伊朗局勢｜美眾院民主黨提5項彈劾條款 指控防長涉戰爭罪等

美國眾議院民主黨人提出針對國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）的5項彈劾條款，指控其在對伊朗戰爭中涉及戰爭罪、濫用權力及處理國防事務失當。

赫格塞斯被指違反職責誓言

美國《國會山報》報道，彈劾案由安薩里（Yassamin Ansari）提出，並獲8名民主黨議員聯署。安薩里批評赫格塞斯在特朗普對伊朗發動的「非法戰爭」中扮演共謀角色。

彈劾條款首先指控赫格塞斯違反職責誓言，監督一場「未經授權的對伊朗戰爭」，並危及美軍人員安全；同時亦指其涉嫌攻擊平民、違反武裝衝突法，以及不當處理敏感軍事資訊。

五角大樓則反駁相關指控，稱屬政治操作，強調國防部在伊朗行動中已「壓倒性達成總統目標」。路透社

安薩里批評赫格塞斯在總統特朗普對伊朗發動的「非法戰爭」中扮演共謀角色。路透社

其中一項指控涉及他使用私人手機通訊應用程式Signal，討論針對也門胡塞武裝的軍事行動，並意外將傳媒人士加入群組，引發外界關注。監察機構報告認為其行為危及部隊安全並違反規定，但國防部則稱報告為對其「完全洗脫」。

此外，決議亦指控赫格塞斯阻礙國會監督，包括涉嫌隱瞞涉及委內瑞拉及伊朗的軍事行動資訊，並被指濫用權力，對特定民選官員發動帶有政治報復性質的調查。

五角大樓反駁稱政治操作

五角大樓則反駁相關指控，稱屬政治操作，強調國防部在伊朗行動中已「壓倒性達成總統目標」。

報道指，在共和黨控制眾議院的情況下，有關彈劾動議通過機會甚微，但反映民主黨加大針對赫格塞斯的政治壓力。