂峰，似乎有意凸顯在當前原油短缺的市場環境下，美國作為主要供應國的影響力，被認為是向伊朗發出強硬訊息，施加經濟壓力。