DSE放榜2026｜放榜壓力飆升 精神科醫生4招化解「預期性焦慮」

中學文憑試（DSE）將於7月15日放榜，不少應屆考生難免感到有壓力及焦慮。早前有機構調查指出，逾7成DSE考生的壓力正是源自考試成績。為幫助同學舒緩情緒，《星島教育》特別邀請香港大學李嘉誠醫學院精神科學系榮譽臨床副教授陳國齡醫生，剖析放榜壓力的成因與身心警號，並建議同學提前制定預想方案以減輕焦慮，同時分享實用的考生減壓方法及家長陪伴錦囊。

DSE放榜2026｜壓力成因：「一試定生死」與預期性焦慮

陳國齡指出，「在現今教育制度下，DSE常被視為『一試定生死』，這正是考生壓力的核心來源。」她解釋，這場考試直接影響升學路徑，無論是入讀八大院校、海外留學、修讀基礎文憑，抑或重讀中六，均牽涉未來的生涯規劃。這種「分數決定出路」的客觀現實，無疑為考生帶來龐大的心理負擔。此外，在放榜前的漫長等待期，學生極易產生強烈的「預期性焦慮」（Anticipatory Anxiety），不斷猜度成績，憂慮未能達到預期標準。

DSE放榜2026｜壓力過大的身心警號

當考生壓力超出負荷時，身體及情緒均會發出求救信號。陳國齡提醒，壓力往往會攻擊個人較脆弱的器官，引致胃痛、頭痛或腸胃不適；部分學生會出現心跳加速（如心悸）、手腳顫抖、呼吸困難（如感覺喉嚨被異物堵住）、肌肉緊繃，甚至在放榜前嚴重失眠。

心理層面上，考生可能陷入「災難化」思考，產生持續不安並陷入自責，例如常說「都是我不好」、「都是我懶」。陳國齡補充，若學生變得絕望、對社交失去興趣、抗拒外出，甚至出現自殘念頭，意味情況已嚴重影響日常思考與決策能力，必須及早正視。

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DSE放榜2026｜制定「ABC方案」 降低預期焦慮

面對未知與擔憂的反覆煎熬，要有效應對「預期性焦慮」，陳國齡則建議考生與家長在放榜前共同擬定3套應對方案。她強調，減壓的關鍵在於雙方必須對方案達成共識，特別是要坦然接受「Plan C」的可能性。當最壞情況也有明確且獲父母認可的對策時，考生的壓力便能大幅減輕。

Plan A（優於預期）

考生表現比預想中出色，例如發揮出120%的水準，成績足以直接報讀心儀的第一志願學科。

Plan B（符合預期）

成績與預期分數相若，可按原定計劃報讀能力範圍內的大學或學科。

Plan C（失手情況）

若因臨場失準、生病等因素導致成績未如理想，需提前規劃後備出路，如考慮重讀、報讀副學士或基礎文憑等。

DSE放榜2026｜4個層次減壓法

面對排山倒海的壓力，陳國齡提出4個層次的減壓方法，助考生重拾平靜。

1. 自我療癒

透過日常愛好如繪畫、聽音樂或看影片來分散注意力，讓自己進入高度專注的狀態，從而獲取放鬆感。

2. 社交支持

尋求父母或同學好友的陪伴，有時無需刻意開解，單純的同輩陪伴或與家人共處，已能帶來安全感。

3. 練習放鬆

考生可在網絡搜尋自我放鬆方法，如學習深層呼吸、靜觀練習或漸進式肌肉鬆弛法。

4. 專業人士介入

情況嚴重時，考生應主動向班主任、輔導老師或社工傾訴。若情緒低落持續2周以上，或焦慮症狀長達3至4周且上述方法均無效，應及早向心理學家或醫生求助，必要時輔以藥物治療。

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DSE放榜2026｜家長Do and Don'ts小錦囊

放榜期間，家長的一言一行都會被無限放大。陳國齡為家長總結了陪伴的禁忌及最佳做法。

1. 切忌批評

家長切忌在此時對子女批評或說教，例如「我都話咗你啦」、「邊個叫你以前咁懶」、「抵你死啦」等，這些絕對是溝通地雷。「孩子面對成績未如理想，其實已心知肚明，甚至充滿悔恨。若此時再受指責，無疑是在傷口上灑鹽，造成無法彌補的二次傷害。」

2. 大派「定心丸」

放榜前後，應避免讓子女獨處胡思亂想。家長可透過一起吃飯、看電視等日常活動，以「生活感」沖淡緊張氣氛。此外，家長可大膽承認子女的失落感，例如說：「我知道這個結果讓你很不開心」，並給予實際的安撫承諾：「無論結果如何，爸爸媽媽都會陪你一起找出路」、「總會有路走的，我們一起去看各院校的資料」。這些不帶批判的同行承諾，才是考生面對放榜時最強大的後盾。

記者：蘇麗珊

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