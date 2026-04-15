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伊朗局勢｜美軍啟動封鎖伊朗港口　包括中資油輪在內5船成功闖關

即時國際
更新時間：06:45 2026-04-15 HKT
發佈時間：06:45 2026-04-15 HKT

美伊停火談判破局後，中東戰雲密佈。美國總統特朗普正式下令封鎖所有進出伊朗港口的船隻，封鎖令已於香港時間周一（13日）晚上10時生效。然而，美方的強硬手段隨即面臨挑戰，船舶追蹤數據顯示，包括中資油輪在內的五艘關聯船隻成功闖關，穿越霍爾木茲海峽。中國外交部昨日嚴厲批評美方的封鎖行動，指其行為「危險且不負責任」。

中資油輪夜闖霍峽　外交部批美不負責任

根據船舶追蹤數據顯示，封鎖令生效後，至少有五艘與伊朗或中資背景有關的船隻挑戰「禁令」。其中，懸掛馬拉維旗幟、由上海一間船務公司擁有的油輪「富星號」（Fortune Star），載著約25萬桶甲醇及中國船員，連夜從阿聯酋向東橫越霍爾木茲海峽。

美國總統特朗普正式下令封鎖所有進出伊朗港口的船隻，封鎖令已於香港時間周一（13日）晚上10時生效。
美國總統特朗普正式下令封鎖所有進出伊朗港口的船隻，封鎖令已於香港時間周一（13日）晚上10時生效。

此外，由中國山東出發、同樣受美方制裁的油輪「穆爾利基山號」（Mount Murriki），亦被發現向西駛過海峽。中國外交部發言人昨日對此作出回應，警告美方的海上封鎖將嚴重加劇區域緊張局勢，並重申中方反對任何單邊制裁與長臂管轄。

分析：美方欲逼北京施壓　切斷伊朗原油命脈

國際媒體普遍分析，特朗普此舉旨在徹底切斷伊朗的原油出口收入。根據Kpler數據顯示，伊朗4月至今每日原油出口量仍維持在171萬桶的高位，是德黑蘭政權的重要財源。

著名能源分析師Javier Blas指出，美方實施封鎖令背後隱藏着更深層的外交盤算：無形中透過攔截伊朗石油的主要買家中國的油輪，迫使中國利用其影響力向伊朗施壓，逼使德黑蘭在談判桌上全面讓步。不過，分析亦指北京目前擁有龐大的戰略石油儲備，足以維持數周，未必會輕易就範。

目前，美軍雖允許非往來伊朗港口的民用船隻通過霍爾木茲海峽，但伊朗革命衛隊（IRGC）已多次重申其對海峽的「權威管理權」，並與執行掃雷任務的美軍驅逐艦爆發多次海上對峙。

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