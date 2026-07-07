DSE放榜2026︱覆核成績Appeal懶人包 程序/費用/重要日期/改選注意事項一覽
發佈時間：06:45 2026-07-07 HKT
香港中學文憑試（DSE）將於7月15日公布成績。若考生收到成績單後，發現結果與預期落差很大，而且存有合理懷疑，可以考慮向考評局提出成績覆核(Appeal)。一旦覆核成功，考生的DSE分數將獲提升，進而增加獲心儀大專院校及課程錄取的勝機會。為了讓考生及早做好準備，《星島教育》根據考評局最新公布的詳情，整理出以下的成績覆核實用資訊。
DSE覆核成績Appeal是甚麼？
DSE成績覆核主要分為「積分覆核」與「重閱答卷」兩大類。
積分覆核
適用於甲類及乙類科目，由考評局覆檢科目是否存在技術性出錯，例如有沒有電腦輸入錯誤。但要注意的是，若考生已選擇為某科目進行積分覆核，不論最終結果如何，該科目均不能再申請重閱答卷。
重閱答卷
只適用於甲類科目，但不包括校本評核部分、多項選擇題試卷／分部及各實習考試。)考評局會首先對科目進行積分覆核以排除技術失誤，隨後由覆核閱卷員重新評估考卷。考評局會將重閱後的評分與原先的分數納為「有效分數」，並計算平均值，以此作為該科目或分部的最終成績。
因應需要重閱的科目，考生可提出特定要求：
- 中國語文科：可選擇重閱整個科目或分部成績。
- 英國語文科：可選擇重閱整個科目或分部成績。如需重閱口試錄影，須另行提交申請。
- 數學科：可申請同時重閱必修部分及延伸部分，亦可選擇僅重閱其中一部分。
- 若僅針對某一科目的特定分部申請重閱，考評局只會對該分部進行積分覆核及重閱答卷；該科目的其他分部則僅進行積分覆核。
DSE放榜2026︱Appeal申請方法
考生可以為甲類或乙類科目申請成績覆核，以下是注意事項：
- 必須於成績發放後的 5 曆日內提出。
- 每名考生最多可為 4個科目申請覆核。
- 若就同一科目的一個或多個分部申請重閱答卷，仍會視作一個科目計算。
學校考生：
- 必須經由學校統一遞交申請：個別學校的校內截止時間或有不同，同學務必提前向校方查詢。學校遞交申請後，考生會收到 SMS手機短訊通知，提示他們檢查附有繳費通知單的電郵。
自修生：
- 必須透過「香港中學文憑考試網上服務」平台，自行向考評局提交覆核申請。
DSE覆核成績Appeal 2025︱費用
Appeal的費用會因應覆核類別而有所不同：
- 積分覆核：如果科目或分部成績有變動，該科目的積分覆核費用會被退還。
- 重閱答卷：如申請重閱全科或某一科目的特定分部後，分部成績獲提升，但科目成績不變，會獲退還相關分部的重閱答卷費用。假如科目成績提升，則會獲退還該科的重閱答卷費用。
- 經濟有困難，正在接受援助的考生，可向考評局申請減免部分費用。
- 遞交覆核申請時，考生須同步支付相關費用，繳費期限為提出申請後的 2 曆日。若繳費截止日適逢星期六或星期日，期限將自動順延至緊接的星期一。
DSE放榜2026︱Appeal結果發放方式
今年的DSE成績覆核結果暫定於8月12日公布，屆時學校會向學校考生發放結果。至於自修生及夜校考生，則可登入香港中學文憑考試網上服務查看結果。考評局也會向已提供手機號碼的考生，透過「#HKEAA」發出 的SMS手機短訊，發放覆核結果。
如果考生的成績獲得提升，考評局會同步將這些考生的名單，通知大學聯合招生處（JUPAS）、相關大專院校及教育局。考生可以在指定期間聯絡JUPAS，要求各院校按覆核後的最新成績，重新考慮其入學申請。
DSE放榜2026︱Appeal重要日期
|日期
|事項
|7月15日
|DSE放榜
|7月20日
|覆核成績申請截止
|8月12日
|發放覆核成績(暫定)
|8月13日(上午9時至下午5時)
|覆核後，取得更高成績的考生，可遞交重新考慮入學申請
|8月17日
|上訴覆核申請(覆核成績程序)截止申請
|8月20日(上午9時)
|JUPAS公布根據覆核成績重新考慮入學申請的遴選結果。如果同學獲得及接納取錄資格，須在當日下午5時前交留位費。
|約9月21日
|發放上訴覆核(覆核成績程序)結果
註：DSE覆核成績的安排及要求，以考評局公布為準。
資料來源：考評局、聯招網站
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即使覆核後的得分低於原本分數，考生的成績通常不會被降級。
可以。若考生在收到覆核結果後，仍然對成績存有合理疑慮，可在指定的限期內提出上訴覆核申請。此類個案將交由獨立運作的「上訴覆核委員會」處理。