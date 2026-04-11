伊朗局勢｜傳中國保證伊朗官員談判不遭暗殺 成美伊停火關鍵突破

美伊戰火在最後關頭按下暫停鍵，隨著美國總統特朗普於最後通牒屆滿前宣布停火兩星期，背後的斡旋細節亦隨之曝光。據多份外媒報道，中國在是次談判中扮演了定海神針的角色，且罕有地擔任「擔保人」，向德黑蘭承諾美方將遵守協議，並保證伊朗領導人在參與談判期間絕不會遭到暗殺，終令原本疑慮重重的伊朗回心轉意。

伊朗憂美以「緩兵之計」 中國介入成突破口

8日達成臨時停火的過程極其驚險。英媒《衞報》報道披露，直到4月7日停火限期前夕，伊朗方面仍對達成協議持極度懷疑態度。德黑蘭高層擔心，特朗普政府僅是將談判視作「拖延策略」，旨在讓美、以軍隊有喘息空間重整旗鼓，隨後發動更猛烈的突襲。

就在談判陷入僵局之際，對伊朗擁有重大影響力的中國應邀介入。巴基斯坦官員透露，巴方雖為調解人，但缺乏足夠份量擔任擔保。中方在「友好國家」勸說下，於8日談判中邁出關鍵一步，直接鼓勵伊朗接受停火，並承諾保障其政權安全。

中方提供的安全保證極具份量，其中一項核心承諾是：假如伊朗官員前往談判地點（巴基斯坦伊斯蘭堡），中方將確保他們的人身安全，不會遭到暗殺，為會談清除了最後障礙。

據悉，美國政府對中國的介入不僅知情，更表示樂見其成。特朗普隨後在採訪中似乎證實了中方的功勞，坦言相信是中國說服了伊朗重返談判桌。

法新社亦引述巴基斯坦官方高層指，中國在今次停火協議扮演了舉足輕重的角色：「儘管巴方努力是主因，但最終是在北京說服後才達成目標。」

報道更指，伊朗對特朗普與以色列總理內塔尼亞胡深具戒心，因此強烈要求中國加入作為第三方擔保。巴基斯坦前參議員塞德分析指，中國作為最終擔保國，將是未來敲定正式和平協議的關鍵力量。