伊朗局勢｜特朗普：正清理霍峽28艘伊佈雷艇全沉海底 伊朗反稱迫退美艦

在美國與伊朗代表團據報正於巴基斯坦進行談判之際，雙方在輿論戰場上繼續角力。美國總統特朗普（Donald Trump）周三（11日）接連發文，高調宣稱美軍在衝突中已取得決定性勝利，指伊朗海空力量幾乎被摧毀，美方更已着手清理霍爾木茲海峽。另一邊廂，伊朗方面則聲稱，其武裝力量成功迫使一艘駛近海峽的美國驅逐艦掉頭返航。

特稱伊朗28艘佈雷艇已全數沉沒

特朗普透過其社交平台「Truth Social」發表一系列文章，猛烈抨擊「假新聞媒體」錯誤地宣稱伊朗正佔上風，強調實際情況恰恰相反，「伊朗正在輸，而且是慘敗」。

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他詳細列舉了伊朗的軍事損失，宣稱伊朗的海軍、空軍、防空系統及雷達體系「幾乎已被摧毀」，大部分導彈及無人機工廠亦已遭殲滅。特朗普更特別指出，伊朗用作佈設水雷的28艘佈雷艇，如今已全數沉入海底，形容伊朗當前僅餘的威脅，只剩下船隻可能誤觸水雷的風險。

特朗普表示，美方已開始著手「清理霍爾木茲海峽」，並稱此舉是為幫助包括中國、日本、南韓、法國及德國在內的全球各國，確保海上航運安全，同時批評這些國家「沒有勇氣，也沒有意志」自行處理這項工作。

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伊朗：監控美艦動向 發警告後對方折返

就在特朗普發表以上「勝利宣言」的同日，伊朗方面傳出另一版本的故事。據伊朗傳媒報道，伊朗軍方監測到一艘美國驅逐艦從阿聯酋富查伊拉港駛向霍爾木茲海峽。

報道稱，伊朗武裝部隊在嚴密監控其動向後，立即通報正在巴基斯坦參與談判的伊朗代表團。代表團隨即透過巴基斯坦的調解人，向美方發出明確警告：若該驅逐艦繼續接近海峽，將在30分鐘內遭到打擊，談判亦將受到影響。伊方聲稱，在伊朗的堅決反應及警告下，美方最終下令該艘驅逐艦停止前進並折返。

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談判仍在進行 美方否認同意伊朗「紅線」

雙方的隔空交鋒，正值兩國代表據報在巴基斯坦首都伊斯蘭堡展開談判之際。有美國官員向傳媒證實，雙方的討論已經開始。該官員同時強調，美方尚未同意伊朗方面所提出的停火及戰爭賠償等「紅線」要求。