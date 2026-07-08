DSE放榜2026︱終極放榜懶人包！流程/惡劣天氣安排/必備物品/重要日期一文看清（持續更新）

DSE放榜2026︱2026年香港中學文憑試（DSE）即將在 7 月 15 日放榜。對大部分同學而言，這是人生第一次公開試放榜，現時難免會緊張，甚至是擔憂。為了減少大家的焦慮，《星島教育》準備了「放榜懶人包」，講解放榜前後的注意事項，更整理了當日的必備物品清單和惡劣天氣下的放榜安排。希望大家能做足準備，以便應對不同的情況，順利渡過放榜日。

學校考生領取成績單的安排

在放榜日的早上，考生應該按學校的安排，回學校領取成績通知書。 若考生同時報考了甲類及/或乙類、丙類科目，屆時將會獲發兩張成績通知書，其中一張印有甲類及乙類科目成績，另一張則有丙類科目成績。

自修生查閱成績的安排

自修生預計可以在放榜當日，收到考評局以平郵寄出的成績通知書。考生亦可以在放榜當日早上7時起，直接登入「香港中學文憑試網上服務」查閱成績。

手機短訊發放成績安排

考評局將於放榜日上午 9 時起，向已提供手機號碼的考生，以「#HKEAA」的短訊發送人名稱，發送載有DSE成績的短訊。

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考生在取得成績單後，或需再規劃升學，以下是放榜日的5大重要事項。

1. 準時回校領取成績單

放榜日早上，學校考生應按時回校領取DSE成績單正本。即使考評局會透過手機短訊（SMS）通知成績，但實體成績單始終是報讀自資院校課程時的重要文件，因此同學應回校領取。

2. 諮詢老師意見

考生在領取成績單後，可以向負責升學輔導的老師或班主任尋求意見，了解自己的成績有甚麼升學選擇，以及在報讀課程時有哪些地方要注意。

3. 決定是否接受「有條件取錄」

自資院校在放榜前已向合適的申請人發出「有條件取錄」（Conditional Offer）。考生在獲取 DSE 成績後，就要考慮是否接受offer。如果決定接受，就要清楚了解當中的流程及細節，例如繳交留位費的安排及重要日期。

4. 留意特定改選時段

本年度的JUPAS在放榜後的改選日期定於16至18日。每位申請人都獲分配專屬的改選時段，同學需特別留意自己的時間，以免錯過改選機會，影響升學部署。

5. 可考慮立即到自資院校申請

若考生成績未如理想，預料未能達標入讀8所教資會資助大學，且事前未曾申請自資院校，在領取成績單後，可立刻前往院校報名。同學現時可留意自資院校課程的收生要求及報名詳情，這些院校亦可能要求申請者參加入學試及面試，因此大家應做好準備。

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不想放榜時手忙腳亂？在成績公布前，考生應做好5件準備工作，以便冷靜應對不同結果，避免因倉卒抉擇而打亂未來的升學部署。

1. 預判「高、中、低」成績 制訂多元升學方案

放榜結果難料，最安全的做法是提早做好「沙盤推演」！同學可以先估算自己的DSE分數，然後針對「高、中、低」三種情況，規劃相應的升學策略。

2. 整理院校電郵 排定「有條件取錄」優先順序

考生在放榜前應檢查與核對由院校發出的電郵。重點在於梳理出已獲得的「有條件取錄」（Conditional Offer）電郵，了解當中的取錄條款，並為這些offer排序，選出最心儀入讀的課程。

3. 備妥放榜「戰略物資」 應對即場報名

放榜日充滿變數，部分考生或需把握黃金時間，親身前往專上院校即場報名及面試。因此，建議考生提早整合一個「放榜文件包」，帶備報名需要用到的文件。

4. 精準掌握 JUPAS 改選時段

JUPAS申請人在放榜後將獲發最後一次修改課程選擇的機會。由於每位考生的改選時段或有不同，同學必須提前確認及了解相關細節。雖然今年JUPAS將改選時段倍增至48小時，考生有更充裕的時間規劃課程選擇，但建議大家盡早登入系統，避免拖延至最後一刻才改選，這樣即使遇上網絡連線或系統問題，仍有緩衝時間處理及補救。

5. 保持充足睡眠 維持良好狀態

雖然放榜前夕考生普遍感到緊張，或會選擇與同學通宵傾談以排解壓力。不過，放榜當天考生或需應付大量繁複的資訊及突發狀況。故此，考生應避免熬夜，確保有充足睡眠，以便在翌日能理智、冷靜地處理各項升學事宜。

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萬一放榜時遇上惡劣天氣，考評局會作出特別安排：

早上6時：如果8號或以上熱帶氣旋警告、黑色暴雨警告信號或「極端情況」公布正在這時生效

考評局會延遲發放成績，網上查閱成績及SMS都會延遲。

下午1時或之前：如果8號熱帶氣旋警告、黑色暴雨警告信號或「極端情況」公布被取消

學校可在取消2小時後，到考評局灣仔辦事處或荃灣評核中心領取成績通知書，而學校考生應向學校了解相關安排。

至於自修生或夜校考生，則可在信號取消2小時後，在網上查閱成績。在信號取消3小時後

考評局會向預先提供SMS手機號碼的考生發出載有成績的SMS。

下午1時後：如果8號熱帶氣旋警告、黑色暴雨警告信號或「極端情況」公布被取消

發放成績、網上查閱成績及SMS發放成績的安排，將延遲一天，即在7月16星期四)進行。

*考生應留意考評局網站、DSE App、電視及電台的最新資訊。

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身份證（正本及多份副本） DSE 成績單（正本及多份副本） 中四至中六校內成績單（正本及多份副本） 證件相（5 張或以上） 學生學習概覽（SLP）（正本及多份副本） 比賽／活動的經驗及成就（OEA）（正本及多份副本） 校外比賽或課外活動證書（如適用） 推薦信（如適用） 大專院校有條件取錄（Conditional Offer）通知書（如適用） 手機／平板電腦（以便即時網上報讀課程）、充電器 基本文具 雨具 適量現金

在放榜當日，同學可能需要即時前往各大專院校參加面試，因此建議大家穿着整潔、斯文且得體的服飾，切忌過於隨意，例如穿拖鞋、熱褲或短裙等。若拿捏不準服裝的分寸，校服會是最安全、最萬無一失的選擇。

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DSE放榜後，若考生對成績存疑，可考慮在放榜當日(7月15日)至7月20日，提出成績覆核（Appeal）。關於Appeal的機制、申請程序、收費等資訊，可按此了解更多。

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7月15日： DSE放榜

DSE放榜 7月16至18日： 聯招最後改選，同學可於個別指定時段，修改課程選擇

聯招最後改選，同學可於個別指定時段，修改課程選擇 8月5日： 聯招放榜

聯招放榜 8月6日： 獲得正式遴選取錄資格的申請人繳交留位費的最後限期

獲得正式遴選取錄資格的申請人繳交留位費的最後限期 8月12日(暫定)： 考評局公布DSE成績覆核結果

考評局公布DSE成績覆核結果 8月13日： 取得覆核成績的申請人，可遞交要求重新考慮入學申請

取得覆核成績的申請人，可遞交要求重新考慮入學申請 8月20日：公布重新考慮的遴選結果

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臨近放榜，同學或會有不同情緒，例如緊張、憂慮、興奮或失落等。假如成績不似預期，更可能會有沮喪、情緒低落等情形，這時大家應嘗試調整心情，或向信任的人，包括家人、朋友、老師、學校社工等傾訴。此外，大家亦可以透過不同機構的輔導熱線尋求情緒支援。假如試過以上方法後，仍然情緒低落，而情況持續兩周或以上，甚至精神難以放鬆、出現手震、心跳快等徵狀，就需向醫生、心理學家等專業人士尋求協助。

1. 學友社放榜輔導熱線

服務時間：11/7至20/7（14/7通宵服務）、 4/8至6/8、11/8至12/8

熱線：2503 3399

網址連結：>>按此<<

2. 教育局中六學生資訊專頁

3. 香港青年協會DSE 2777 1112

升學輔導熱線及WhatsApp：2777 1112

服務時間：14:00 – 02:00（周一至六）

4. Open噏24小時網上輔導平台

5. 陪我講情緒通18111精神健康支援熱線

熱線及WhatsApp：18111

服務時間：24小時

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