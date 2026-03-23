尤德獎學金︱男生棄學位讀高級文憑追逐工程師夢 獲頒優秀學徒獎

求學之路未必平坦，退學再出發更需要勇氣與堅持。今屆尤德爵士紀念基金獎學金「優秀學徒獎」的得獎者之一，擔任助理機電工程師的羅子浩，6年多前發現入讀大學科目與志向不符，毅然放棄學位課程，由高級文憑讀起重新出發。雖然經歷崎嶇轉折，但他相信自己沒有走錯路，正邁向成為專業工程師而穩步前行。

半工讀冀少走「冤枉路」

羅子浩(右一)打算修讀碩士課程。歐文瀚攝

第39屆尤德爵士紀念基金昨舉行頒獎禮，今學年共撥出306萬元，向958名學生、4名學徒及5名在職人士頒授獎學金及獎狀。羅子浩是4位優秀學徒獎得主之一，2019年入讀城市大學電子工程學系，但大學生活僅半年，便發現課程與自己想讀的東西並不一樣，與家人商量後決定退學。經過一番思考後，他入讀職業訓練局香港專業教育學院的屋宇裝備工程學高級文憑課程，重新出發。

父母從未反對他放棄大學學位，但他坦言，決定退學一刻開始，自己的老師和同學總在問：「為何不堅持下去？」，「這是自己深思熟慮的決定，以免在不喜歡的學位浪費4年時間，讀完也不知道想做甚麼」。

話雖如此，羅子浩承認心中總有掙扎，尤其見到同齡友人陸續畢業，反觀自己只剛升讀學位課程，感到耗費更多時間，「道路可能比人長、多了轉彎，但行到我想要的結果、做到我想做的就很足夠。」

為了讓自己走少些「冤枉路」，羅子浩在修讀高級文憑期間加入現職公司半工讀，「19歲左右就要工作，自己還沒準備好就要上班，心態上似是小朋友，但在職場做不到事就會被人質疑」。提早進入職場，他笑言切合喜愛發問、循路尋找答案的性格，公司同事亦很包容，特別是導師在工作以外，為他提出了很多人生建議。

提到未來，羅子浩打算跟隨工程出身的父親步伐，「他覺得這條路『穩陣』，因香港一定不會沒有工程做」，計劃進修碩士課程及投考專業工程師牌照。自己經歷不平凡的求學路，他寄語年輕人先了解自己，「決定了道路就不斷努力，達到一定結果前不要輕易放棄」。

女生獲獎學金負笈牛津

馮凱澄（中）希望負笈英國期間與各國頂尖科學家交流，擴闊視野，日後回流為本港醫療體系出力。歐文瀚攝

至於就讀保良局蔡繼有學校，擬赴英國知名學府牛津大學攻讀生物化學（分子與細胞）綜合學士與碩士學位課程的馮凱澄，成功在205名申請人中奪得28萬元海外獎學金。她指一直對人體科學有興趣，暑假更到瑪麗醫院實習，了解到科研與創新息息相關，對病人與市民影響深遠，尤其基因技術發展迅速，希望負笈英國期間與各國頂尖科學家交流，擴闊視野，日後回流為本港醫療體系出力。

馮凱澄指科研需要大量的時間和努力去做，坦言自己做事專注的個性尤為適合；又認為政府投放了大量資源推動科研發展。

記者歐文瀚

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