JUPAS改選2026︱城市大學CityU 10個最多人申請/競爭最激烈課程 邊科33人爭1個位？附收生分數+計分方法
發佈時間：06:45 2026-06-10 HKT
城市大學CityU JUPAS改選2026︱中學文憑試（DSE）將於7月15日放榜，應屆考生現階段正積極搜集各升學資訊，為未來鋪路。隨着大學聯合招生辦法（JUPAS）首輪改選於5月27日結束，《星島教育》特意向8所教資會資助大學查詢各院校首輪改選後的競爭情況，助同學及早部署放榜後的選科策略。本文整合了香港城市大學（城大/CityU）的最新數據，盤點首輪改選後5個最多人申請（以Band A計算）的熱門學科，以及學位競爭最激烈的5個課程（以Band A申請人數對比學額計算）。同時，文章亦附上各課程的計分方法及收生分數，讓同學能更準確評估自己的入讀機會。
城市大學CityU JUPAS改選2026︱城大分數換算方法
城大課程的分數轉換方式如下：
|級別
|分數
|5**
|8.5
|5*
|7
|5
|5.5
|4
|4
|3
|3
|2
|2
|1
|1
城市大學CityU JUPAS改選2026︱城大5個最多人申請課程
JUPAS首輪更新課程選擇已於5月27日結束，城大統計5個最多人申請的課程（僅以Band A計算），依次為工商管理學士(會計) (專修: 專業會計 / 環境，社會，治理和科技)、工商管理學士 (管理學) (專修 : 人力資源管理 / 策略及國際管理 )、社會科學學士(社會工作) (特點: 社會參與及人文關懷 – 健康與福祉 / 社會多元與持續 / 人在環境的專業介入)、智能資訊系統學 [主修: 工商管理學士(環球商業系統管理) 、工商管理學士(商業人工智能)]及工商管理學士(市場學) (專修: 環球市場營銷 / 營銷數據分析)。
第5位：工商管理學士(市場學) (專修: 環球市場營銷 / 營銷數據分析)
- 課程編號：JS1007
- 課程簡介：提供兩個專修課程，分別為環球市場營銷及營銷數據分析。環球市場營銷旨在培養學生在全球背景下的市場營銷知識，而營銷數據分析則培養學生成為具備高級數據分析技能的大數據市場營銷專家。
2026年收生資料/數據：
- Band A申請人數：765
- 學額：82
- 計分方法：最佳5科（包括英文及數學）
- 加權科目：英文x1.5
- 課程詳細資訊
收生分數*：
- 中位數：24.5
- 下四分位數：23.5
第4位：智能資訊系統學 [主修: 工商管理學士(環球商業系統管理) 、工商管理學士(商業人工智能)]
- 課程編號：JS1017
- 課程簡介：因應社交網路、手機應用程式、人工智能、大數據分析、雲端服務及金融科技等資訊科技的快速發展，培養學生溝通能力、專案管理技能和職業素養，因此課程主要結合商業與現代科技，以培育數碼化時代的管理及技術人才。
2026年收生資料/數據：
- Band A申請人數：784
- 學額：62
- 計分方法：最佳5科（包括數學）
- 加權科目：無
- 課程詳細資訊
收生分數*：
- 中位數：21
- 下四分位數：20.5
第3位：社會科學學士（社會工作） （特點：社會參與及人文關懷–健康與福祉/社會多元與持續/人在環境的專業介入）
- 課程編號：JS1113
- 課程簡介：課程為學生提供紮實的社會科學及社會工作基礎訓練，助他們掌握相關的專業知識、技能和實務能力。
2026年收生資料/數據：
- Band A申請人數：1078
- 學額：54
- 計分方法：最佳4科（包括英文）
- 加權科目：英文x 2
- 課程詳細資訊
收生分數*：
- 中位數：23
- 下四分位數：23
第2位：工商管理學士（管理學）（專修：人力資源管理/策略及國際管理）
- 課程編號：JS1005
- 課程簡介：提供兩個專修課程。人力資源管理專為希望在該領域成為企業內部專家或外部顧問的學生而設；策略及國際管理則旨在為學生提供知識與技能，以制定有效的策略來管理國際商業環境，尤其是在亞太地區。
2026年收生資料/數據：
- Band A申請人數：1090
- 學額：58
- 計分方法：最佳5科（包括數學）
- 加權科目：無
- 課程詳細資訊
收生分數*：
- 中位數：22
- 下四分位數：21.5
第1位：工商管理學士（會計）（專修：專業會計/環境，社會，治理和科技）
- 課程編號：JS1002
- 課程簡介：提供兩個專修課程。專業會計旨在為學生提供會計知識和專業技能，以適應職業需求；環境、社會、治理和科技為學生提供數碼科技、風險管理和數據分析技能，同時涵蓋基礎會計知識。
2026年收生資料/數據：
- Band A申請人數：1141
- 學額：148
- 計分方法：最佳5科（包括數學）
- 加權科目：無
- 課程詳細資訊
收生分數*：
- 中位數：22
- 下四分位數：21.5
延伸閱讀：JUPAS改選2026︱香港大學HKU 10個最多人申請/競爭最激烈課程 有2個熱門課程逾千人申請！
城市大學CityU JUPAS改選2026︱城大5個收生競爭最激烈課程
如以收生競爭情況計算，城大5個競爭最激烈的課程（以Band A申請人數對比預計收生人數），排名榜首的是工學士(創新與企業工程) (特點: 工程學 / 科技 / 創新 / 企業 / 創業)，其次為工學士(智能製造工程學) (特點: 物聯網 / 工業大數據 / 機器人技術與自動化 / 物流與供應鏈 / 智慧城市工程)，第3為文學士（創意媒體）（特點：動畫/電影及攝影/批判理論及實踐/遊戲及可玩媒體/新媒體藝術/聲音藝術），排名第4的是工商管理學士 (商業人工智能) (專修: 商務智能 / 信息系統審計 / 互聯網服務及社交網絡 / 數據信息學)，最後是環球可持續發展科創課程 [主修: 工學士(能源科學及工程學) / 工學士(環境科學及工程學)＋特點：環球視野]。
第5位：環球可持續發展科創課程 [主修: 工學士(能源科學及工程學) / 工學士(環境科學及工程學)＋特點：環球視野]: 約25人爭1個學位
- 課程編號：JS1050
- 課程簡介：課程旨在透過加強海外學習、研究參與、行業實習、指導支援和創業培訓，提供能源和環境工程的全面教育。
2026年收生資料/數據：
- Band A申請人數：253
- 學額：10
- 申請人對比學額比例：25.3
- 計分方法：最佳5科（包括英文、數學及其中1科包括生物、化學或物理）
- 加權科目：數學x2.5；生物 /化學/物理作為第1選修x2.5；英文x2；生物/化學/地理/ M1/M2/物理作為第2選修x1.5
- 課程詳細資訊
收生分數*：
- 中位數：38
- 下四分位數：36.5
第4位：工商管理學士 (商業人工智能) (專修: 商務智能 / 信息系統審計 / 互聯網服務及社交網絡 / 數據信息學)：約27人爭1個學位
- 課程編號：JS1019
- 課程簡介：學生可透過接觸最新的資訊系統商業策略和網路商業模式，培養商業思維、溝通和專案管理能力。
2026年收生資料/數據：
- Band A申請人數：266
- 預計收生人數：10
- 申請人對比學額比例：26.6
- 計分方法：最佳5科（包括數學）
- 加權科目：無
- 課程詳細資訊
收生分數*：
- 中位數：21
- 下四分位數：21
第3位：文學士（創意媒體）（特點：動畫/電影及攝影/批判理論及實踐/遊戲及可玩媒體/新媒體藝術/聲音藝術）：約29人爭1個學位
- 課程編號：JS1042
- 課程簡介：提供跨媒介的創作實踐，融合了藝術、文化和媒體技術，強調應用學習及創意與技術的綜合訓練。
2026年收生資料/數據：
- Band A申請人數：484
- 學額：17
- 每學額競爭比率：28.5
- 計分方法：最佳5科（包括英文）
- 加權科目：英文x 2
- 課程詳細資訊
收生分數*：
- 中位數：27.5
- 下四分位數：27
第2位：工學士(智能製造工程學) (特點: 物聯網 / 工業大數據 / 機器人技術與自動化 / 物流與供應鏈 / 智慧城市工程)：約30人爭1個學位
- 課程編號：JS1216
- 課程簡介：協助學生培養工程知識，並掌握計算、實驗、分析及管理技巧，藉此策劃、設計、實施和改善製造及營運系統，以適應現代企業、智能生產等方面帶來的急速技術進步。
2026年收生資料/數據：
- Band A申請人數：729
- 學額：24
- 申請人對比學額比例：30.4
- 計分方法：最佳5科（包括英文及數學）
- 加權科目：無
- 課程詳細資訊
收生分數*：
- 中位數：20
- 下四分位數：18
第1位：工學士(創新與企業工程) (特點: 工程學 / 科技 / 創新 / 企業 / 創業): 約33人爭1個學位
- 課程編號：JS1219
- 課程簡介：課程涵蓋系統設計與流程、工程創新及創業等要素。學生會在首兩個學年接受工程與商業基礎訓練，了解創新和企業工程的科學原理和應用；第三、四個學年可按個人興趣與事業目標選擇專門的學習路徑。
2026年收生資料/數據：
- Band A申請人數：526
- 學額：16
- 申請人對比學額比例：32.9
- 計分方法：最佳5科（包括英文及數學）
- 加權科目：無
- 課程詳細資訊
收生分數*：
- 中位數：19.5
- 下四分位數：18.5
延伸閱讀：JUPAS改選2026︱中文大學CUHK 10個最多人申請/競爭最激烈課程 邊科38人爭1學額？附2026年預計收生分數
*城大的收生分數，是根據2026年的計分方法，及於2025年獲得JUPAS正式遴選取錄資格的申請人的DSE成績計算得出，詳情請參考城大網站
註：各課程的收生資訊，以院校公布為準。
資料來源：院校提供、JUPAS及城大網頁
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