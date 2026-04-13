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伊朗局勢｜伊朗總統與普京通話 稱願達成「平衡且公平」協議 強調國家利益為紅線

即時國際
更新時間：06:11 2026-04-13 HKT
發佈時間：06:11 2026-04-13 HKT

美國與伊朗在巴基斯坦伊斯蘭堡談判未能達成協議之際，美國總統特朗普揚言將封鎖霍爾木茲海峽。伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）周日與俄羅斯總統普京通電話，表示伊朗已準備好達成一項「平衡且公平」的協議，以實現地區持久和平與安全，但強調國家利益與民族權利是不可逾越的紅線。

達成協議並非遙不可及

據伊朗國家媒體報道，佩澤希齊揚在通話中指出，若美方遵守國際法律框架，達成協議並非遙不可及，但批評美國在談判中存在「雙重標準」及提出過高要求，是阻礙達成公正協議的主要因素。

他同時向普京通報伊斯蘭堡談判進展，並感謝俄羅斯在伊朗面對軍事壓力期間表達支持，以及在聯合國安理會反對針對伊朗的決議，認為有助防止局勢進一步升級。

伊朗視區內國家為「兄弟」

佩澤希齊揚亦批評美國利用波斯灣國家基地對伊朗發動攻擊，但強調伊朗視區內國家為「兄弟」，願在無域外勢力介入下，與鄰國合作建立區域安全架構。

普京則重申，俄方支持透過政治及外交途徑解決衝突，並強調應尊重伊朗主權與領土完整，願繼續協助推動相關談判進程。

另外，伊朗媒體引述伊斯蘭議會議長卡利巴夫表示，美國唯一出路是贏得伊朗人民的信任。

 

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