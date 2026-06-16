DSE放榜2026︱全方位升學攻略 JUPAS改選/八大熱門課程/彈性收生資訊 (持續更新)

2026年的DSE（中學文憑試）將於7月15日放榜，屆時考生需要因應成績，決定是否修改JUPAS的課程選擇、報讀自資院校或海外大學。《星島教育》準備了一系列攻略文章，邀請專家剖析本地及海外的升學形勢，協助大家做好準備，提升入讀心儀院校的機會。希望考生能以平常心應對放榜，謹記無論任何分數，都總有出路！

八大院校JUPAS熱門課程介紹

為了讓考生掌握今年的升學形勢，《星島教育》根據8所教資會資助大學在JUPAS首輪改選後的最新數據，整合熱門學科的競爭狀況、計分機制、收生分數等關鍵入學資訊。

其餘「八大」的JUPAS攻略將於6月陸續推出

升學專家分享貼士

學友社學生輔導顧問吳寶城

《星島教育》將會邀請學友社學生輔導顧問吳寶城，及香港輔導教師協會主席葉偉民，為各位指點迷津。他們將會為考取不同DSE成績的考生，解構各自的升學選項，亦會預測今年穩入「八大」分數及提供大學面試貼士。(預計7月初推出)

其他本地升學攻略

解構彈性收生

近年參與JUPAS的大學都有推出彈性收生安排，就算考生在其中一科失手，也能透過其他表現優異的科目入讀心儀大學。《星島教育》綜合了這些院校的彈性收生安排，各位考生一定要知。(預計6月底推出)

副學士VS高級文憑

副學士VS高級文憑｜Asso與HD全方位比較！升學率/課程/學費有咩分別？

副學士與高級文憑有甚麼分別？本文會詳細介紹這兩類課程的特點，以及列出升學率、學費等資訊，方便大家規劃升學。

自資院校/課程資訊

整理28所自資院校及課程報名資訊，讓考生盡早做好準備。(預計7月初推出)

DSE放榜攻略

香港輔導教師協會主席葉偉民

減壓攻略

在放榜前夕，考生難免會感到壓力。為了幫大家打氣，《星島教育》邀請專家講解壓力過大的徵兆，及分享實用的減壓貼士。(預計7月初推出)

放榜懶人包

做好升學部署之餘，DSE放榜當日的實際流程及物資準備也很重要。為此，《星島教育》精心製作了《放榜懶人包》，為應屆考生詳細盤點放榜日的必備清單及注意事項，期望讓同學臨危不亂，從容迎接放榜一刻。(預計7月初推出)

Appeal攻略

萬一DSE成績未如理想，且考生對分數存有合理懷疑，應如何應對？申請成績覆核（Appeal）或許能爭取「加分」！《星島教育》整理了DSE覆核成績的關鍵資訊，詳細拆解覆核的申請手續及重要日程，助大家了解這個重要機制。(預計7月初推出)

海外及內地升學攻略

《星島教育》搜羅英國、澳洲、美國及內地四大熱門升學地區的最新資訊，協助同學了解當地知名學府、課程及其他重要入學資訊。(預計7月底推出)

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