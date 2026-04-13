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伊朗局勢｜美中央司令部：4月13日起封鎖所有進出伊朗港口海上交通 伊朗斥「荒唐可笑」

即時國際
更新時間：05:53 2026-04-13 HKT
發佈時間：05:53 2026-04-13 HKT

美國與伊朗談判未達成協議，總統特朗普稱將封閉進出霍爾木茲海峽的船隻。美軍公布對伊朗實施海上封鎖的具體安排。

適用於所有進出伊朗港口船隻

美軍中央司令部（CENTCOM）表示，將於美東時間4月13日上午10時（格林威治時間15時）起，按照總統特朗普指示，開始對所有進出伊朗港口的海上交通實施封鎖。

聲明指出，封鎖措施將「不分國籍」適用於所有進出伊朗港口及沿海地區的船隻，包括位於波斯灣及阿曼灣的所有伊朗港口。不過，美方強調，行動不會影響往返非伊朗港口、經霍爾木茲海峽航行的船隻，以維持相關水域的航行自由。

特朗普早前已表示，在伊斯蘭堡舉行的美伊談判未能取得成果後，美方將對霍爾木茲海峽採取封鎖行動。

伊朗：「極為荒唐可笑」

對於美方舉措，伊朗方面強烈反彈。伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台引述海軍司令伊拉尼（Shahram Irani）表示，美國威脅對伊朗實施海上封鎖「極為荒唐可笑（ridiculous and extremely laughable）」。他指出，伊朗海軍正對美軍在區內的一切動向進行全面監控與追蹤。

伊朗駐泰國大使館表示，特朗普威脅封鎖霍爾木茲海峽的言論「太滑稽了」，形容甚至找不到合適的表情包來調侃。

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