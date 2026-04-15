伊朗局勢｜美伊霍峽對峙驚險畫面曝光 革命衛隊三喊「最後警告」驅逐美艦

中東局勢在停火協議期間再度升溫。美軍近日派遣兩艘驅逐艦進入霍爾木茲海峽執行掃雷任務，試圖封鎖伊朗港口並清除水雷，隨即與伊朗革命衛隊海軍爆發激烈對峙。伊朗方面事後公開雙方對話錄音，顯示革命衛隊曾向美艦發出「最後警告」，威脅若不立即撤回印度洋將開火攻擊，情勢危急。

革命衛隊強硬叫喊：不離開即列為攻擊目標

據伊朗革命衛隊（IRGC）發布的錄音及監控畫面顯示，事發於4月11日。當時美軍導彈驅逐艦「小法蘭克·E·彼得森號」（DDG 121）及「米高·梅菲號」（DDG 112）正試圖穿越霍爾木茲海峽。革命衛隊海軍全程監控並即時喊話，命令美艦立即改變航道。

據伊朗革命衛隊（IRGC）發布的錄音及監控畫面顯示，事發於4月11日。當時美軍導彈驅逐艦「小法蘭克·E·彼得森號」（DDG 121）及「米高·梅菲號」（DDG 112）正試圖穿越霍爾木茲海峽。革命衛隊海軍全程監控並即時喊話，命令美艦立即改變航道。X@realgerhardtvdm（下同）

畫面拍到美軍導彈驅逐艦「小法蘭克·E·彼得森號」（DDG 121）及「米高·梅菲號」（DDG 112）正試圖穿越霍爾木茲海峽。

錄音中，伊朗軍方語氣嚴厲，連番高喊：「這是最後警告，最後警告，最後警告！」（LAST WARNING），並警告美艦若不服從，將被列為攻擊目標。

錄音中，伊朗軍方語氣嚴厲，連番高喊：「這是最後警告，最後警告，最後警告！」（LAST WARNING），並警告美艦若不服從，將被列為攻擊目標。

錄音中，伊朗軍方語氣嚴厲，連番高喊：「這是最後警告，最後警告，最後警告！」（LAST WARNING），並警告美艦若不服從，將被列為攻擊目標。伊朗事後稱，在強大威懾下，已成功迫使兩艘美軍驅逐艦駛離海峽。一場兩軍開火才得以避免。

美艦稱遵守國際法 冀維持停火協議

面對伊朗的開火威脅，美軍驅逐艦在通訊中回應表示，其艦隻是按照國際法通過霍爾木茲海峽，強調「無意挑戰或挑釁伊朗」，並表示打算遵守美國政府早前達成的停火協議。

然而，伊朗革命衛隊隨即發表聲明反駁，否認美軍艦艇成功通過海峽。聲明強調，革命衛隊海軍正「全面且權威地」掌握霍爾木茲海峽的情報控制權，並重申目前只有非軍用船隻在符合特定規定下才獲准通行，嚴禁美軍進入。

美國中央司令部（CENTCOM）則在社交平台「X」發文，證實部隊於4月11日開始為掃雷行動創造條件，派遣兩艘驅逐艦進入海峽及阿拉伯灣執行任務。美方指，此舉是為了確保海峽徹底清除伊朗早前布設的水雷，屬於更廣泛的安全任務一部分。

是次海上對峙發生在美伊伊斯蘭堡談判期間，顯示雙方在軍事上仍互不相讓，令外界擔心，霍爾木茲海峽這條能源命脈的控制權之爭，隨時成為引爆戰火的火藥桶。