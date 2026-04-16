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伊朗局勢｜內塔尼亞胡：談判期間續攻真主黨 路透：內閣討論停火可能性

即時國際
更新時間：07:10 2026-04-16 HKT
發佈時間：07:10 2026-04-16 HKT

在國際社會加大壓力促成以黎停火之際，以色列總理內塔尼亞胡表示，以軍仍持續對黎巴嫩真主黨發動攻勢，並正逼近其在南部據點賓特朱拜勒，形容即將「攻克」這個真主黨重要據點。

正逼近真主黨在南部據點

內塔尼亞胡周三發表視像講話稱，已指示軍方一方面加強在黎南部的安全區部署，另一方面與黎巴嫩推進和平談判。他指，以色列與黎巴嫩之間逾40年未有類似談判，現時得以展開，是因為以方「實力強大」，並有多國主動接觸。

他表示，以色列在談判中的兩大目標是瓦解真主黨，以及透過「實力」實現持久和平。內塔尼亞胡表示，以色列軍隊正集中兵力攻打位於黎巴嫩南部的賓特傑拜勒，他稱該地是真主黨的「首都」。他說：「實際上，我們即將摧毀真主黨的這個重要據點。」

內塔尼亞胡已指示軍方一方面加強在黎南部的安全區部署，另一方面與黎巴嫩推進和平談判。路透社
內塔尼亞胡已指示軍方一方面加強在黎南部的安全區部署，另一方面與黎巴嫩推進和平談判。路透社
內塔尼亞胡已指示軍方一方面加強在黎南部的安全區部署，另一方面與黎巴嫩推進和平談判。路透社
內塔尼亞胡已指示軍方一方面加強在黎南部的安全區部署，另一方面與黎巴嫩推進和平談判。路透社
據報，內塔尼亞胡政府正面臨華盛頓的巨大壓力，要求與黎巴嫩達成協議。路透社
據報，內塔尼亞胡政府正面臨華盛頓的巨大壓力，要求與黎巴嫩達成協議。路透社
以軍正逼近其在南部據點賓特朱拜勒，形容即將「攻克」這個真主黨重鎮的地區。路透社
以軍正逼近其在南部據點賓特朱拜勒，形容即將「攻克」這個真主黨重鎮的地區。路透社
以軍正逼近其在南部據點賓特朱拜勒，形容即將「攻克」這個真主黨重鎮的地區。路透社
以軍正逼近其在南部據點賓特朱拜勒，形容即將「攻克」這個真主黨重鎮的地區。路透社

內塔尼亞胡又提到，以色列與美國在伊朗問題上立場一致，包括要求伊朗移除高濃縮核材料、終止核濃縮能力，以及恢復霍爾木茲海峽通航。他稱，目前仍難判斷局勢發展，但若戰事再起，以方「已為任何情況作好準備」。

另外，路透社引述以色列高級官員報道，以色列安全內閣已就可能的黎巴嫩停火安排進行討論。據報，內塔尼亞胡政府正面臨華盛頓的巨大壓力，要求與黎巴嫩達成協議。

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