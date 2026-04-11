伊朗局勢｜新領導人穆傑塔巴傷勢成謎 傳受重傷僅靠電話參與決策

路透社今天(11日)引述3名消息人士的說法指出，伊朗新任最高領袖穆傑塔巴(Mojtaba Khamenei)先前在空襲中受傷，造成他臉部毀容和至少一條腿遭受重創，目前僅透過電話參與高層會議。

這3名接近穆傑塔巴核心圈的消息人士以涉及敏感事務要求匿名報道。他們表示，56歲的穆傑塔巴目前正在康復中，但精神狀態保持敏銳，並透過電話會議參與包括戰爭及對美談判等重大決策。

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對大眾而言，穆傑塔巴的下落與執政能力很大程度上仍是未解之謎。自美、以發動空襲，擊斃前伊朗最高領袖哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)，以及隨後穆傑塔巴被任命為接班人以來，德黑蘭當局不曾公開他的照片或影音，也未針對其受傷程度發表聲明。

不過，在穆傑塔巴被任命為最高領袖後，伊朗國營電視台一名新聞播報員曾用「Janbaz」一詞稱呼他，指的是在戰爭中受重傷的人。

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此前，美國戰爭部長赫格塞斯(Pete Hegseth)曾在3月中提及穆傑塔巴的傷勢。他表示，穆傑塔巴「受傷且可能毀容」。一名熟悉美國情報評估的消息人士則稱，穆傑塔巴可能失去了一條腿。

中東研究所(MEI)專研伊朗問題的高級研究員瓦坦卡(Alex Vatanka)表示，無論穆傑塔巴的傷勢多嚴重，這位缺乏經驗的新領袖都不太可能如他父親那樣掌握絕對的權力。儘管被視為伊朗神權統治的延續，穆傑塔巴可能需要好幾年時間才能建立起相同權威。

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瓦坦卡說：「穆傑塔巴會是眾多聲音中的一個，但不會是具有決定性的那一個。他需要證明自己是一個可信賴、強大且凌駕一切的聲音。」

3名消息人士之一表示，當局可能在未來1、2個月內發布穆傑塔巴的照片，屆時他甚至可能公開露面；不過3人都認為穆傑塔巴只有在健康與安全允許的情況下才會現身。