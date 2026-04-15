美伊局勢｜特朗普批梅洛尼 稱對拒助美軍立場感震驚 曾讚「她席捲歐洲」

美伊兩國在霍爾木茲海峽的軍事對峙持續升溫，美國總統特朗普除了強硬封鎖伊朗港口外，火藥味更蔓延至歐洲盟友。特朗普於周二（14日）接受意大利媒體採訪，公開炮轟昔日盟友、意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni），指其拒絕在軍事行動中協助美國，表現「缺乏勇氣」且令他感到震驚及失望。

反擊梅洛尼護教宗言論 稱意大利恐兩分鐘內被炸

事件起因於梅洛尼日前公開批評，特朗普對教宗良十四世（Pope Leo XIV）的言語攻擊「令人無法接受」。特朗普翌日接受意大利《晚郵報》採訪時隨即反擊，直斥：「不可接受的是她自己，因為她根本不在乎伊朗是否擁有核武器。如果有機會，意大利會在兩分鐘內被炸毀。」

特朗普曾讚梅洛尼：「她席捲了歐洲。」

特朗普於周二（14日）接受意大利媒體採訪，公開炮轟昔日盟友、意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni），指其拒絕在軍事行動中協助美國，表現「缺乏勇氣」且令他感到震驚及失望。路透社

梅洛尼一度被視為特朗普潛在的強大合作夥伴。路透社

特朗普在訪談中對梅洛尼的態度出現180度轉變。相比今年3月他曾盛讚對方風采「席捲了歐洲」，是「優秀的領導者與朋友」，如今他卻形容梅洛尼「與我想像中很不一樣」，並透露兩人已有一段時間沒有溝通，主因是對方不願在北約框架下協助美國處理核問題。

抨擊歐洲依賴美國開道 卻不願為能源而戰

對於意大利拒絕派兵參與霍爾木茲海峽的軍事行動，特朗普表現得極度憤慨。他質問：「意大利人支持他們的總理不幫我們獲取石油嗎？我無法想像。」他續指，歐洲目前支付著全球最高的能源成本，卻不願意為海峽航道安全出一份力，「他們完全依賴特朗普來維持海峽開放」。

意方強調盟友關係須尊重 白宮暫拒置評

針對特朗普的炮火，白宮及梅洛尼辦公室目前均拒絕置評。不過，意大利外交部長塔亞尼（Antonio Tajani）隨後開腔回應，強調意大利仍是美國的堅定盟友，但這種團結必須建立在「忠誠、尊重和坦誠」之上。他更明確表示，梅洛尼對教宗受辱的抗議，反映了所有意大利公民的心聲。