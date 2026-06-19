JUPAS改選2026︱嶺南大學LU 10個最多人申請/競爭最激烈課程 附必睇申請資訊

嶺南大學LU JUPAS改選2026︱中學文憑試（DSE）將在7月15日放榜，相信現階段同學都正搜集不同的升學資訊。大學聯合招生辦法（JUPAS）首輪改選已在5月27日結束，《星島教育》早前向8所教資會資助大學查詢，不同院校的課程競爭情況。今日會根據嶺南大學LU提供的數據，詳列以Band A計算下，改選後5個最多人申請、及5個競爭最激烈課程，並整理相關課程的計分方法、加權科目及2025年收分等資訊，有申請嶺南大學課程的同學可以留意。

嶺大5個最多人申請課程

嶺大5個競爭最激烈課程

嶺南大學JUPAS改選2026︱嶺大分數換算方法

嶺大課程的分數轉換方式如下：

級別 分數 5** 7 5* 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1

根據嶺大的統計，該校5個最多人申請的課程（僅以Band A計算），依次為歷史（榮譽）文學士、中文（榮譽）文學士、社會科學（榮譽）學士-心理學、工商管理（榮譽）學士-市場學與社交媒體，以及動畫及數碼藝術（榮譽）文學士。

第5位：動畫及數碼藝術（榮譽）文學士

2026年收生資料/數據：

Band A申請人數： 401

401 學額： 18

18 計分方法： 最佳5科

最佳5科 加權科目： 中文x1.5；英文x1.5；資訊及通訊科技x1.5；視覺藝術x1.5

中文x1.5；英文x1.5；資訊及通訊科技x1.5；視覺藝術x1.5 課程詳細資訊：>>按此<<

2025年收生分數：

中位數： 24

24 下四分位數：23.5

第4位：工商管理（榮譽）學士-市場學與社交媒體

2026年收生資料/數據：

Band A申請人數： 414

414 學額： 38

38 計分方法： 最佳5科

最佳5科 加權科目： 英文x2；數學x2；M1/M2x1.5；企業、會計與財務概論x1.5；經濟x1.5；資訊及通訊科技x1.5

英文x2；數學x2；M1/M2x1.5；企業、會計與財務概論x1.5；經濟x1.5；資訊及通訊科技x1.5 課程詳細資訊：>>按此<<

2025年收生分數：

中位數： 28.5

28.5 下四分位數：27.05

第3位：社會科學（榮譽）學士-心理學

2026年收生資料/數據：

Band A申請人數： 427

427 學額： 20

20 計分方法： 最佳5科

最佳5科 加權科目： 英文x2；數學x1.5

英文x2；數學x1.5 課程詳細資訊：>>按此<<

2025年收生分數：

中位數：25

下四分位數：24.5

第2位：中文（榮譽）文學士

2026年收生資料/數據：

Band A申請人數： 443

443 學額： 42

42 計分方法： 最佳5科

最佳5科 加權科目： 中文x1.5；英文x1.5；中國歷史/中國文學x1.5

中文x1.5；英文x1.5；中國歷史/中國文學x1.5 課程詳細資訊：>>按此<<

2025年收生分數：

中位數： 25.845

25.845 下四分位數：25.27

第1位：歷史（榮譽）文學士

2026年收生資料/數據：

Band A申請人數： 462

462 學額： 31

31 計分方法： 最佳5科

最佳5科 加權科目： 中文x1.5；英文x2；中國歷史x1.2；歷史x1.2

中文x1.5；英文x2；中國歷史x1.2；歷史x1.2 課程詳細資訊：>>按此<<

2025年收生分數：

中位數： 26.2

26.2 下四分位數：26

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至於嶺大5個競爭最激烈的課程（以Band A申請人數對比學額），排名榜首的是社會科學（榮譽）學士-健康及社會服務管理，其次為工商管理(榮譽)學士-商業分析與創新、第3為動畫及數碼藝術（榮譽）文學士、第4為社會科學（榮譽）學士-心理學，排名第5的是工商管理(榮譽)學士-人力資源管理與分析。

第5位：工商管理(榮譽)學士-人力資源管理與分析：約16人爭1個學位

2026年收生資料/數據：

Band A申請人數： 274

274 學額： 17

17 申請人對比學額比例： 16.12

16.12 計分方法： 最佳5科

最佳5科 加權科目 : 英文x2；數學x2；M1/M2x1.5；企業、會計與財務概論x1.5；經濟x1.5；資訊及通訊科技x1.5

英文x2；數學x2；M1/M2x1.5；企業、會計與財務概論x1.5；經濟x1.5；資訊及通訊科技x1.5 課程詳細資訊：>>按此<<

2025年收生分數：

中位數： 28.5

28.5 下四分位數：26.5

第4位：社會科學（榮譽）學士-心理學：約21人爭1個學位

2026年收生資料/數據：

Band A申請人數： 427

427 學額： 20

20 申請人對比學額比例： 21.35

21.35 計分方法： 最佳5科

最佳5科 加權科目 : 英文x2；數學x1.5

英文x2；數學x1.5 課程詳細資訊：>>按此<<

2025年收生分數：

中位數： 25

25 下四分位數：24.5

第3位：動畫及數碼藝術（榮譽）文學士：約22人爭1個學位

2026年收生資料/數據：

Band A申請人數： 401

401 學額： 18

18 申請人對比學額比例： 22.28

22.28 計分方法： 最佳5科

最佳5科 加權科目： 中文x1.5；英文x1.5；資訊及通訊科技x1.5；視覺藝術x1.5

中文x1.5；英文x1.5；資訊及通訊科技x1.5；視覺藝術x1.5 課程詳細資訊：>>按此<<

2025年收生分數：

中位數： 24

24 下四分位數：23.5

第2位：工商管理(榮譽)學士-商業分析與創新：約30人爭1個學位

2026年收生資料/數據：

Band A申請人數： 210

210 學額： 7

7 申請人對比學額比例： 30

30 計分方法： 最佳5科

最佳5科 加權科目 : 英文x2；數學x2；M1/M2x1.5；企業、會計與財務概論x1.5；經濟x1.5；資訊及通訊科技x1.5

英文x2；數學x2；M1/M2x1.5；企業、會計與財務概論x1.5；經濟x1.5；資訊及通訊科技x1.5 課程詳細資訊：>>按此<<

2025年收生分數：

中位數： 27

27 下四分位數：25.05

第1位：社會科學（榮譽）學士-健康及社會服務管理：約49人爭1個學位

2026年收生資料/數據：

Band A申請人數： 395

395 學額： 8

8 申請人對比學額比例： 49.38

49.38 計分方法： 最佳5科

最佳5科 加權科目 : 英文x1.5；健康管理與社會關懷x1.5

英文x1.5；健康管理與社會關懷x1.5 課程詳細資訊：>>按此<<

2025年收生分數：

中位數： 21.5

21.5 下四分位數：21

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註：各課程的收生資訊，以院校公布為準。

資料來源：院校提供、JUPAS及嶺大網頁

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