美伊停火談判｜特朗普：將24小時內明朗化 威脅若無協議即恢復攻擊

美伊兩國今日（11日）於巴基斯坦首都伊斯蘭堡展開關鍵首輪談判。就在雙方接觸前夕，美國總統特朗普周五（10日）接受傳媒電話訪問時發出最後通牒，明言會談結果將在24小時內明朗化。他表示，美軍已做好隨時復戰的準備，若談判破裂，大軍可立即恢復對伊朗的猛烈攻擊。

萬斯率親信赴會

隨著由副總統萬斯（JD Vance）率領的代表團啟程赴會，代表團成員還包括總統特使威特科夫（Steve Witkoff）及特朗普女婿庫斯納（Jared Kushner）。

美國總統特朗普周五（10日）接受傳媒電話訪問時發出最後通牒，明言會談結果將在24小時內明朗化。美聯社

特朗普表示，美軍已做好隨時復戰的準備，若談判破裂，大軍可立即恢復對伊朗的猛烈攻擊。美聯社

巴基斯坦當局已將會談場地周邊劃為禁區，並由空軍戰機全程護航，確保伊朗代表團在美方強大軍事威懾下能安全入城。美聯社

特朗普說：「大約24小時後就會有分曉，很快就會有結果。」他聲稱，美軍軍艦目前正在重新整補彈藥與武器，處於隨時待命狀態，強調一旦最終無法達成協議，美軍將會動用這些武器，並以「極高效率」的方式重新打擊伊朗目標。

諷伊朗毫無籌碼 「存在只為談判」

特朗普隨後亦在社交媒體上發文，試圖在談判桌外壓制德黑蘭的氣勢。他批評伊朗領導層並未意識到自己手上根本毫無籌碼，除了利用國際航道（霍爾木茲海峽）對全球進行「短期勒索」外，並無他法。他又聲稱，伊朗政權今天之所以還能存在，「唯一的目的和原因就是為了與美方進行談判」。

伊斯蘭堡戒備森嚴 談判今早展開

白宮新聞秘書萊維特證實，首輪會談定於當地時間周六上午在伊斯蘭堡舉行。據悉，巴基斯坦當局已將會談場地周邊劃為禁區，並由空軍戰機全程護航，確保伊朗代表團在美方強大軍事威懾下能安全入城。