DSE放榜2026｜JUPAS如何改選？專家教Band A、Band B這樣填 附例子教學

2026年中學文憑試（DSE）下周三(7月1５日)放榜，考生在放榜後至大學聯合招生辦法（JUPAS）正式遴選結果公布前，在7月16至18日期間，將有一次免費修改課程選擇的機會。今年DSE報考人數與JUPAS申請人數均較去年增加約5%。面對競爭加劇，學友社學生輔導顧問吳寶城建議考生改選時，Band A要採取「搏前穩後」的策略，並拆解Band B的選科訣竅，提升入讀大專院校學位課程的機會。

放榜前確立志向 切忌「分數先決」

Band A 策略：「搏前穩後」

Band B 策略：必須設「樓梯級」距離

綜合考慮其他因素

8大院校文憑試收生分數換算表

吳寶城強調，JUPAS改選的最基本原則是了解自己的興趣與發展方向。

考生應在放榜前預先制定不同成績下的應對方案，包括首選、次選及後備方案。

舉例心儀工商管理，若成績稍遜預期，應在同一範疇內退而求其次，如由三大（香港大學、中文大學及科技大學）改為浸會大學、城市大學或嶺南大學的相關課程。

吳寶城強調，JUPAS改選的最基本原則是了解自己的興趣與發展方向。考生應在放榜前預先制定不同成績下的應對方案，包括首選、次選及後備方案。「放榜後，同學很容易受成績影響情緒，若事前沒有明確方向，很容易變成按計分器盲目選科。」他建議同學可先按興趣選擇心儀學科範疇，再因應分數而揀選。「舉例心儀工商管理，若成績稍遜預期，應在同一範疇內退而求其次，如由三大（香港大學、中文大學及科技大學）改為浸會大學、城市大學或嶺南大學的相關課程。」而非胡亂選擇完全沒有興趣的學科，以免入學後失去學習動力。

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JUPAS內Band A的三個選擇（A1、A2、A3）是獲取錄的關鍵，吳寶城提醒，整體的排位策略應為「搏前穩後」，意思是前進取、後保守。

1. A1及A2選「搏得過」學科

吳寶城建議A1及A2應放置心儀且「搏得過」的學科，如選擇入讀港大、中大及科大課程，三大會公布院校經數據分析後的預期分數（Expected Score），考生可參考預期分數去改選。「若考生成績達到或高於該預期分數，例如預期分數為30分，考生獲31分，絕對值得一搏；但若差距太大，如只有28分，則屬浪費選擇，不應勉強。」

2. 下四分位數的合理差距

若考生成績距離心儀課程的去年收生下四分位數（Lower Quartile）只差1至2分，在合理範圍內亦值得放在A1或A2。

3. A3必須「穩陣」守尾門

何謂穩陣？即去年收生的中位數（Median）再加5%。吳寶城指出，「由於今年DSE及JUPAS人數均上升約5%，預計各學科的收生中位數平均亦會微升5%。」因此，考生成績若達到去年中位數再加5%，例如心儀學科去年中位數為20分，今年則推斷中位數為21分，該學科放在A3才算隱陣。

4. 留意學額數量

若心儀學科的學額較少，如只收20至30人，吳寶城認為收生分數則波動較大，必須嚴格按照「中位數加5%」的標準來評估。相反，收生2、300人的學科，分數轉變相對亦較小。

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延伸閱讀：DSE放榜2026｜彈性收生安排 考試失手都有得救！9間JUPAS大學申請條件/適用課程一覽

除了Band A，吳寶城特別提醒考生要注意Band B的排位技巧。「Band B的選擇絕對不能與Band A的分數相若，必須製造出『樓梯級』的分數差距，以發揮安全網的作用。」

1. 拉開分數梯級

假設Band A的課程去年平均收生為25分，Band B就絕對不應再填寫收24、25分的學科。

2. 按院校或學位類型降級

例子一：若考生分數較高，Band A全選三大（港大、中大、科大）的工商管理；Band B則應選擇收生分數明顯較低的其他資助院校，如浸大、城大、嶺大的工商管理。

例子二：若考生分數屬中游，Band A已經選擇了浸大或嶺大；Band B的選擇則應考慮「指定專業/界別課程資助計劃」（SSSDP）的學位課程，以確保能有學科接軌。

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若整體分數夠高但其中一科「失手」（低一級），仍有機會獲取錄，但必須留意這類課程通常需要放在Band A。

考生要留意分數轉換機制，部分大學如港大、中大、科大、城大和理大，對考獲5**的成績有額外加分，可換算為8.5分，而其他院校則只作7分計算。

其次，同學要留意科目比重的差異，因應自己較優秀的科目，選擇適合的JUPAS課程，有機會將科目分數倍大，從而增加優勢。

若成績處於邊緣水平，可優先考慮在放榜後仍設有面試的JUPAS課程；若放榜前曾參與面試且表現良好，亦應保留該選擇，以增加獲取錄的籌碼。

吳寶城總結道，「在運用上述排位策略時，考生亦不可忽略各大院校的個別計分機制。」

1. 彈性收生安排

若整體分數夠高但其中一科「失手」（低一級），仍有機會獲取錄，但必須留意這類課程通常需要放在Band A。

2. 額外加分與比重

考生要留意分數轉換機制，部分大學如港大、中大、科大、城大和理大，對考獲5**的成績有額外加分，可換算為8.5分，而其他院校則只作7分計算。其次，同學要留意科目比重的差異，因應自己較優秀的科目，選擇適合的JUPAS課程，有機會將科目分數倍大，從而增加優勢。

3. 放榜後面試機會

若成績處於邊緣水平，可優先考慮在放榜後仍設有面試的JUPAS課程；若放榜前曾參與面試且表現良好，亦應保留該選擇，以增加獲取錄的籌碼。

延伸閱讀：DSE放榜2026｜放榜壓力飆升 精神科醫生4招化解「預期性焦慮」

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院校 5** 5* 5 4 3 2 1 香港大學 8.5 7 5.5 4 3 2 1 香港中文大學 8.5 7 5.5 4 3 2 1 香港科技大學 8.5 7 5.5 4 3 2 1 香港理工大學 8.5 7 5.5 4 3 2 1 香港城市大學 8.5 7 5.5 4 3 2 1 香港浸會大學 7 6 5 4 3 2 1 香港教育大學 7 6 5 4 3 2 1 嶺南大學 7 6 5 4 3 2 1

註：*內外全科醫學士及內外全科醫學士環球醫學領袖培訓專修組別的分數換算為5**=7；5*=6；5=5；4=4；3=3；2=2；1=1

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