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DSE放榜2026︱終極放榜懶人包！流程/惡劣天氣安排/必備物品/重要日期一文看清（持續更新）

升學攻略
更新時間：19:05 2026-07-08 HKT
發佈時間：19:05 2026-07-08 HKT

 

 DSE放榜2026︱2026年香港中學文憑試（DSE）即將在 7 月 15 日放榜。對大部分同學而言，這是人生第一次公開試放榜，現時難免會緊張，甚至是擔憂。為了減少大家的焦慮，《星島教育》準備了「放榜懶人包」，講解放榜前後的注意事項，更整理了當日的必備物品清單和惡劣天氣下的放榜安排。希望大家能做足準備，以便應對不同的情況，順利渡過放榜日。

DSE放榜2026︱如何領取成績單／查閱成績？

學校考生領取成績單的安排

在放榜日的早上，考生應該按學校的安排，回學校領取成績通知書。 若考生同時報考了甲類及/或乙類、丙類科目，屆時將會獲發兩張成績通知書，其中一張印有甲類及乙類科目成績，另一張則有丙類科目成績。

自修生查閱成績的安排

自修生預計可以在放榜當日，收到考評局以平郵寄出的成績通知書。考生亦可以在放榜當日早上7時起，直接登入「香港中學文憑試網上服務」查閱成績。

手機短訊發放成績安排

考評局將於放榜日上午 9 時起，向已提供手機號碼的考生，以「#HKEAA」的短訊發送人名稱，發送載有DSE成績的短訊。

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DSE放榜2026︱放榜5大重要事項

考生在取得成績單後，或需再規劃升學，以下是放榜日的5大重要事項。

1. 準時回校領取成績單

放榜日早上，學校考生應按時回校領取DSE成績單正本。即使考評局會透過手機短訊（SMS）通知成績，但實體成績單始終是報讀自資院校課程時的重要文件，因此同學應回校領取。

2. 諮詢老師意見

考生在領取成績單後，可以向負責升學輔導的老師或班主任尋求意見，了解自己的成績有甚麼升學選擇，以及在報讀課程時有哪些地方要注意。

3. 決定是否接受「有條件取錄」

自資院校在放榜前已向合適的申請人發出「有條件取錄」（Conditional Offer）。考生在獲取 DSE 成績後，就要考慮是否接受offer。如果決定接受，就要清楚了解當中的流程及細節，例如繳交留位費的安排及重要日期。

4. 留意特定改選時段

本年度的JUPAS在放榜後的改選日期定於16至18日。每位申請人都獲分配專屬的改選時段，同學需特別留意自己的時間，以免錯過改選機會，影響升學部署。

5. 可考慮立即到自資院校申請

若考生成績未如理想，預料未能達標入讀8所教資會資助大學，且事前未曾申請自資院校，在領取成績單後，可立刻前往院校報名。同學現時可留意自資院校課程的收生要求及報名詳情，這些院校亦可能要求申請者參加入學試及面試，因此大家應做好準備。

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DSE放榜2026︱放榜前5大準備事項

不想放榜時手忙腳亂？在成績公布前，考生應做好5件準備工作，以便冷靜應對不同結果，避免因倉卒抉擇而打亂未來的升學部署。

1. 預判「高、中、低」成績 制訂多元升學方案

放榜結果難料，最安全的做法是提早做好「沙盤推演」！同學可以先估算自己的DSE分數，然後針對「高、中、低」三種情況，規劃相應的升學策略。

2. 整理院校電郵 排定「有條件取錄」優先順序

考生在放榜前應檢查與核對由院校發出的電郵。重點在於梳理出已獲得的「有條件取錄」（Conditional Offer）電郵，了解當中的取錄條款，並為這些offer排序，選出最心儀入讀的課程。

3. 備妥放榜「戰略物資」 應對即場報名

放榜日充滿變數，部分考生或需把握黃金時間，親身前往專上院校即場報名及面試。因此，建議考生提早整合一個「放榜文件包」，帶備報名需要用到的文件。

4. 精準掌握 JUPAS 改選時段

JUPAS申請人在放榜後將獲發最後一次修改課程選擇的機會。由於每位考生的改選時段或有不同，同學必須提前確認及了解相關細節。雖然今年JUPAS將改選時段倍增至48小時，考生有更充裕的時間規劃課程選擇，但建議大家盡早登入系統，避免拖延至最後一刻才改選，這樣即使遇上網絡連線或系統問題，仍有緩衝時間處理及補救。

5. 保持充足睡眠 維持良好狀態

雖然放榜前夕考生普遍感到緊張，或會選擇與同學通宵傾談以排解壓力。不過，放榜當天考生或需應付大量繁複的資訊及突發狀況。故此，考生應避免熬夜，確保有充足睡眠，以便在翌日能理智、冷靜地處理各項升學事宜。

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DSE放榜2026︱惡劣天氣安排

萬一放榜時遇上惡劣天氣，考評局會作出特別安排：

早上6時：如果8號或以上熱帶氣旋警告、黑色暴雨警告信號或「極端情況」公布正在這時生效

  • 考評局會延遲發放成績，網上查閱成績及SMS都會延遲。

下午1時或之前：如果8號熱帶氣旋警告、黑色暴雨警告信號或「極端情況」公布被取消

  • 學校可在取消2小時後，到考評局灣仔辦事處或荃灣評核中心領取成績通知書，而學校考生應向學校了解相關安排。
  • 至於自修生或夜校考生，則可在信號取消2小時後，在網上查閱成績。在信號取消3小時後
  • 考評局會向預先提供SMS手機號碼的考生發出載有成績的SMS。

下午1時後：如果8號熱帶氣旋警告、黑色暴雨警告信號或「極端情況」公布被取消

  • 發放成績、網上查閱成績及SMS發放成績的安排，將延遲一天，即在7月16星期四)進行。

*考生應留意考評局網站、DSE App、電視及電台的最新資訊。

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DSE放榜2026︱必備物品Checklist

  1. 身份證（正本及多份副本）
  2. DSE 成績單（正本及多份副本）
  3. 中四至中六校內成績單（正本及多份副本）
  4. 證件相（5 張或以上）
  5. 學生學習概覽（SLP）（正本及多份副本）
  6. 比賽／活動的經驗及成就（OEA）（正本及多份副本）
  7. 校外比賽或課外活動證書（如適用）
  8. 推薦信（如適用）
  9. 大專院校有條件取錄（Conditional Offer）通知書（如適用）
  10. 手機／平板電腦（以便即時網上報讀課程）、充電器
  11. 基本文具
  12. 雨具
  13. 適量現金

DSE放榜2026︱放榜日服裝

在放榜當日，同學可能需要即時前往各大專院校參加面試，因此建議大家穿着整潔、斯文且得體的服飾，切忌過於隨意，例如穿拖鞋、熱褲或短裙等。若拿捏不準服裝的分寸，校服會是最安全、最萬無一失的選擇。

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DSE放榜2026︱覆核成績Appeal

DSE放榜後，若考生對成績存疑，可考慮在放榜當日(7月15日)至7月20日，提出成績覆核（Appeal）。關於Appeal的機制、申請程序、收費等資訊，可按此了解更多。

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DSE放榜2026︱重要日子

  • 7月15日：DSE放榜
  • 7月16至18日：聯招最後改選，同學可於個別指定時段，修改課程選擇
  • 8月5日：聯招放榜
  • 8月6日：獲得正式遴選取錄資格的申請人繳交留位費的最後限期
  • 8月12日(暫定)：考評局公布DSE成績覆核結果
  • 8月13日：取得覆核成績的申請人，可遞交要求重新考慮入學申請
  • 8月20日：公布重新考慮的遴選結果

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DSE放榜2026︱放榜資訊及輔導機構（部份）

臨近放榜，同學或會有不同情緒，例如緊張、憂慮、興奮或失落等。假如成績不似預期，更可能會有沮喪、情緒低落等情形，這時大家應嘗試調整心情，或向信任的人，包括家人、朋友、老師、學校社工等傾訴。此外，大家亦可以透過不同機構的輔導熱線尋求情緒支援。假如試過以上方法後，仍然情緒低落，而情況持續兩周或以上，甚至精神難以放鬆、出現手震、心跳快等徵狀，就需向醫生、心理學家等專業人士尋求協助。

1. 學友社放榜輔導熱線

  • 服務時間：11/7至20/7（14/7通宵服務）、 4/8至6/8、11/8至12/8
  • 熱線：2503 3399
  • 網址連結：>>按此<< 

2. 教育局中六學生資訊專頁

3. 香港青年協會DSE 2777 1112

  • 升學輔導熱線及WhatsApp：2777 1112
  • 服務時間：14:00 – 02:00（周一至六）

4. Open噏24小時網上輔導平台

  • 服務時間：24小時
  • 網址連結：>>按此<<

5. 陪我講情緒通18111精神健康支援熱線

  • 熱線及WhatsApp：18111
  • 服務時間：24小時

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