美加升學2026︱當地學制靈活 專家教路「2+2」模式 以相對較低學費取大學學位

美加升學2026︱美國和加拿大向來是香港學生熱門留學選擇，尤其擁有多間名牌大學的美國，更吸引眾多尖子報讀。麗斯美國留學中心總監鄔慧潔表示，美國本土有不少科技巨擘，故有關科研、AI等的課程特別受歡迎，有港生更會在畢業後留下工作，追尋夢想。至於同樣位於北美洲的加拿大，其學制和美國相似，兩者均為4年制，亦有社區學院，學生完成2年銜接課程後，有機會升讀大學三年級，以「2+2」模式，用相對較低的費用完成學士學位課程。

美加升學2026︱美國3大學QS排名打入前5

現時全美約有3500間大學，擁有多間頂尖學府。在最新的QS世界大學排名中，排名首5位的大學，有3間就來自美國，分別為第1位的麻省理工學院、與倫敦帝國學院並列第2位的史丹福大學，以及第5位的哈佛大學；另外，美國著名的常春藤盟校（Ivy League），包括普林斯頓大學、耶魯大學、康奈爾大學、哥倫比亞大學等等，同樣備受不少尖子青睞。

麗斯美國留學中心總監鄔慧潔表示，由於美國本土有很多大企業，專門發展高端科技，比如人工智能（AI）、太空科技等等，讓不少對科研有興趣的年輕人，認為當地有很多機會，資源豐富，如果學生計劃修讀比較先進的學科，例如科研、AI等，亦會首先考慮到美國升學，部分更計劃畢業後留美發展，追尋夢想。

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美加升學2026︱百大名校作「跳板」

然而，若計劃申請入讀美國名牌大學，必須提早部署和申請。鄔慧潔表示，如應屆文憑試(DSE)考生在放榜後，始計劃到美國升學，未必可入讀最心儀的大學，但她指，如果考生仍希望9月赴美開學，就建議可考慮先申請美國排名前100的大學，完成一年級後，再報讀心儀大學的二年級。「美國的大學採學分制，學生完成一年級後，可轉移學分到另一間大學，首年所修的學分也獲承認，所以不會浪費時間和金錢。」

事實上，美國大學學制靈活，採用4年制，學生在首2年主要讀通識教育，包括英文、數學、其他人文學科等；當了解自己的興趣後，在三年級才選主修科。鄔慧潔說，由於香港學生一般都比較勤奮，學業成績相對優秀，所以他們赴美升學後，感覺第一年的課程都比較簡單，相對容易取得好成績，亦可揀選到喜歡的科目。

收生要求方面，美國大學普遍要求申請人的IELTS（雅思國際英語測試）達6.5分（視乎不同大學要求而定），並主要考慮申請人中學近3年的校內成績、參與課外活動情況等，DSE成績則作參考之用。

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美加升學2026︱社區學院價廉學美

鄔慧潔表示，根據該中心數據，入讀名牌大學如加州大學洛杉磯分校（UCLA）的DSE考生，其DSE成績約為30多分，「申請美國大學，一般來說，只需申請人最後3年的校內成績，DSE分數『正常』就會取錄。」她補充，若同學想升讀美國大學，但成績未合乎要求，除了可選擇首年入讀競爭性較低的大學，並嘗試在二年級轉校外，亦可考慮讀2年制的社區學院，完成後且合乎要求，可升讀大學三年級，換言之，同樣可以4年取得大學學位。

至於赴美升學的費用方面，鄔慧潔指，美國的學費及生活費都較高昂，如升讀州立大學，預計每年約需30萬至50萬港元；如入讀較頂尖、且位於大城市的私立大學，費用或高達每年80萬港元。若同學的預算沒那麼多，則可考慮讀2年制的社區學院，學費連生活費，大約每年20萬港元，相對較划算。

記者：陳艷玲 圖片：受訪者提供、星島圖片庫

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