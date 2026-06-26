DSE放榜2026｜彈性收生安排 考試失手都有得救！9間JUPAS大學申請條件/適用課程一覽

DSE放榜2026｜中學文憑試(DSE)放榜後，如果考生整體成績出色，但偏偏其中一科未能符合大學的入學要求，以致未能入讀心儀課程，那豈不是很可惜？近年參與大學聯合招生辦法（JUPAS）的大學，都有推出彈性收生安排，專門為這類考生張開救生網，為他們提供入學機會。《星島教育》今次整理了各間JUPAS大學的彈性收生安排，想知當中有甚麼要求？一定要留意下文！

DSE放榜2026｜彈性收生安排是甚麼？

目前，參與JUPAS的9所院校均設有彈性收生安排。一般而言，如果DSE考生在其中一科的成績比入學要求僅低一級，但整體成績優異，他們仍然有機會獲心儀大學取錄。不過，各大學準則不盡相同，以香港大學為例，即使考生在中文、英文或選修科其中一科失手，均有機會獲得彈性考慮；相反，香港科技大學的機制僅涵蓋中文、英文及數學三科，若失手的是選修科目，則不符合其彈性收生資格。

另外，考生亦須把心儀課程放在Band A，才能符合彈性收生的資格，因此大家在DSE放榜後的JUPAS改選，就需要特別注意這一點。

DSE放榜2026｜9間JUPAS大學的彈性收生安排

香港大學

適用課程 所有本科課程 基本要求 在DSE中文、英文或兩科選修科目中，其中一科成績未達第3級（但不得低於第2級），且其餘科目表現優異 申請人須將該課程放在Band A，並須通過面試及滿足該課程其他入學條件 凡經彈性收生安排報讀的考生，總入學分數（按課程分數換算方程式計算後）需扣10% 院校詳細資訊

香港中文大學

適用課程 部分本科課程 基本要求 DSE整體成績優異，但其中一科未達院校最低入學要求（僅限低一個等級） 會全面評估學生，考慮學術及非學術表現，以及面試表現 其他事項 須符合該課程其他入學要求，並表現出對該課程的濃厚興趣（例如把該課程放在JUPAS的Band A） 理學院和工程學院設有「STEM Talent Scheme」，優先考慮具備「既廣且深STEM能力」的學生。參與此計劃的申請人，須在DSE 3科STEM選修科目（生物、化學、物理、M1或M2、資訊及通訊科技、設計與應用科技）中考獲最少3粒星，詳情請參考該計劃的網站：>>按此<< 院校詳細資訊

香港科技大學

適用課程 所有本科課程 基本要求 整體成績優異，但其中一科核心科目（中文、英文或數學），較入學要求「332」僅低一個等級 總入學分數高於該課程2025年收生中位數或模擬分數 必須將該課程放在Band A 院校詳細資訊

延伸閱讀：DSE放榜2026︱全方位升學攻略 JUPAS改選/八大熱門課程/彈性收生資訊 (持續更新)

香港理工大學

適用課程 大部分本科課程，JS3000跨學科組合學士課程除外 基本要求 其中一科成績比入學要求低一個等級（公民與社會發展除外），但達到該課程彈性收生門檻分數 須將課程置於Band A 院校詳細資訊

香港城市大學

適用課程 適用課程列表：>>按此<< 基本要求 整體成績優異，但其中一科核心或選修科目（公民與社會發展除外），比課程最低入學要求僅低一個等級 入學分數須高於該課程去年的加權收生中位數 須將該課程放在Band A，以及在相關課程評估中表現良好 其他事項 透過彈性收生入學的本地JUPAS申請人，只要符合城大香港精英獎學金的要求，都有機會獲得獎學金。 院校詳細資訊

香港浸會大學

基本要求 其中一科（公民與社會發展除外）成績比入學要求低一個等級，但在其他科目中考獲2粒星（可以是一科5**或2科5*）或以上 須將該課程放在Band A 院校詳細資訊

嶺南大學

適用課程 部分本科課程 基本要求 整體成績優異，但其中一科核心科目（中文或數學）未符合一般入學要求（僅限低一個等級） 大學將全面評估申請人的整體學業成績（例如DSE最佳五科的成績） 須將該課程放在Band A 院校詳細資訊

香港教育大學

基本要求 其中一科核心或選修科目（不包括公民與社會發展科，及該課程相關學科）的成績，比基本入學要求低一個等級 其他科目中考獲5*或5**；或入學分數達到本科去年未加權總平均分數 須將該課程放在Band A 院校詳細資訊

香港都會大學

適用課程 涵蓋經由JUPAS報讀的「為修讀香港自資學士學位課程學生提供的免入息審查資助計劃」（NMTSS）及「指定專業/界別課程資助計劃」（SSSDP）課程 不適用於教育榮譽學士（幼兒教育：領導及特殊教育需要）和護理及健康學院的課程 基本要求 整體成績優異，但中文或英文其中一科成績未達第3級（僅達第2級） 任何一科甲類科目獲5*或以上成績 總成績符合心儀課程的最低錄取分數 將該課程放在Band A，以及通過相關面試要求 院校詳細資訊

註：收生資訊以院校公布為準。

資料來源：院校網站

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