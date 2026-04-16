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伊朗局勢｜王毅與伊朗外長通電話 阿拉格齊高度讚賞中方推動局勢降溫

大國外交
更新時間：05:21 2026-04-16 HKT
發佈時間：05:21 2026-04-16 HKT

中共中央政治局委員、外交部長王毅15日與伊朗外長阿拉格齊通電話。

阿拉格齊通報伊朗與美國談判的最新情況及下一步考慮，表示伊方願通過和平談判方式，繼續尋求理性、現實的解決方案，伊方高度讚賞中方一直為推動局勢降溫所作努力，期待中方繼續發揮促和止戰作用。

王毅表示，中方一如既往支持伊朗維護自身主權安全和民族尊嚴，並指出國家主席習近平提出的關於維護和促進中東和平穩定的四點主張，為化解當前危機提供中國方案。他指，當前局勢正處於戰與和轉換的關鍵階段，和平窗口正在打開，中方支持保持停火與談判勢頭，這既符合伊朗人民根本利益，也符合地區及國際社會共同期望。

王毅又強調，伊朗作為霍爾木茲海峽沿岸國家，其主權安全及合法權益應得到尊重和維，同時，國際通行海峽的航行自由與安全也應得到保障，努力恢復海峽正常通航是國際社會一致訴求。中方願本着習近近的四點主張精神，繼續推動局勢緩和，促進地區關係改善，為實現中東長遠和平穩定發揮建設性作用。

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