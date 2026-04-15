伊朗局勢｜南韓宣布援助伊朗 捐50萬美元人道援助 派特使赴當地斡旋

美國與伊朗代表團日前在巴基斯坦首都伊斯蘭堡進行的多輪談判陷入僵局，未能達成正式協議。在區域局勢緊繃之際，南韓政府昨日（14日）宣布，將透過紅十字國際委員會（ICRC）向伊朗提供50萬美元（約390萬港元）的人道主義援助，以緩解當地日益嚴峻的民生危機。

談判未能突破 萬斯指協議已是「最後提案」

據悉，美伊雙方在伊斯蘭堡的談判於12日結束，儘管在長達20小時的對話中，一度傳出已達成80%的框架共識，但最終仍因核計劃、霍爾木茲海峽通航權及資產凍結等核心分歧而觸礁。

美國與伊朗暫時停火之際，南韓宣布向伊朗捐款援助人道主義。美聯社

隨着美軍恢復海上封鎖，南韓籍船隻能否安全通過該區，成為韓方外交斡旋的重點。

美方談判代表、副總統萬斯（JD Vance）形容目前的停火極其脆弱，並指美方已提交「最終且最好的提議」，目前「球在伊朗一方」。特朗普隨後亦強硬宣布，自美國東部時間13日起，對所有進出伊朗港口的船隻實施海上封鎖，令海峽局勢再度升級。

南韓冀外交破霍峽困局 第二度就中東戰區伸援手

在美方加壓之際，南韓政府採取人道主義立場。南韓外交部表示，此次提供約7.4億韓元的援助資金，是為了回應國際社會對中東情勢惡化的關切。南韓上月已先後向黎巴嫩提供200萬美元援助，今次是短期內第二度針對中東戰區伸出援手。

值得關注的是，南韓外交部長特使鄭炳河目前已抵達伊朗進行訪問。除了人道救援事宜外，鄭炳河正與伊朗高層磋商關於滯留在霍爾木茲海峽的南韓籍船舶及船員安全問題。隨着美軍恢復海上封鎖，南韓籍船隻能否安全通過該區，成為韓方外交斡旋的重點。

談判或日內重啟 中東和平仍存變數

雖然首輪談判無果而終，但消息指美伊雙方並未完全關閉對話大門，或於4月16日或下周初在伊斯蘭堡重開「直接談判」。而美國總統特朗普亦指，或未來兩天內重啟談判。目前巴基斯坦總理謝里夫正全力斡旋，試圖在兩周停火期限屆滿前，尋求新的折衷文本。