伊朗局勢｜特朗普：伊朗致電冀達成協議 前一天共34艘船通過霍峽

美國總統特朗普周一（13日）在白宮向記者表示，伊朗已主動聯絡美方，並稱對方「非常希望」達成協議。他又指，在處理與伊朗的緊張關係後，或「順道」到古巴。

雙方在核問題上未達成協議

特朗普表示，在巴基斯坦舉行的會談後，伊朗已主動聯絡美方，並稱對方「非常希望」達成協議。雙方對峙核心在於伊朗核計劃，重申不會容許伊朗擁有核武，並稱雙方已在多項議題上取得共識，但在核問題上仍未達成最終協議。

特朗普指，美國對伊朗實施海軍封鎖，旨在防止對方「勒索」及「敲詐世界」。他強調，美國毋須依賴霍爾木茲海峽，稱「我們不使用該海峽」，並指美國擁有比沙特阿拉伯及俄羅斯更多的石油及天然氣資源。他又稱，現時「許多國家」正轉向美國購買「最佳且最優質」的石油，並暗示局勢「或可在此之前得到解決」。被問及其他國家會否支持封鎖時，特朗普表示「不需要其他國家」，但稱已有部分國家提出協助，並指將於翌日公布詳情。

再批良十四世立場「錯誤」

另外，特朗普在社交平台表示，前一日共有34艘船通過霍爾木茲海峽，形容為近期以來單日最高通行量，並指該數字「遠高於」封鎖開始以來的水平。

另一方面，特朗普再次批評教宗良十四世，指其立場「錯誤」，並重申對方「對罪案軟弱」及「外交政策表現差」。教宗早前則表示，梵蒂岡呼籲和平與和解是基於福音精神，並稱不懼特朗普政府。