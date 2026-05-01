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副學士VS高級文憑｜Asso與HD全方位比較！升學率/課程/學費有咩分別？

升學攻略
更新時間：10:00 2026-05-01 HKT
發佈時間：10:00 2026-05-01 HKT

副學士VS高級文憑｜香港中學文憑試（DSE）考生的升學出路選擇繁多，即使成績未足以直接入讀學士學位課程，仍可考慮循副學位途徑升學。副學位涵蓋副學士（Associate Degree）及高級文憑（Higher Diploma），有意報讀的應屆DSE考生，可由即日起至5月19日，透過「專上課程電子預先報名平台」（E-APP）進行首輪申請。副學士與高級文憑雖然看似相似，但實則存在不少分別，《星島教育》將從課程特色、範疇、出路及學費等方面，為大家分析兩者之異同。

甚麼是副學士(Asso)？

常被稱為「Asso」的副學士，修讀期為兩年，屬於香港資歷架構的第四級，與高級文憑同級。副學士課程的設計偏向通識性質，目標是讓學生建立廣泛的知識基礎和掌握通用技能。這項資歷能夠幫助合資格的畢業生繼續升學，同時也體現了鼓勵終身學習的教育理念。

甚麼是高級文憑(HD)？

高級文憑則常被稱為「High Dip」、「HD」，是香港的一種專上教育資歷，修讀期一般為兩年，與副學士同屬香港資歷架構下的第四級。相較於副學士，高級文憑的課程內容更注重專業性，旨在培養畢業生掌握專業知識與實用技能，為他們投身輔助專業工作或銜接相關的專業學位課程做好準備。

副學士VS高級文憑｜課程特色

副學士課程特色：

課程有至少6成內容屬通識性質，涵蓋如公民責任、溝通技巧及批判思考等範疇。為了幫助學生順利銜接學士學位，課程也強調培養必要的學術能力，例如是研究與數據素養。

根據經評審專上課程(iPASS)的資料，在26/27學年，全港共有8間院校，合共提供99個副學士課程，其學科選擇多元，包括工商管理、工程、社會科學、傳理學、視覺藝術及文學等範疇。

高級文憑課程特色：

高級文憑課程至少有6成內容屬專業性質，同時亦融合通識元素，涵蓋職場學習、專題研習等範疇，讓學生能將課堂知識應用於實際工作場景，並為他們銜接相關的學士學位課程做好準備。

iPASS資料顯示，在26/27學年，有22間院校提供合共255個高級文憑課程，涵蓋工程、幼兒教育、建築、社會工作、設計等領域。

副學士VS高級文憑｜開辦副學位課程院校

根據iPASS，於26/27學年開辦副學士課程的院校如下：

  • 香港大學專業進修學院保良局何鴻燊社區書院
  • 香港浸會大學國際學院
  • 嶺南大學持續進修學院
  • 香港理工大學香港專上學院
  • 香港大學附屬學院
  • 香港伍倫貢學院
  • 聖方濟各大學
  • 耀中幼教學院

根據iPASS，於26/27學年開辦高級文憑課程的院校如下*：

  • 宏恩基督教學院
  • 港專學院
  • 香港大學專業進修學院保良局何鴻燊社區書院
  • 香港三育書院
  • 香港浸會大學國際學院 
  • 香港浸會大學持續教育學院
  • 香港珠海學院
  • 香港專業進修學校
  • 香港科技專上書院
  • 香港都會大學
  • 香港都會大學李嘉誠專業進修學院
  • 嶺南大學持續進修學院
  • 聖方濟各大學
  • 香港中文大學專業進修學院
  • 香港理工大學香港專上學院
  • 香港大學附屬學院
  • 東華學院
  • 香港伍倫貢學院
  • 職業訓練局香港專業教育學院 / 香港知專設計學院 / 香港資訊科技學院
  • 耀中幼教學院
  • 青年會專業書院
  • 香港藝術學院

*除了iPASS所列出的院校，香港教育大學亦有開辦高級文憑課程。

延伸閱讀：尤德獎學金︱男生棄學位讀高級文憑追逐工程師夢 獲頒優秀學徒獎

副學士VS高級文憑｜升大學率

副學士升大學率：

擁有副學士學位資歷的畢業生，可報讀高年級學士學位課程，或四年制學士學位課程的第三年。

各院校的副學士畢業生，本地升學情況都有不同。以2025年數據為例，香港浸會大學國際學院有91.5%副學士畢業生繼續攻讀學士學位，當中85.6%成功入讀八大院校的課程。而香港大學附屬學院方面，則有85%的副學士畢業生選擇繼續升學，當中68%入讀政府資助學位課程，另有28%選擇本地自資學位課程。

高級文憑升大學率：

高級文憑的畢業生有不同的發展路向，他們可以選擇銜接高年級學士學位課程，或入讀四年制大學課程的第三年；另一選擇是繼續進修，考取相關範疇的專業資格。

不同院校的畢業生升學情況各異，根據香港大學附屬學院2025年的資料，該校68%的高級文憑畢業生選擇繼續升學，當中入讀政府資助學位課程的佔56%，而選擇本地自資學位課程的則佔44%。另外，自資專上教育資訊平台(Concourse)的23/24學年數據則顯示，在受訪的香港中文大學專業進修學院高級文憑畢業生中，有65.1%選擇繼續進修，其中59.1%的人士升讀了本地學位課程。

延伸閱讀：DSE 2026｜E-APP首輪申請開始 專家拆解考生常見5大疑問（附參與院校及重要日子）

副學士VS高級文憑｜海外升學

副學士及高級文憑畢業生可選擇到海外繼續學業。然而，值得注意的是，海外院校對不同本地院校開辦的副學位課程，其認可程度或會存在差異。根據Concourse的資料，現時英國、澳洲、加拿大及美國等10個海外國家或地區，在不同程度上均承認本港的副學士學位。

副學士VS高級文憑｜就業出路

副學士與高級文憑都是獨立的資歷，畢業生可以投身職場。現時政府就有14個職系將副學士與高級文憑列為入職學歷要求，包括海關督察、警務督察及入境事務主任。

副學士VS高級文憑｜入學要求

最低入學要求

副學士及高級文憑的基本入學門檻，為香港中學文憑考試（DSE）中五科（包括中文及英文）達到第2級成績。申請人亦可以提交應用學習科目成績。如該5科的其中一科為「公民與社會發展科」，則最低入學要求為在該科取得「達標」成績。

根據2024/25學年生效的「副學士學位及高級文憑課程的新修訂通用指標」，高級文憑的最低入學要求，除了接受DSE成績，亦會接受「在本港或境外取得豐富的相關工作經驗及／或資歷(例如經『過往資歷認可』及學分累積及轉移機制作評估)，並有能力接受副學位教育」的申請人。

其他學歷

此外，院校亦可能會考慮持有其他同等海內外學歷的申請人。以香港大學附屬學院為例，該校便接納毅進文憑、應用教育文憑及其他同等學歷的申請。

副學士VS高級文憑｜學費

副學士學費：

根據iPASS在26/27學年所收錄的課程數據，副學士課程第一年的學費介乎約$62,000至$86,000。

高級文憑學費：

根據iPASS在26/27學年所收錄的課程數據，高級文憑課程首年學費介乎約$18,254至約$108,410。要注意的是，部分高級文憑課程在26/27學年獲納入「指定專業／界別課程資助計劃」(SSSDP)，而前述的學費範圍，均已扣除相關資助。

副學士VS高級文憑｜申請方法

E-APP

應屆DSE考生可以經由教育局設立的「專上課程電子預先報名平台」(E-APP)報讀副學位課程。2026/27學年的E-APP申請日期：

  • 首輪申請日期： 2025年12月4日(上午10時正) - 2026年5月19日
  • 次輪申請日期： 2026年5月22日(上午10時正) - 2026年7月6日

JUPAS

副學士課程及絕大部分高級文憑課程都不能透過JUPAS申請。不過，教育大學的幼兒教育高級文憑(JS8507)則屬例外，申請人可經由JUPAS報讀。

院校網站直接申請

有意報讀副學位課程的人士，也可以考慮直接向開辦心儀課程的院校遞交申請。不過，請留意每間院校的報名方法及申請資格或有不同，以免錯失良機。

課程資訊以Concourse及院校公布為準
資料來源：Concourse網站、JUPAS網站、E-APP網站及院校網站

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副學士與高級文憑都屬於香港資歷架構的第四級，畢業生均可以考慮報讀學士學位課程。不過，兩者有不少差異，例如在課程宗旨、升大學率、學費等方面，都有不同。

不同的副學士與高級文憑課程，畢業生的升學情況都有不同。根據院校的2024年數據，香港浸會大學國際學院有91%副學士畢業生升讀本地學士學位課程，當中有83.9%是八大的學士學位課程。香港大學附屬學院則有84%副學士畢業生繼續升學，當中74%升讀政府資助學位課程，23%升讀本地自資學位課程。

高級文憑方面，香港大學附屬學院的2024年數據顯示，該校有73%畢業生繼續升學，當中55%升讀政府資助學位課程，44%升讀本地自資學位課程。另據Concourse的22/23學年數據，香港中文大學專業進修學院的高級文憑畢業生有59.4%升讀本地學位課程。

因應院校及課程，副學士與高級文憑的學費均有不同。根據iPASS收錄的25/26學年課程數據，副學士的首年學費為約$61,000至約$86,000；高級文憑首年學費為約$17,000至約$107,000，不同院校及學科的情況不同。

值得留意的是部分高級文憑課程在25/26學年被納入「指定專業／界別課程資助計劃」(SSSDP)，報讀該課程的合資格本地生每年最高可獲$40,730的資助金額。而上文提及的學費，已經扣除SSSDP資助。

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