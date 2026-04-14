伊朗局勢｜特朗普拒就批評教宗致歉 為發AI圖像解畫 稱誤以為是醫生

美國總統特朗普周一（13日）表示，不會就早前批評良十四世的言論致歉，並同時為早前在社交平台發布的AI人工智能生成圖像解畫，該圖像被指將其塑造成類似耶穌的形象，引發宗教界及輿論爭議。

批評良十四世「軟弱」

良十四世早前批評特朗普對伊朗採取軍事行動，並指其威脅「摧毀整個文明」的說法「完全不能接受」。特朗普其後在Truth Social發文反擊，指教宗在伊朗核問題上立場錯誤，批評對方「迎合激進左派」，並聲稱教宗當選「全靠自己」，又指若他不在白宮，「良十四世就不會在梵蒂岡」。

他又指，教宗在罪案及核問題上「軟弱」，並批評其與政治人物會面，形容相關行為令他感到不安。其後他再向記者表示，不喜歡一位支持伊朗擁有核武的教宗，強調自己並非「教宗粉絲」。

特朗普批評教宗良十四世在罪案及核問題上「軟弱」。路透社

特朗普指當時並未意識到圖像帶有宗教象徵，稱原以為只是以「醫生」形象出現，並強調「只是想令病人好轉」。路透社

特朗普同時重申不會就相關言論道歉，稱自己只是回應教宗的批評，並指對方在相關議題上「錯誤」。他強調，美方正在推動其以壓倒性優勢當選後的政策，包括降低犯罪率及推動經濟發展。

圖像「只是想令病人好轉」

另一方面，特朗普就早前發布的AI生成圖像作出回應，指當時並未意識到圖像帶有宗教象徵，稱原以為只是以「醫生」形象出現，並強調「只是想令病人好轉」。該圖片顯示其身穿類似宗教人物服飾為病人治療，引發部分宗教人士批評，認為內容不當，但特朗普未有就事件致歉，並已將相關帖文刪除。

特朗普指當時並未意識到圖像帶有宗教象徵，稱原以為只是以「醫生」形象出現，並強調「只是想令病人好轉」。路透社

良十四世則重申，將繼續就戰爭與和平議題發聲，呼籲停止崇尚武力與衝突，推動透過對話解決國際爭端，並表示不會懼怕美國政府。