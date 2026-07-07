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DSE放榜2026︱覆核成績Appeal懶人包 程序/費用/重要日期/改選注意事項一覽

升學攻略
更新時間：06:45 2026-07-07 HKT
發佈時間：06:45 2026-07-07 HKT

香港中學文憑試（DSE）將於7月15日公布成績。若考生收到成績單後，發現結果與預期落差很大，而且存有合理懷疑，可以考慮向考評局提出成績覆核(Appeal)。一旦覆核成功，考生的DSE分數將獲提升，進而增加獲心儀大專院校及課程錄取的勝機會。為了讓考生及早做好準備，《星島教育》根據考評局最新公布的詳情，整理出以下的成績覆核實用資訊。

DSE覆核成績Appeal是甚麼？

DSE成績覆核主要分為「積分覆核」與「重閱答卷」兩大類。

積分覆核

適用於甲類及乙類科目，由考評局覆檢科目是否存在技術性出錯，例如有沒有電腦輸入錯誤。但要注意的是，若考生已選擇為某科目進行積分覆核，不論最終結果如何，該科目均不能再申請重閱答卷。

重閱答卷

只適用於甲類科目，但不包括校本評核部分、多項選擇題試卷／分部及各實習考試。)考評局會首先對科目進行積分覆核以排除技術失誤，隨後由覆核閱卷員重新評估考卷。考評局會將重閱後的評分與原先的分數納為「有效分數」，並計算平均值，以此作為該科目或分部的最終成績。

因應需要重閱的科目，考生可提出特定要求：

  • 中國語文科：可選擇重閱整個科目或分部成績。
  • 英國語文科：可選擇重閱整個科目或分部成績。如需重閱口試錄影，須另行提交申請。
  • 數學科：可申請同時重閱必修部分及延伸部分，亦可選擇僅重閱其中一部分。
  • 若僅針對某一科目的特定分部申請重閱，考評局只會對該分部進行積分覆核及重閱答卷；該科目的其他分部則僅進行積分覆核。

DSE放榜2026︱Appeal申請方法

考生可以為甲類或乙類科目申請成績覆核，以下是注意事項：

  • 必須於成績發放後的  5 曆日內提出。
  • 每名考生最多可為  4個科目申請覆核。
  • 若就同一科目的一個或多個分部申請重閱答卷，仍會視作一個科目計算。

學校考生：

  • 必須經由學校統一遞交申請：個別學校的校內截止時間或有不同，同學務必提前向校方查詢。學校遞交申請後，考生會收到  SMS手機短訊通知，提示他們檢查附有繳費通知單的電郵。

自修生：

DSE覆核成績Appeal 2025︱費用

Appeal的費用會因應覆核類別而有所不同：

  • 積分覆核：如果科目或分部成績有變動，該科目的積分覆核費用會被退還。
  • 重閱答卷：如申請重閱全科或某一科目的特定分部後，分部成績獲提升，但科目成績不變，會獲退還相關分部的重閱答卷費用。假如科目成績提升，則會獲退還該科的重閱答卷費用。
  • 經濟有困難，正在接受援助的考生，可向考評局申請減免部分費用。
  • 遞交覆核申請時，考生須同步支付相關費用，繳費期限為提出申請後的  2 曆日。若繳費截止日適逢星期六或星期日，期限將自動順延至緊接的星期一。

DSE放榜2026︱Appeal結果發放方式

今年的DSE成績覆核結果暫定於8月12日公布，屆時學校會向學校考生發放結果。至於自修生及夜校考生，則可登入香港中學文憑考試網上服務查看結果。考評局也會向已提供手機號碼的考生，透過「#HKEAA」發出  的SMS手機短訊，發放覆核結果。

如果考生的成績獲得提升，考評局會同步將這些考生的名單，通知大學聯合招生處（JUPAS）、相關大專院校及教育局。考生可以在指定期間聯絡JUPAS，要求各院校按覆核後的最新成績，重新考慮其入學申請。  

DSE放榜2026︱Appeal重要日期

日期 事項
7月15日 DSE放榜
7月20日 覆核成績申請截止
8月12日 發放覆核成績(暫定)
8月13日(上午9時至下午5時) 覆核後，取得更高成績的考生，可遞交重新考慮入學申請
8月17日 上訴覆核申請(覆核成績程序)截止申請
8月20日(上午9時) JUPAS公布根據覆核成績重新考慮入學申請的遴選結果。如果同學獲得及接納取錄資格，須在當日下午5時前交留位費。
約9月21日 發放上訴覆核(覆核成績程序)結果

註：DSE覆核成績的安排及要求，以考評局公布為準。

資料來源：考評局、聯招網站

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即使覆核後的得分低於原本分數，考生的成績通常不會被降級。

可以。若考生在收到覆核結果後，仍然對成績存有合理疑慮，可在指定的限期內提出上訴覆核申請。此類個案將交由獨立運作的「上訴覆核委員會」處理。

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