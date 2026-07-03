DSE放榜2026｜專家拆解5大分數/情況出路 預計這個分數可穩入「八大」

2026年中學文憑試（DSE）放榜在即，為幫助同學部署放榜後的聯招（JUPAS）改選，《星島教育》邀請了學友社學生輔導顧問吳寶城分析今年升學形勢。他指出，今年應考及申請JUPAS人數均有上升，預計考獲最佳5科21分可穩入「八大」。此外，他綜合了在5個分數和情況下，考生可以選擇的出路；最後，他亦寄語同學不論成績高低，都應以個人興趣為先，並按自身分數，制定合適的改選及升學策略。

為何今年學額競爭增加？

預計今年21分穩入「八大」

拆解5大分數/情況出路

放榜後重要日子

今年報考DSE的總人數達58576人，較去年逾5%的升幅。吳寶城指出，值得關注的是，今年DSE中有12186人為自修生，人數較去年大幅增加逾1800人。他分析指，自修生人數上升，或與部分考生希望透過重考個別科目，以「合併成績」（Combine Cert）報讀大學有關。他提醒應屆日校考生，「自修生有機會以合併成績報讀大學，加上整體報考人數回升，這無疑增加了今年學位競爭的程度與不確定性。」

不僅DSE考生增加，參與JUPAS的人數同樣呈上升趨勢。今年共有465所中學、合共45273名申請人參與聯招，較去年增加逾2000人，增幅同樣逾5%。吳寶城認為，「JUPAS申請人數上升，意味着學位競爭必定會隨之增加，同學在評估錄取機會時需多加留意。」

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吳寶城預計，今年考獲最佳5科達21分或以上的考生，便屬於「高分穩陣」，可穩入「八大」。

面對上述形勢，多少分才算「安全線」？吳寶城預計，今年考獲最佳5科達21分或以上的考生，便屬於「高分穩陣」，可穩入「八大」。他強調，「任何分數的考生在選擇出路時，都要以興趣行先。」選擇的基礎應建基於學生想讀甚麼、能力在哪裏，以及將來想從事甚麼職業。釐清方向後，再審視兩大客觀因素，包括課程的最低入學要求，及實際收生分數，

若不達標便無需考慮。

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延伸閱讀：DSE放榜2026︱全方位升學攻略 JUPAS改選/八大熱門課程/彈性收生資訊 (持續更新)

針對不同分數/情況的考生，吳寶城提供了以下具體策略：

1. 最佳5科21分或以上（高分）

對於考獲最佳5科達21分或以上的考生而言，吳寶城認為，他們放榜後主要的考慮點及處理工作相對簡單，只需專注於聯招改選，將心儀的學科作適當排序即可。

2. 17至20分（中游分數）

吳寶城提醒，獲取17至20分的中游分數考生，在改選時不需要過分保守，聯招排位可改選之餘，亦毋需將所有選擇改為自資課程或「指定專業/界別課程資助計劃」(SSSDP)課程。他指，「20分仍有突圍機會，例如考生的數學科特別高分，而該學科的科目比重較大；或者面試表現極佳，都有機會彌補分數上的不足。」同時，考生應仔細考慮聯招中UGC（由「大學教育資助委員會」資助的學士學位課程）與自資學位或SSSDP課程的比例，同時亦要思考聯招以外的後備方案。例如若未能入讀八大，考生要考慮直升自資院校的學士學位，還是選讀副學位，再「搏上」八大。

延伸閱讀：DSE放榜2026｜放榜壓力飆升 精神科醫生4招化解「預期性焦慮」

3. 16分或以下

考獲16分或以下的考生，改選策略需要更務實。吳寶城以醫護為例，考生第一步先了解志向，若自問細心、有耐性且有志做護士，便可鎖定護理學。由於16分無法考入UGC護理系，考生不用勉強浪費聯招志願，應將目標轉向SSSDP，如東華學院、都會大學、聖方濟各大學等。同時，必須報讀JUPAS以外的課程作兩手準備，例如醫管局、浸大持續教育學院的護理課程；東華學院或都大的高級文憑護理課程都可考慮。

4. 未達學士門檻

如5科考獲2級，中英文未能「保3」，肯定不能考慮自資學士學位，考生應直接報讀副學位課程。

5. 5科未達2級

成績更低的考生，如5科未達2級，則需考慮資歷架構第3級別的課程，即各類文憑課程。

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日期 事項 15/7 DSE放榜 16-18/7 JUPAS最後改選，同學可於個別指定時段，修改其課程選擇 5/8 JUPAS放榜 6/8 獲得正式遴選取錄資格的申請人繳交留位費的最後限期 12/8 考評局公布DSE成績覆核結果 13/8 取得覆核成績的申請人，可遞交重新考慮入學申請 20/8 公布根據覆核成績重新考慮入學申請的遴選結果 25/8 公布補選結果

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