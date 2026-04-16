伊朗局勢｜伊朗外交部：必須就官員遭暗殺追究美以 「是戰爭罪和反人類罪」｜持續更新

中東局勢劇烈升溫。以色列與美國2月28日聯手攻擊伊朗多地，以方稱發動是「預防式打擊」，並宣布以色列全國進入緊急狀態，全境響起警報，而美國總統特朗普亦對伊朗展開名為「史詩怒火」（Epic Fury）的大規模作戰行動，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）及多名伊朗高層官員在襲擊中身亡。及後伊朗報復並空襲美以在海灣多國的據點。

伊朗局勢較早前事態發展，詳見本報早前報道。（相關報道：伊朗局勢｜美伊和談前夕巴基斯坦逾萬警戒備 特朗普警告勿向霍峽船隻徵收通行費）

行動代號「史詩怒火」

4月16日最新消息：

19：00

伊朗外交部發言人巴加埃強調，必須就伊朗官員遭暗殺追究美國和以色列的責任。他指出，不僅是伊朗，整個國際社會都應要求美以兩國對此負責，因為其行為構成「對國際和平與安全的犯罪」。巴加埃強調，這一行為既是戰爭罪，也是反人類罪。



12：00

美國總統特朗普說，以色列和黎巴嫩領導人將於美東時間周四（16日）進行對話。他在自家社媒平台Truth Social發文說：「試圖為以色列和黎巴嫩之間創造一些喘息空間。兩國領導人已經很久沒有對話了，大概有34年了。明天就會對話。太好了！」

09：25

據俄新社16日消息，伊朗外交部發言人巴加埃表示，美國封鎖霍爾木茲海峽可能導致伊美之間的停火協議破裂。巴加埃說，美國封鎖霍爾木茲海峽屬於挑釁行為，可能導致停火協議破裂。伊朗武裝部隊已準備好採取必要行動。

06:05

克里姆林宮發言人佩斯科夫表示，美國拒絕了俄羅斯提出的接收伊朗全部濃縮鈾的提議。佩斯科夫在接受印度電視台「今日印度」採訪時表示：「俄羅斯準備接收伊朗在其境內的濃縮鈾。這將是一個明智的決定。但不幸的是，美方拒絕了這一提議。」

05:15

美國中央司令部稱，美國「斯普魯恩斯號」宙斯盾飛彈驅逐艦迫使一艘懸掛伊朗國旗的貨船返回伊朗。美國中央司令部在X發聲明表示：「昨天，一艘懸掛伊朗國旗的貨船離開阿巴斯港，駛出霍爾木茲海峽，沿著伊朗海岸線航行，試圖突破美國的封鎖。導彈驅逐艦『斯普魯恩斯號』成功迫使該船掉頭，目前該船正返回伊朗。」聲明稱，自周一美國開始封鎖以來，已有十艘船被迫使掉頭，沒有一艘船隻突破封鎖。

03:00

在國際社會加大壓力促成以黎停火之際，以色列總理內塔尼亞胡表示，以軍仍持續對黎巴嫩真主黨發動攻勢，並正逼近其在南部據點賓特朱拜勒，形容即將「攻克」這一據稱為真主黨重鎮的地區。

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02:20

美國財長貝森特表示，美國正準備加強對伊朗的經濟制裁力度，形容相關措施將構成「相當於轟炸行動的金融打擊」。他表示，美國財政部已向包括中國、香港、阿聯酋及阿曼等地金融機構發出警告信，警告若與伊朗進行商業往來，可能面臨次級制裁。

相關新聞：伊朗局勢｜美財長：準備以「金融打擊」對伊朗施壓 向中國及香港等金融機構發警告

02:10

美國白宮表示，對與伊朗達成協議的前景保持樂觀，同時否認有報道指美方曾要求延長停火期限，並指相關談判安排仍在推進。

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01:10

伊朗塔斯尼姆通訊社引述知情人士報道，伊朗方面在與由穆尼爾率領的代表團會晤後，將對會談結果進行評估，再決定是否展開下一輪與美國的談判。知情人士指，若黎巴嫩實現停火，將會是伊朗參與下一輪談判的「積極信號」。同時，美方亦必須維持合理談判框架，不能提出過分要求或違反停火前作出的承諾。

01:00

半島電視台引述一名真主黨高層消息人士報道，伊朗及其他在伊斯蘭堡斡旋談判的相關方，曾試圖將黎巴嫩納入現行停火安排之中。消息人士指，伊朗在霍爾木茲海峽的影響力及潛在控制力，或可成為重要經濟施壓工具，從而向以色列及美國施壓，促使雙方同意在黎巴嫩達成停火協議。

00:15

以色列軍方總參謀長扎米爾表示，以軍已批准繼續在黎巴嫩及伊朗展開軍事行動的計劃，並強調將防止對方在核問題及區域局勢上取得進展。扎米爾指，以軍與美軍聯手對伊朗發動打擊，稱已「重創對方」，削弱其防禦能力。他表示，現階段必須阻止伊朗在核計劃、霍爾木茲海峽及其他相關議題上取得任何成果，並稱以軍具備迅速發動強力打擊的能力。

00:00

美國眾議院民主黨人提出針對國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）的5項彈劾條款，指控其在對伊朗戰爭中涉及戰爭罪、濫用權力及處理國防事務失當。

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4月15日最新消息：

23:45

美國中央司令部表示，自美方開始在霍爾木茲海峽實施封鎖以來的48小時內，未有任何船隻進出伊朗港口。美軍聲明指，共有9艘船隻遵從美方指令掉頭離開。

23:30

彭博社報道，美國和伊朗正在考慮將停火協議延長兩週。

23:15

外交部長王毅與伊朗外長阿拉格齊通電話。阿拉格齊通報伊朗與美國談判的最新情況及下一步考慮，表示伊方願通過和平談判方式，繼續尋求理性、現實的解決方案，伊方高度讚賞中方一直為推動局勢降溫所作努力，期待中方繼續發揮促和止戰作用。

王毅又強調，伊朗作為霍爾木茲海峽沿岸國家，其主權安全及合法權益應得到尊重和維，同時，國際通行海峽的航行自由與安全也應得到保障。

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20：00

美聯社報道，美伊兩國已就延長停火達成協議。但隨後，美國、伊朗均對此示否認。



央視新聞報道，當地時間15日，伊朗外交部發言人伊斯梅爾·巴加埃表示，截至目前，關於延長停火的任何猜測均未得到確認，磋商目前僅通過巴基斯坦調解人進行。伊斯梅爾·巴加埃表示，兩國之間通過巴基斯坦的信息往來仍在繼續。



一名美國高級官員表示，美國尚未正式同意延長與伊朗的停火協議，「美國尚未正式同意延長停火協議，目前仍在與伊朗持續接觸，以推動達成協議。」



19：18

美國總統特朗普表示，曾致函予國家主席習近平，要求不要向伊朗提供武器，事後，獲對方回覆他不會這樣做。



14：00

據新華社報道，美國總統14日說，他沒有考慮延長同伊朗的停火，因為他認為這沒有必要。他在接受美國廣播公司採訪時說：「我認為接下來的兩天將會非常精彩。我真的這麼認為。」

當被問及對伊朗戰事會以達成協議的方式還是以「摧毀伊朗能力」的方式結束時，特朗普說：「兩種方式都有可能，但我認為達成協議更可取。」

10：30

美軍中央司令部14日稱已完全切斷伊朗海上進出口貿易。 ​​​

10：00

今日俄羅斯通訊社15日援引阿拉伯國家外交消息人士的話報道，有關方正在討論延長伊朗和美國臨時停火的可能性。

消息人士稱：「目前正在討論延長將於4月22日結束的停火協議的提議。」

08：43

美國總統特朗普當地14日在接受美媒採訪時稱，伊朗戰事已「接近結束」。特朗普當天接受霍士新聞頻道記者採訪。記者問，為什麼「你一直在說『戰爭結束了』」。特朗普回答說：「我覺得（伊朗戰事）已經接近結束了。是的，我是說，我認為已經非常接近結束了。

07：45

美媒：若美伊重返談判桌 萬斯將再次率團。據美國有線電視新聞網當地14日報道，如果美國和伊朗舉行第二輪面對面談判，美副總統萬斯預計將再次率領美方代表團。 ​​​

美派逾1萬士兵、數十架飛機和艦艇 封鎖伊朗港口

04：40

特朗普揚言封鎖進出伊朗港口的船隻，美國中央司令部14日表示，已派出超過1萬名美軍士兵，以及數十架飛機和艦艇執行任務。

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特朗普點名意大利總理梅洛尼 對其「不幫助美國」言論感震驚

01：43

意大利《晚郵報》報道，美國總統特朗普受訪時對過去一直友好的意大利總理梅洛尼提出批評，指其拒絕幫助美國的言論，令他大感震驚。特朗普又說，他與梅洛尼已有一段時間沒有溝通，批評她沒有在北約內為美國背書，「她和我原先想的不一樣」。

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據報5艘伊朗相關船隻突破美軍封鎖 成功經過霍峽

00：20

美國與伊朗上周末在巴基斯坦的談判未能達成協議後，美方於香港時間周一晚10時起，封鎖所有進出伊朗港口的船隻，但允許並非往來伊朗港口的船隻通過霍爾木茲海峽。其後船舶追蹤數據顯示，仍有五艘與伊朗有關的船隻穿越霍峽，包括一艘中國貨輪，挑戰美總統特朗普的封鎖令。

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特朗普：伊朗問題談判或在未來兩天內重啟

00：02

《紐約郵報》報道，特朗普在接受採訪時表示，伊朗問題談判可能在未來兩天內在巴基斯坦重啟。他說：「你們真的應該待在那裡，因為未來兩天可能會發生一些事情，我們更傾向於去那裡。」

特朗普在訪問中又稱讚巴基斯坦陸軍參謀長阿西姆·穆尼爾，指他在談判中「做得非常出色」。特朗普說：「他非常出色，因此我們很有可能會再次回到那裡。」

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4月14日最新消息：

14：12

自美軍周一開始封鎖進出伊朗港口的海上交通以來，超過15艘美國軍艦已到位支持此次行動，當中包括1艘航空母艦以及11艘驅逐艦。另外，《華爾街日報》引述2名美國官員報道，「布殊號」航空母艦目前正在非洲近海航行，前往中東參加伊朗戰事，意味「布殊號」將同「林肯號」航母、「福特號」航母戰鬥群在中東形成3航母部署態勢。

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13：28

美聯社引述消息人士透露，美國與伊朗正推進第2輪談判，最快可能於16日（周四）舉行。雙方目前正討論再次由巴基斯坦首都伊斯蘭堡主辦，瑞士日內瓦也被列為可能選項。俄新社亦引述美國《大西洋》月刊記者在社交媒體的消息報道，美伊下一輪直接談判可能於16日在伊斯蘭堡舉行。

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09：58

美國《紐約時報》引述1名美國官員和2名伊朗高層官員披露，美國和伊朗在巴基斯坦伊斯蘭堡舉行停火談判期間，美方要求伊朗暫停鈾濃縮活動20年，但伊朗方面周一（13日）作出正式回應，表示其最多只能同意暫停5年。而美國總統特朗普已拒絕伊方的5年期限提議。

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06:30

美國副總統萬斯週一在接受福斯新聞採訪時表示，美伊談判取得了重大進展。當被問及是否會有更多談判時，萬斯表示，現在主動權在伊朗手中。

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05:54

新華社引述伊朗向國際海事組織法律委員會提交的文件指，美國及以色列對伊朗發動的軍事打擊，造成逾3000平民死，39艘商船沉、110漁船被毀。

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05:22

美國總統特朗普在社交平台Truth Social發文，點名指責《紐約時報》散播「假新聞」，並要求對方為其報道「道歉」。特朗普表示，對仍然閱讀《紐約時報》的讀者感到遺憾，並聲稱伊朗在軍事及其他方面已經「被徹底摧毀」，但部分媒體卻描繪成伊朗「正在勝出或表現良好」，形容有關說法並不屬實。

他又指責《紐約時報》為「腐敗媒體機構」，批評對方散播「謊言」，並聲稱這些報道損害其本人、支持者以及國家利益，質問媒體「是否還有羞恥心及基本良知」。

02:20

黎巴嫩總統奧恩表示，希望黎巴嫩、美國及以色列代表在華盛頓舉行的會談中，能推動達成停火安排，並為結束黎以衝突及穩定南部局勢鋪路。不過，真主黨領袖納卡西姆強烈反對與以色列展開談判，形容有關嘗試「徒勞無功」，強調真主黨將繼續抵抗以色列的侵略。

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01:10

美國總統特朗普周一（13日）在白宮向記者表示，伊朗已主動聯絡美方，並稱對方「非常希望」達成協議。他又指，在處理與伊朗的緊張關係後，或「順道」到古巴。

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00:00

美國總統唐納德·特朗普周一（13日）表示，不會就早前批評良十四世的言論致歉，並同時為早前在社交平台發布的人工智能生成圖像作出解釋。該圖像被指將其塑造成類似耶穌的形象，引發宗教界及輿論爭議。

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4月13日最新消息：

22:45

特朗普在 Truth Social發表新帖稱，如果伊朗「攻擊艦」靠近美國海軍封鎖線，將「使用與打擊海上毒販相同的手段」將其「消滅」。

美伊兩國周末在巴基斯坦首都伊斯蘭堡舉行的談判陷僵局，未能達成協議。巴基斯坦總理謝里夫表示，解決衝突的努力仍在進行中。他向內閣表示：「停火仍在維持，就在我講話的同時，我們正在全力以赴解決懸而未決的問題。」

22:30

中共中央政治局委員兼外長王毅周一（13日）與達爾通電話，就中東局勢及美國與伊朗接觸進展交換意見。王毅表示，目前停火局面十分脆弱，地區局勢處於關鍵轉折階段。當務之急是全力避免戰端重啟，保持來之不易停火動能。

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21:25

美國軍方表示，將從美國東部時間周一上午10時起（本港周一晚上10時起）封鎖所有進出霍爾木茲海峽伊朗港口的船隻。伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）誓言對中東港口報復。

美航母、驅逐艦現身阿曼灣附近

據英國廣播公司（BBC）報道，衛星圖像顯示，美國「亞伯拉罕林肯號」航空母艦目前位於阿曼灣東緣，距離伊朗海岸以南約200公里，是自戰爭爆發以來，這艘核動力軍艦被觀測到距離海灣最近的一次。

影像中還可以看到附近另外兩艘軍艦，其尺寸和形狀與美國海軍導彈驅逐艦相符，可能是「林肯號」航空母艦打擊群的一部分。

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15:40

伊朗軍方斥美國封鎖海灣港口「海盜行為」

據伊朗國家廣播電視台（IRIB）報道，伊朗武裝部隊聯合司令部表示，阿拉伯灣和阿曼海的港口「要麼對所有人開放，要麼對所有人關閉」。

軍方聲明指出，伊朗有義務捍衛該國的合法權益，在伊朗領海行使主權是其自然權利，「敵對船隻」無權通過霍爾木茲海峽，其他船隻則可在遵守德黑蘭相關規定的前提下通行。聲明稱：「美國對國際水域船隻通行施加限制的犯罪行為是非法的，等同於海盜行為。」

革命部隊補充說，如果港口安全受到威脅，該地區的「任何港口都不會安全」。

09：15

伊朗伊斯蘭革命衛隊周日（12日）發公告說，霍爾木茲海峽目前處於管控之下，在遵守特定規定的前提下，對非軍事船隻開放。公告明確警告，任何軍事船隻以任何名義或藉口意圖靠近霍爾木茲海峽的行為，均將被視為違反停火協議，並將遭到嚴厲的強硬應對。

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08：43

美伊在巴基斯坦進行的停火談判破局後，伊朗代表團團長、國會議長卡利巴夫表示，美國的唯一出路是贏得伊朗民族的信任，如果再次考驗伊朗的意志，伊朗將給美國「一個更大的教訓」。卡利巴夫又向美國總統特朗普喊話：「如果要打仗，我們奉陪；如果以理性來談，我們以理性相對」，強調伊朗「不會在任何威脅屈服」。

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06:20

伊朗外長阿拉格齊在社交平台發文，指責美國令原本具建設性的談判破裂。他表示，伊朗一直以「善意」與美方就結束衝突進行磋商，但在接近達成所謂「伊斯蘭堡諒解備忘錄」時，遇到「極限施壓、條件反覆及封鎖威脅」。他強調：「善意帶來善意，敵意則帶來敵意。」

05:50

伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）警告美國民眾將面臨能源價格上升壓力。卡利巴夫在社交平台X發文，並附上一張顯示白宮附近油價的地圖，寫道：「享受現在的油價吧。」他指出：「隨著所謂的『封鎖』措施，你們很快會懷念4至5美元一加侖的汽油價格。」

05:20

美軍中央司令部（CENTCOM）表示，將於美東時間4月13日上午10時（格林威治時間15時）起，按照總統特朗普指示，開始對所有進出伊朗港口的海上交通實施封鎖。

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04：10

伊朗駐巴基斯坦大使莫哈達姆表示，近日在伊斯蘭堡舉行的會談並非一次性事件，而是啟動一個持續外交進程的開端，反映伊朗對與美方互動的長遠取向。

莫哈達姆在社交平台發文指出，會談「為外交進程奠定基礎」，若各方能加強互信與合作意願，有望建立一個符合各方利益的可持續框架。

03：20

以色列對黎巴嫩發動新一輪空襲，造成至少11人死亡，多數為婦女及兒童，局勢再度升溫。消息指，多個地區遭到攻擊，死者主要為平民，襲擊目標包括住宅、農地，以及在道路上行駛的民眾。現場情況持續緊張。

02：15

伊朗國會議長兼談判代表卡利巴夫表示，美國總統特朗普近期的威脅言論「對伊朗人民毫無影響」，並強調伊方不會向壓力低頭。卡利巴夫透過國營媒體指，伊朗在與美國的談判中曾提出具善意的建議，並一度促成進展。他同時警告美方，若選擇對抗，伊朗將作出反擊；若以理性方式接觸，伊方亦會以理性回應。他強調，伊朗不會屈服於任何威嚇，「若對方再次試探，我們將給予更大的教訓」，語氣強硬。

00：10

據新華社引述伊朗媒體及消息人士報道，美國海軍近日有兩艘驅逐艦試圖進入波斯灣並穿越霍爾木茲海峽，但最終未能完成通行並撤離，相關艦艇在革命衛隊監控及部署行動下被迫撤退，距離被「摧毀僅差數分鐘」。

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4月12日最新消息：

23：30

美國總統特朗普表示，英國及其他盟友將派遣掃雷艦前往霍爾木茲海峽，協助清除海上水雷，以確保航道安全。特朗普在接受美國媒體訪問時指出，除美軍外，英國及「數個國家」亦將參與相關行動。他說：「據我了解，英國和其他幾個國家正派出掃雷艦。」

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23：25

伊朗塔斯尼姆通訊社報道，伊朗總統佩澤希齊揚與俄羅斯總統普京通話時表示，伊朗已完全做好準備，以達成一項能夠保障地區持久和平與安全、平衡且公平的協議。

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23：25

美國總統特朗普接受美國媒體訪問時表示，曾聽聞中國可能向伊朗提供肩射式防空導彈，但對此持懷疑態度，認為中方未必會這樣做。他指出，若證實相關軍援屬實，美國將對中國商品徵收高達50%關稅作為回應。

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23：20

美國總統特朗普接受美國福斯新聞頻​​道訪問時表示，美國不會允許伊朗透過出售石油賺錢 。他指，伊朗方面「還沒離開談判桌」。 「我預測他們（伊朗）會回來，給我們想要的一切。我已經告訴我的團隊，我要全部。」

21：00

美伊緊張局勢急劇升級。據外電報道，在美國與伊朗於巴基斯坦舉行的和平談判宣告破裂後，美國總統特朗普（Donald Trump）於當地時間周日（12日）宣布，已指令美國海軍「立即」展開行動，封鎖霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz），阻止船隻進出。他更發出嚴厲警告，稱美國已準備在「適當時候」「了結」（finish up）伊朗。

特朗普又在社媒稱任何支付了這種非法過路費的人，都別想在公海上獲得安全通行。美方也將開始摧毀伊朗人在海峽中布下的水雷。任何向美方或和平船隻開火的伊朗人，都將被炸進「地獄」。伊朗比誰都清楚，如何結束這場已經摧毀了他們國家的戰爭。伊朗的海軍沒了，空軍沒了，防空和雷達系統也成了擺設，哈梅內伊以及他們大部分的領導人都已身亡，所有這一切，都是因為伊朗對核武器的野心。封鎖即將開始，其他國家也會參與其中。絕不允許伊朗從這種非法的敲詐行徑中獲利。伊朗想要錢，而更重要的是，伊朗想要核武器。

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18：00

在美國與伊朗為結束中東戰爭進行馬拉松會談最終未達成協議後，巴基斯坦外長達爾強調，美國與伊朗必須堅守停火協議，澳洲外長黃英賢呼籲維持中東停火。

14：00

特朗普暗示或採取「海上封鎖」手段

美國和伊朗談判未能達成協議後，美國總統特朗普尚未就此作出公開表態，不過他於美國東部時間12日凌晨在社交媒體上轉發了一篇「海軍封鎖」伊朗的文章。

該文章發布於美東時間11日23時許，標題為《如果伊朗不屈服，總統持有的王牌是海上封鎖》。該文章寫道，美國控制委內瑞拉總統馬杜羅之前，美軍通過海上封鎖「扼殺了委內瑞拉的石油收入」，使該國經濟陷入困境。如果美伊談判失敗，特朗普可能會像他所說的那樣，將德黑蘭炸回「石器時代」，或者，他可能會再動用封鎖策略。

13：35

新華社引述伊朗媒體報道，伊朗代表團離開巴基斯坦。 ​​​

13：30

據以色列方面12日消息，美國和伊朗談判未能達成協議後，以色列評估認為，美伊停火可能延長，以便雙方繼續接觸。

10:00

美國副總統萬斯指與伊朗談判21個小時，未達成任何協議，批評伊朗拒承諾放棄發展核武，美國代表團正計劃離開巴基斯坦。

美伊將繼續進行數小時談判

伊朗法爾斯通訊社引述消息人士稱，美國與伊朗在巴基斯坦首都伊斯蘭堡的談判將繼續進行數小時。雙方在上一輪會談中未能達成共識，目前正就新文本展開磋商。報道指，在巴基斯坦方面提出建議後，雙方已同意再進行一輪談判。目前伊斯蘭堡時間已接近凌晨4時，會談仍在持續進行。

06:35

據伊朗傳媒報道，美國與伊朗周日（12日）凌晨在巴基斯坦首都伊斯蘭堡舉行的第三輪談判已經结束。消息人士透露，雙方在多項議題上仍存在嚴重分歧，談判展開以來未取得實質進展。

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05:10

特朗普：若中國向伊朗運送武器將面臨「大問題」

美國與伊朗在巴基斯坦幹旋下在伊斯蘭堡進行談判，據報第二輪談判已經結束，雙方將進行下一輪會談。美國總統特朗普周六稱，無論伊朗是否同意達成協議，美國「都會勝出」。他又警告，若中國向伊朗運送武器，將面臨「大問題」。

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04:14

新華社引述伊朗媒體報道，美伊第三輪會談在巴基斯坦首都伊斯蘭堡舉行，本輪會談可能是雙方達成框架協議的「最後機會」。

03:14

新華社引述伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台報道，伊朗與美國之間經由巴基斯坦居中斡旋的訊息傳遞仍在持續。據悉，雙方目前存在嚴重分歧。

01:50

新華社引述伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台報道，伊美談判代表團已在巴基斯坦首都伊斯蘭堡完成兩輪會談，第三輪會談仍定於當晚舉行。

01:45

內塔尼亞胡：將繼續與伊朗及其盟友作戰

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在社交平台X發文表示，以色列將繼續與伊朗及其盟友作戰。內塔尼亞胡稱，以色列將持續打擊伊朗「恐怖政權」及其代理勢力，並同時批評土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan），指其對伊朗採取「縱容」立場。

01:45

兩艘美國軍艦已通過霍爾木茲海峽美軍：

美國中央司令部（CENTCOM）表示，兩艘美國軍艦已通過霍爾木茲海峽，並開始為清除該海域水雷「創造條件」。美國中央司令部在社交平台X發文稱，「彼得森號」及「墨菲號」兩艘美軍驅逐艦已完成通過霍爾木茲海峽的行動，並稱此舉屬於更廣泛任務的一部分，以確保該海峽完全清除海上水雷。

01：02

半島電視台引述接近伊朗代表團的消息人士報道，伊朗同意參與在巴基斯坦舉行的談判，是基於美方已同意解凍部分被凍結的伊朗資產的決定。該項要求亦是伊朗十點方案中的核心訴求之一。不過，美國方面目前尚未就是否已同意解凍伊朗資產作出公開回應。消息人士指，相關安排被視為促成伊朗參與談判的重要前提，但細節仍未獲官方確認。

00：55

半島電視台引述消息稱，美伊在巴基斯坦舉行的首輪面對面會談已結束，目前進入交換書面文件階段，以確認雙方對今日達成共識的理解一致。消息人士指，此舉旨在鞏固初步談判成果，為後續協議奠定基礎。

4月11日最新消息：

23：25

伊朗總統佩澤什基安（Masoud Pezeshkian）表示，支持目前在巴基斯坦進行談判的伊朗代表團，並強調談判人員將「勇敢地為國家利益進行磋商」。佩澤什基安在社交平台X發文指：「無論如何，我們為人民服務的工作一刻也不會停止。無論談判結果如何，政府都會與人民站在一起。」

22：44

綜合CCTV國際時訊、伊朗塔斯尼姆通訊社報道，伊朗與美國的談判在經過初步磋商和部分原則性討論後，目前已進入部分技術細節層面，雙方專家正在就一些具體問題進行深入討論。據報道，雖然談判最初計劃為一天，但由於技術性議題較多，存在延長一天的可能性。不過目前尚未最終確定。巴基斯坦消息人士：美伊談判持續了2小時，代表團隨後休息。

22：09

據伊朗塔斯尼姆通訊社11日報道，伊朗與美國在巴基斯坦的談判進入專家磋商階段，伊朗代表團部分專門委員會成員已加入談判。 ​​​

22：05

美聯社引述白宮消息報道，美國副總統萬斯（JD Vance）已在巴基斯坦伊斯蘭堡與伊朗代表團面對面會談，並有多名美方官員參與。消息指，雙方在巴方斡旋下首次展開直接談判，討論停火及結束衝突方案。

21：29

新華社引述伊朗媒體報道指，伊朗外交部發言人稱，在伊朗方面發出嚴厲警告後，美軍驅逐艦從霍爾木茲海峽返航。

另據央視新聞，當地時間11日，伊朗方面稱，監測到一艘美國驅逐艦從阿聯酋富查伊拉港駛向霍爾木茲海峽。伊朗武裝部隊在嚴密監控其動向後，立即通報正在巴基斯坦談判的伊朗代表團。代表團隨即通過巴基斯坦調解人向美方轉達相關立場，並向該驅逐艦發出明確警告：若繼續接近霍爾木茲海峽，將在30分鐘內遭到打擊，談判也將受到影響。

在伊朗武裝力量的堅決反應和談判團隊的及時警告下，美方最終下令該驅逐艦停止前進並折返。​​​​

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21：06

特朗普11日在社交媒體上發文稱，美方「開始清理霍爾木茲海峽」。特朗普稱：「伊朗正在輸，而且是大輸……他們唯一能做的就是威脅稱，某艘船可能會『撞上』他們布設的水雷——順便說一句，他們的28艘佈雷艇也都沉在了海底。我們目前正開始清理霍爾木茲海峽。」

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20：57

美國媒體報道，數艘美國海軍艦船11日通過霍爾木茲海峽，此舉並未與伊朗方面協調，這是伊朗戰事爆發以來首次。

20：52

據伊朗Press TV，伊朗代表團對美方持悲觀態度，原因是對方在以往談判中有違背承諾的記錄。伊朗認為黎巴嫩的停火尚未完全實現，而美國有責任向以色列政權施壓，迫使其履行承諾。伊朗代表團正認真推進這一問題。

20：51

路透社引述巴基斯坦消息人士稱，在伊斯蘭堡舉行的會談是伊朗、美國、巴基斯坦三方會談。據巴基斯坦國家電視台報道，美伊雙方「坐在同一張桌子旁」。

20：26

據央視新聞，美國和伊朗代表團11日在巴基斯坦首都伊斯蘭堡舉行談判。當天有美國媒體採訪美國總統特朗普，詢問美伊談判是否已經開始，特朗普回答：「是的。」當被問及伊朗是否在嚴肅談判時，特朗普回答：「我會在很短的時間內讓你知道，不會太久。」

20：23

據美國媒體報道，美國和伊朗代表團11日在巴基斯坦首都伊斯蘭堡舉行談判。 ​​​

19：19

新華社引述巴基斯坦消息人士報道，伊朗談判代表團11日在與巴基斯坦總理夏巴茲的會見中，提出伊朗和美國談判的前提條件。伊方提出的條件包括完全控制霍爾木茲海峽、解凍所有伊朗海外資產和賬戶、美方支付伊朗重建費用但美國公司不能參與投標、立即停止所有襲擊尤其是針對黎巴嫩的襲擊、允許伊朗使用民用核能等。

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18：56

伊朗國家電視台駐伊斯蘭堡記者表示，伊朗的提議和底線已轉交給巴基斯坦總理。

18：28

當地時間4月11日，美國白宮官員否認有關「美國已同意解凍伊朗資產」的消息。有伊朗方面消息人士稱，包括解凍伊朗被凍結資產和黎巴嫩停火等伊朗方面設定的啟動談判條件目前尚未得到滿足。

18：13

新華社引述外電報道，巴基斯坦總理夏巴茲11日在巴首都伊斯蘭堡會見美國副總統萬斯。

巴基斯坦總理與萬斯會談。 路透社

​​​據巴基斯坦總理辦公室消息，美國總統特朗普特使威特科夫以及特朗普的女婿庫什納、巴基斯坦副總理兼外交部長達爾和內政部長納克維出席會談。

18：00

據伊朗法爾斯通訊社報道，伊朗談判代表團當天在同巴基斯坦總理夏巴茲會見前，再次會見了巴陸軍參謀長穆尼爾，「可能有新的信息交換」。伊朗媒體此前報道，穆尼爾「昨晚」已會見了伊朗談判代表團。 ​​​

17：44

巴方正努力推動實現美伊面對面直接談判。據央視新聞，當地時間11日，巴基斯坦官員表示，巴方正在努力推動實現美伊面對面直接談判。如果最終談判無法以面對面方式進行，將以間接方式由巴方居中傳話。談判時間為一天。

17：35

路透社引述伊朗消息人士稱，美國已同意解凍伊朗「在卡塔爾和其他國家銀行的被凍結資產」，伊朗將這視為達成持久和平協議的信號，資產解凍與霍爾木茲海峽安全通航「直接相關」。 ​​​

17：30

據新華社引述消息人士稱，巴基斯坦總理夏巴茲11日同伊朗談判代表團的會見已結束。​​​伊方與夏巴茲討論了伊朗與美國談判的前提條件。 ​​​

14：30



美伊停火和談前，據伊朗方面消息，雙方代表團將首先分別與巴基斯坦總理夏巴茲會面，之後會談才會正式開始。據悉，伊朗代表團與夏巴茲的會面定於當地時間下午1時進行。



14：16

英國《金融時報》周六報道，歐洲機場業界已發出警告，若霍爾木茲海峽不在3周內恢復全面通行，歐洲機場將面臨「系統性」航空燃油短缺，恐衝擊夏季旅遊。隨著燃油價格上升導致部分航線無利可圖，部分航空公司已開始縮減航班。

美伊停火談判 | 伊朗代表團飛機首排座位 擺放死去小學生照片與書包

路透社圖片

13：11



當地時間4月11日，參加美伊談判的美方代表團抵達巴基斯坦。



同日凌晨，巴基斯坦官方確認，美伊談判將於當天在巴首都伊斯蘭堡的塞雷納酒店舉行，以尋求和平解決當前中東危機的方案。伊朗伊斯蘭議會議長卡利巴夫率領的伊朗談判代表團已抵達塞雷納酒店。



12：23

由伊朗國會議長卡利巴夫、外長阿拉格齊等高級官員組成的伊朗談判代表團周六（11日）凌晨抵達巴基斯坦首都伊斯蘭堡參加美伊談判。首席談判代表卡利巴夫當天在自己的社交媒體賬號發放一張讓人動容的照片，配文「我的飛行同伴們」。

美伊停火談判 | 伊朗：如無協議且戰火重燃 將對美以中東利益發動毀滅性打擊

10：14

伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台周五（10日）報道，伊朗方面在與美國談判前表示，如果未能達成伊朗和抵抗力量都能接受的協議，且戰火重新燃起，伊朗將對以色列和美國在中東地區的利益發動「毀滅性打擊」。

美伊停火談判 | 美軍續增兵中東 特朗普：霍爾木茲海峽將「很快」開放

08：37

美國《華爾街日報》報道，美國和伊朗周六在巴基斯坦首都伊斯蘭堡開始談判之際，美軍繼續向中東地區部署戰機和部隊，為後續可能的軍事行動做準備。美國總統特朗普較早前接受《紐約郵報》電話訪問時表示，與伊朗的會談結果將在24小時內明朗，並威脅稱美國軍艦正在重新準備彈藥和武器，如果最終無法達成協議，美軍將恢復對伊朗的軍事行動。

特朗普又強調，無論「有無伊朗的合作」，霍爾木茲海峽都將「很快」開放，並表明美方談判代表團的首要任務是確保伊朗無法擁有核武器。

伊媒：伊方所提條件獲接受 談判周六下午開始

06：24

伊朗傳媒報道，伊朗提出的先決條件已獲被接受，談判將於當地時間周六下午在伊斯蘭堡開始。

稍早前，伊朗外長阿拉格齊表示，美國必須履行承諾，將黎巴嫩納入停火協議。伊朗議會議長卡利巴夫亦稱，美國在開始談判前，必須停止以色列對黎巴嫩的攻擊。

黎巴嫩：下周二與以色列在美國國務院舉行首次會議

05：04

黎巴嫩總統府10日晚發表聲明表示，黎巴嫩和以色列同意，於14日在美國國務院舉行首次會議，討論宣佈停火以及在美國主持下啓動談判的日期。

04：28

美伊兩國今日（11日）上午於巴基斯坦首都伊斯蘭堡展開正式談判，為確保這場世紀會談順利舉行，據報東道主巴基斯坦空軍傾巢而出，為伊朗代表團開闢一條長達三小時航程的「空中安全走廊」，更被專家譽為「鋼鐵護航」。

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伊朗代表團已抵伊斯蘭堡附近努爾汗空軍基地 準備參加美伊會談

03：54

新華社報道，伊朗伊斯蘭議會議長卡利巴夫率領伊談判代表團，於11日乘機抵達位於巴基斯坦首都伊斯蘭堡附近的努爾汗空軍基地，準備參加美伊會談。

過去24小時僅4艘船獲准通過霍峽

01：11

伊朗官媒伊斯蘭共和國廣播電視台周五（10日）在其社交平台長號報道指，過去24小時，只有4艘船通過霍爾木茲海峽，包括一艘伊朗油輪和一艘俄羅斯油輪。

黎巴嫩：以色列周五襲納巴提耶政府大樓釀13死

00：58

黎巴嫩國家安全總局周五（10日）表示，以色列當天空襲黎南部城市納巴提耶政府大樓，造成13名安全人員死亡。

黎巴嫩總統約瑟夫·奧恩發表聲明譴責以方襲擊，呼籲國際社會採取行動，制止以色列的襲擊行爲。

伊朗：美國談判前須先制止以色列襲黎巴嫩

00：13

伊朗外長阿拉格齊表示，美國必須履行承諾，將黎巴嫩納入停火協議。

伊朗議會議長卡利巴夫亦稱，美國在開始談判前，必須停止以色列對黎巴嫩的攻擊，以及解凍伊朗的資產。

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00：02

特朗普：與伊朗的會談將在24小時內明朗

美國總統特朗普10日接受《紐約郵報》採訪表示，與伊朗的會談結果將在24小時內明朗；若和平談判失敗，美國軍艦正在補充「最好的彈藥」，以恢復對伊朗的打擊。

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