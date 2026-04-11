伊朗局勢｜美伊重啟談判 伊提多項條件包括解凍所有海外資產及賬戶

在以色列與黎巴嫩真主黨衝突持續之際，美國與伊朗代表團據報已在巴基斯坦首都伊斯蘭堡展開新一輪談判。外電引述伊朗方面消息指，伊方在會上提出多項強硬的先決條件，包括要求完全控制霍爾木茲海峽及解凍所有海外資產等。而在會談前夕，以色列持續空襲黎巴嫩南部，造成包括醫護人員在內的傷亡，為是次談判增添不穩定因素。

伊朗開出條件：掌控海峽、解凍資產

據美國傳媒引述伊朗消息報道，伊朗代表團在談判期間，會與黎巴嫩真主黨保持實時聯繫與協調，以便根據前線戰況，對談判進程作出必要決定。

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報道指，伊朗代表團在與巴基斯坦官員的閉門會議中，已明確提出與美國談判的前提條件，當中包括：

完全控制具有戰略意義的霍爾木茲海峽

美方解凍所有伊朗海外資產及賬戶

美方支付伊朗的重建費用，但美國公司不得參與競標

立即停止所有襲擊，特別是針對黎巴嫩的襲擊

允許伊朗擁有及使用民用核能

在資產問題上，路透社引述伊朗消息人士稱，美國已同意解凍伊朗在卡塔爾及其他國家銀行被凍結的資產。然而，美國官員隨後否認有關說法，並指伊朗在可預見的將來，都無法動用該筆資金。

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會談前夕以軍空襲 霍爾木茲海峽現運油輪

在美伊雙方展開會談的前夕，以色列軍方繼續對黎巴嫩南部多處發動空襲，釀成最少10人死亡，當中包括醫護人員，另有9人受傷。

與此同時，作為全球航運要道的霍爾木茲海峽，局勢亦見微妙變化。有市場消息指，海峽在上周六（4日）似乎有三艘超級運油輪駛過，可能是自新一輪地區衝突爆發以來，該處石油運輸量最高的一日，其背後動向備受關注。