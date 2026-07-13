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DSE放榜2026｜專家詳解申請自資院校5大原則 哪些課程最受歡迎？    

升學攻略
更新時間：06:45 2026-07-13 HKT
發佈時間：06:45 2026-07-13 HKT

今年報考中學文憑試(DSE)及申請聯招(JUPAS)的人數增加，預料大學學位競爭較去年激烈，因此多位升學專家均建議考生及早作多重部署，包括申請自資院校的學士學位和副學位課程。香港輔導教師協會主席葉偉民表示，同學申請自資課程時，可從5大原則，考慮是否適合自己。

DSE放榜2026｜如何申請自資院校？

現時全港約有30間自資專上院校，為學生提供副學位（高級文憑、副學士）及學士學位課程，當中涵蓋不同範疇，包括「教育」、「法律」、「工程及科技」、「商業及管理」、「電腦科學及資訊科技」、「醫科、牙醫學及健康科學」等等，為DSE考生提供八所資助大學以外的課程選擇。

報讀自資院校的課程，一般是透過專上課程電子預先報名平台（E-APP）申請，然而次輪申請已於7月6日截止，如考生仍想報讀自資院校的課程，需直接向院校申請，直至有關課程滿額為止。當學生被院校取錄後，或需繳交約$5000的留位費以確認學位。然而，如同學在JUPAS放榜後，獲教資會資助全日制學士課程（「八大」的課程）或「指定專業/界別課程資助計劃」（SSSDP）課程取錄，都可申請退款，毋需擔心會白白繳交留位費。

延伸閱讀：DSE放榜2026︱終極放榜懶人包！流程/惡劣天氣安排/必備物品/重要日期一文看清（持續更新）

DSE放榜2026｜申請自資院校5大原則

香港輔導教師協會主席葉偉民表示，自資院校的課程範圍廣闊，同學選校時，可從5大原則考慮。

1．興趣和能力

最重要的原則，是同學需因應自己興趣和能力，揀選合適院校和課程。

2．課程內容

即使在同一個範疇，各院校的課程內容，包括學習單元或重心都不盡相同，建議同學要詳細比較，看是否適合自己。

3．課程結構

現時有部份自資學院提供應用學位課程，當中結合理論與大量實務培訓，學生將有較多機會到職場實習。因應這個安排下，同學要考慮自己的學習模式是否適合？還是較喜歡學術類課程？

4．銜接學位課程機會

自資院校提供副學位（高級文憑、副學士）及學士學位課程，其中副學位畢業生，可循非聯招（Non-JUPAS）途徑，申請入讀資助大學的學士學位三年級。值得留意的是，部份自資院校雖為「八大」轄下院校，卻並非所有副學位畢業生，都可直升所屬資助大學，需因應各院校的收生要求，包括GPA（平均績點）而定，「不過，如同學就讀的副學位課程，跟『八大』的關係性較大，取錄機會相對高些。」

5．院校設施和配套

個別自資院校的校舍規模或面積相對細，然而近年部份院校，例如香港都會大學、香港高等教育科技學院（THEi）等，因應院校發展，校舍規模都有改變，「自資院校的設施未必比資助院校遜色，相反近年院校會因為課程發展，添置不同教學設備，甚至引入科技，促進教學成效。」

DSE放榜2026｜副學士與高級文憑的分別

副學士和高級文憑雖然同屬副學位課程，但學習內容和模式不盡相同，其中副學士課程較多通用性、知識性和基礎性內容，比例約達六成；至於高級文憑則有六成或以上屬專門性內容，較為職業導向。

以工程學課程為例，副學士內容多為計算、力學、電子學等，着重知識性和理論；而高級文憑則較多操作機械的部份，同學選擇那個課程，就要視乎自己的學習模式。

延伸閱讀：副學士VS高級文憑｜Asso與HD全方位比較！升學率/課程/學費有咩分別？

DSE放榜2026｜自資院校熱門課程

自資院校的熱門課程，跟資助院校的課程接近。葉偉民表示，有關金融、社工、科技及護理課程等，都比較受學生歡迎；此外，他提醒同學如計劃報讀醫療、護理等課程，需要留意其專業資歷，畢業後是否具執業資格等。

葉偉民分析，由於香港是商業城市，因此有關金融或商科等課程，都是傳統以來，學生的熱門選擇；至於社工課程，近年亦受不少學生歡迎，「除了同學對社會工作有熱誠外，或跟他們較易從個人經歷，了解社工的工作性質有關；另外，隨住社會發展，有關科技的課程亦是熱門之選。」

至於其他受歡迎課程，還包括護理和醫療相關課程等，相對較快滿額。葉偉民提醒同學，申請有關課程前，應留意畢業後，同學是否具專業資歷，能否獲得執業資格等等。 

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