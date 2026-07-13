DSE放榜2026｜冇offer點算好？專家列3大處境及應對 選科需掌握2大元素

大學聯招（JUPAS）正式遴選結果將於8月5日公布。面對決定未來升學去向的關鍵時刻，同學難免感到緊張。學友社學生輔導顧問吳寶城指出，同學在等待結果期間，應及早作好在不同結果下的心理部署，想好在各種情況下的決定，切忌待結果公布後才慌忙考慮。他特別為同學分析放榜後的3大應對策略，並提醒同學要「知己知彼」。



處境1：聯招取得心儀或尚可接受的課程 Offer

處境2：聯招結果未如理想 考慮或正等待成績覆核（Appeal）

處境3：聯招沒有 Offer 或尋求聯招以外選擇

選科要「知己」、「知彼」

應對：8月6日下午5時前繳交留位費

吳寶城建議，若同學獲得聯招課程取錄，且結果不太差，均建議先接受Offer。同學必須謹記在8月6日下午5時前繳交$5000的留位費，並在指定時段內完成獲取錄院校的註冊手續以確認學位，否則會被視為放棄學位。

值得注意的是，若同學之前已透過 E-APP 報讀自資院校，並計劃於7月20日中午前的期限內繳付留位費或註冊費。若一旦決定入讀聯招課程，可向原先院校申請退還部分費用。但同學需要主動留意退還手續的時間與要求，必須在指定期限內辦妥。

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應對：留意8月12日及13日改選期

對於成績未如預期、正等待成績覆核結果的同學，吳寶城提醒，雖然覆核結果要到8月12日才公布，但放榜後的決定應先建基於「覆核不成功」的現實情況下去做，及早穩固現有的出路，不能將所有希望寄託在成功率有限的覆核上。

若8月12日公布覆核結果後總分有所上升，同學可在8月13日於聯招系統中申請重新改選及排位。若原先已有學科取錄了同學，在分數上升後，同學可以將更心儀、更喜歡的學科排在原本取錄的學科之上，向聯招系統重新表態，爭取調升至更理想的志願。

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應對：即時向自資院校「撲學位」

若在8月5日放榜後未獲聯招院校取錄，或者希望尋求聯招以外的更佳選擇，當天便是最後的機會。雖然 E-APP 的首輪繳費期限將於7月20日截止，但在截止後，樹仁大學、東華學院、香港恒生大學等自資院校仍會繼續收生，因部分已交費的同學此時會放棄原先學位轉投聯招，院校會釋出剩餘學額。

吳寶城特別提醒，如護理、社工等熱門課程，在此階段基本上已全部滿額、沒有空缺。「越遲報讀，實際上可選擇的收生學額會越少，準備時間也愈見倉卒。」因此，他建議仍想繼續升學的學生必須立即行動。

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另外，吳寶城分享抉擇方法：兩大方向「知己知彼」。

1. 知己：認清興趣、能力與未來方向

能力不單指文憑試分數，還包括不同工種、學科所需的相應技能。吳寶城指出，「由於部分學科涉及專業資格認證，畢業後通常會直接投入相應的專業範疇工作，同學應審視自己是否嚮往該就業方向。」最後，考生應重新檢視有關課程的最低入學要求與實際收生分數，理性評估自己的位置。

2. 知彼：深入了解課程結構與院校資源

留意不同院校課程的學分要求、選修科目的內容，以及整體課程結構。其次是了解課程的實習安排，以及院校提供的設備、校舍位置、獎學金、海外交流機會等。吳寶城補充，「即使屬於同一學院，不同院校所提供的配套資源亦有所不同，這些都將直接影響未來的學習體驗與生涯發展。」

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