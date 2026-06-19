JUPAS改選2026︱嶺南大學LU 10個最多人申請/競爭最激烈課程 附必睇申請資訊
發佈時間：09:00 2026-06-19 HKT
嶺南大學LU JUPAS改選2026︱中學文憑試（DSE）將在7月15日放榜，相信現階段同學都正搜集不同的升學資訊。大學聯合招生辦法（JUPAS）首輪改選已在5月27日結束，《星島教育》早前向8所教資會資助大學查詢，不同院校的課程競爭情況。今日會根據嶺南大學LU提供的數據，詳列以Band A計算下，改選後5個最多人申請、及5個競爭最激烈課程，並整理相關課程的計分方法、加權科目及2025年收分等資訊，有申請嶺南大學課程的同學可以留意。
嶺南大學JUPAS改選2026︱嶺大分數換算方法
嶺大課程的分數轉換方式如下：
|級別
|分數
|5**
|7
|5*
|6
|5
|5
|4
|4
|3
|3
|2
|2
|1
|1
嶺南大學JUPAS改選2026︱嶺大5個最多人申請課程
根據嶺大的統計，該校5個最多人申請的課程（僅以Band A計算），依次為歷史（榮譽）文學士、中文（榮譽）文學士、社會科學（榮譽）學士-心理學、工商管理（榮譽）學士-市場學與社交媒體，以及動畫及數碼藝術（榮譽）文學士。
第5位：動畫及數碼藝術（榮譽）文學士
- 課程編號：JS7133
- 課程簡介：主修課程分為三類：嶺大核心課程、藝術及動態影像史、動畫及數碼藝術技能課程等。為了讓學生的專業發展路向做好準備，課程還提供一系列涵蓋動畫、數碼媒體裝置藝術及其他創意媒體領域的選修科目。
2026年收生資料/數據：
- Band A申請人數：401
- 學額：18
- 計分方法：最佳5科
- 加權科目：中文x1.5；英文x1.5；資訊及通訊科技x1.5；視覺藝術x1.5
- 課程詳細資訊：>>按此<<
2025年收生分數：
- 中位數：24
- 下四分位數：23.5
第4位：工商管理（榮譽）學士-市場學與社交媒體
- 課程編號：JS7215
- 課程簡介：課程涵蓋廣泛內容，旨在提升學生的適應能力、分析能力及創造力，以在當今競爭激烈的商業環境中取得成功。通過與全球學者的互動，課程可培養學生的全球視野，以現實世界的市場營銷和商業實踐連接學術研究。
2026年收生資料/數據：
- Band A申請人數：414
- 學額：38
- 計分方法：最佳5科
- 加權科目：英文x2；數學x2；M1/M2x1.5；企業、會計與財務概論x1.5；經濟x1.5；資訊及通訊科技x1.5
- 課程詳細資訊：>>按此<<
2025年收生分數：
- 中位數：28.5
- 下四分位數：27.05
第3位：社會科學（榮譽）學士-心理學
- 課程編號：JS7303
- 課程簡介：學生將透過心理學導論、生物心理學、社會心理學、發展心理學、認知心理學以及心理學研究方法與統計學等課程，掌握基礎知識。在高級階段，學生將學習如何將心理學知識應用於健康心理學、環境心理學、壓力管理和正向心理學等領域。
2026年收生資料/數據：
- Band A申請人數：427
- 學額：20
- 計分方法：最佳5科
- 加權科目：英文x2；數學x1.5
- 課程詳細資訊：>>按此<<
2025年收生分數：
- 中位數：25
- 下四分位數：24.5
第2位：中文（榮譽）文學士
- 課程編號：JS7101
- 課程簡介：課程涵蓋多元課題，包括文學、專業寫作等，為學生提供修習、理解和欣賞中國文學與中文的機會。課程特別著重提升學生的中文水平、參與學術研究的能力及傳媒寫作技巧。
2026年收生資料/數據：
- Band A申請人數：443
- 學額：42
- 計分方法：最佳5科
- 加權科目：中文x1.5；英文x1.5；中國歷史/中國文學x1.5
- 課程詳細資訊：>>按此<<
2025年收生分數：
- 中位數：25.845
- 下四分位數：25.27
第1位：歷史（榮譽）文學士
- 課程編號：JS7709
- 課程簡介：歷史系涵蓋從古代到現代的世界歷史，包括中國史、香港史、日本史、韓國史、歐洲史、美洲史以及比較史等。本科生首先學習基礎課程，了解歷史研究的基本概念和工具，然後根據自身興趣選擇更專業的課程。學生可選擇亞洲史或全球史作為研究方向，並在畢業年透過歷史方向研究計畫進行深入的研究。
2026年收生資料/數據：
- Band A申請人數：462
- 學額：31
- 計分方法：最佳5科
- 加權科目：中文x1.5；英文x2；中國歷史x1.2；歷史x1.2
- 課程詳細資訊：>>按此<<
2025年收生分數：
- 中位數：26.2
- 下四分位數：26
嶺南大學JUPAS改選2026︱嶺大5個競爭最激烈的課程
至於嶺大5個競爭最激烈的課程（以Band A申請人數對比學額），排名榜首的是社會科學（榮譽）學士-健康及社會服務管理，其次為工商管理(榮譽)學士-商業分析與創新、第3為動畫及數碼藝術（榮譽）文學士、第4為社會科學（榮譽）學士-心理學，排名第5的是工商管理(榮譽)學士-人力資源管理與分析。
第5位：工商管理(榮譽)學士-人力資源管理與分析：約16人爭1個學位
- 課程編號：JS7214
- 課程簡介：課程旨在培育未來的商業領袖，讓學生具備數智化時代的管理能力，以全球視野迎接人工智能時代的挑戰。此主修設有兩個專修，分別為環球商業管理與分析(GBMA)及人力資源管理與分析(HRMA)。
2026年收生資料/數據：
- Band A申請人數：274
- 學額：17
- 申請人對比學額比例：16.12
- 計分方法：最佳5科
- 加權科目 : 英文x2；數學x2；M1/M2x1.5；企業、會計與財務概論x1.5；經濟x1.5；資訊及通訊科技x1.5
- 課程詳細資訊：>>按此<<
2025年收生分數：
- 中位數：28.5
- 下四分位數：26.5
第4位：社會科學（榮譽）學士-心理學：約21人爭1個學位
- 課程編號：JS7303
- 課程簡介：學生將透過心理學導論、生物心理學、社會心理學、發展心理學、認知心理學以及心理學研究方法與統計學等課程，掌握基礎知識。在高級階段，學生將學習如何將心理學知識應用於健康心理學、環境心理學、壓力管理和正向心理學等領域。
2026年收生資料/數據：
- Band A申請人數：427
- 學額：20
- 申請人對比學額比例：21.35
- 計分方法：最佳5科
- 加權科目 : 英文x2；數學x1.5
- 課程詳細資訊：>>按此<<
2025年收生分數：
- 中位數：25
- 下四分位數：24.5
第3位：動畫及數碼藝術（榮譽）文學士：約22人爭1個學位
- 課程編號：JS7133
- 課程簡介：主修課程分為三類：嶺大核心課程、藝術及動態影像史、動畫及數碼藝術技能課程等。為了讓學生的專業發展路向做好準備，課程還提供一系列涵蓋動畫、數碼媒體裝置藝術及其他創意媒體領域的選修科目。
2026年收生資料/數據：
- Band A申請人數：401
- 學額：18
- 申請人對比學額比例：22.28
- 計分方法：最佳5科
- 加權科目：中文x1.5；英文x1.5；資訊及通訊科技x1.5；視覺藝術x1.5
- 課程詳細資訊：>>按此<<
2025年收生分數：
- 中位數：24
- 下四分位數：23.5
第2位：工商管理(榮譽)學士-商業分析與創新：約30人爭1個學位
- 課程編號：JS7212
- 課程簡介：由市場及國際企業學系與運營及風險管理學系聯合開辦。課程全面涵蓋電子商務、資訊系統、運營管理、數據科學與人工智能等專業知識，並鼓勵創業實踐和制定初創企業計畫的實戰訓練。
2026年收生資料/數據：
- Band A申請人數：210
- 學額：7
- 申請人對比學額比例：30
- 計分方法：最佳5科
- 加權科目 : 英文x2；數學x2；M1/M2x1.5；企業、會計與財務概論x1.5；經濟x1.5；資訊及通訊科技x1.5
- 課程詳細資訊：>>按此<<
2025年收生分數：
- 中位數：27
- 下四分位數：25.05
第1位：社會科學（榮譽）學士-健康及社會服務管理：約49人爭1個學位
- 課程編號：JS7305
- 課程簡介：課程旨在介紹健康和社會服務領域的最新理論和實踐，並為學生提供實習機會，使其能夠將課堂知識應用於實際工作中。
2026年收生資料/數據：
- Band A申請人數：395
- 學額：8
- 申請人對比學額比例：49.38
- 計分方法：最佳5科
- 加權科目 : 英文x1.5；健康管理與社會關懷x1.5
- 課程詳細資訊：>>按此<<
2025年收生分數：
- 中位數：21.5
- 下四分位數：21
註：各課程的收生資訊，以院校公布為準。
資料來源：院校提供、JUPAS及嶺大網頁
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