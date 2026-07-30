澳洲升學2026︱院校性價比高 15分或直入澳洲「八大」 中游生可選醫療專科

澳洲升學2026︱中學文憑試放榜後，不少同學正積極思考出路，澳洲亦是香港學生熱門升學地點。博華教育總監鄭名凱指，澳洲大學的收生分數要求普遍較香港低，學術聲譽卻相若。如果目標是直入澳洲「八大」，文憑試成績達15分即有機會獲取錄；「非八大」院校更是13分便有機會入讀。至於考獲18至20分的學生，在澳洲已屬「優秀」，擁有極多熱門學科選擇，包括醫療專科。澳洲大學普遍於2月開學，有意往當地升學的港生，現在仍有時間遞交申請。

澳洲升學2026︱澳洲為港生熱門升學地點

博華教育總監鄭名凱表示，以該機構而言，在多個海外升學選擇中，澳洲高踞香港學生的第一位。他歸納指，澳洲備受同學與家長歡迎的核心原因是其大學排名高，而且提供較多的專科學位，整體收分要求亦較香港低，性價比極高。而且澳洲目前對專科人才的需求非常大，留學生畢業後留居當地發展及就業的機會多。

全澳洲共有40多間大學，目前最受歡迎的，包括最新QS世界大學排名第19的新南威爾斯大學、第22的墨爾本大學、第28的雪梨大學及第31的蒙納士大學。熱門科目則以就業出路為主要考慮因素，包括醫療相關科目，如物理治療、職業治療、放射治療、AI相關學科和工程學。

澳洲也有「八大」，除了上述提及的4間大學外，還有澳洲國立大學、昆士蘭大學、西澳大學及阿德萊德大學。

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澳洲升學2026︱選專科有就業保障

在分數要求方面，澳洲大學普遍以文憑試最佳5科來計算成績。鄭名凱指，申請澳洲大學並沒有特定科目要求，只要5科累積總分數達標就可以。至於基本英文要求，為IELTS達6分或以上，或文憑試英文科達4級或以上。如果目標是直入澳洲「八大」，文憑試達15分都有機會取錄；若是選擇「非八大」的院校，文憑試13分亦有機會取錄。鄭名凱強調，「澳洲大學的申請沒有灰色地帶，只要分數夠就取錄，不會降Grade收生。」

他強烈建議同學在規劃上，「先選擇學科，後選擇大學排名」，並以「有用」及有一技傍身的專科行先，因為投資了4年時間與金錢，希望有高效益的回報，而專科對就業更有保障。

針對不同分數的院校及學科建議，鄭名凱直言，如果以文憑試最佳5科來看，考獲18至20分的學生，在澳洲「算優秀，並非中游」。這組分數在澳洲有非常多學科可以選擇，建議理科生考慮護士、物理治療、職業治療等熱門醫療專科，或選擇AI相關學科；文科生則可選擇心理學、大眾傳播、社工、職業治療等；商科的選擇則更多。當然，排名較高的學校，分數要求會更高，例如QS世界大學排名第28的雪梨大學，其物理治療就要求25分。

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澳洲升學2026︱注意專業資歷認可

澳洲部分大學開設和航空相關的課程。

鄭名凱分享真實個案時透露，曾有文憑試考生考獲17分，目標是修讀言語治療，但以該分數，在香港可說是沒有機會獲資助大學取錄。然而，澳洲的言語治療課程着重英文成績，只要IELTS的4份卷均達7分或以上，便能成功入讀蒙納士大學的言語治療課程。

對於家長最關心的認受性的問題，鄭名凱表示，所有在澳洲修讀的專科香港都承認。不過某部分專業在回港執業時須考執業試，例如護士和藥劑師；而物理治療、職業治療等專科，回港後就毋須額外考執業試。

鄭名凱特別提醒，澳洲大學普遍在2月開學，這意味着現時仍可申請。值得一提的是，由於澳洲大學在網頁上往往沒有明顯列出具體取錄要求，不少同學會透過升學中介機構進行諮詢及代辦。

在預算方面，澳洲大學一年的學費連住宿費，約需40萬至45萬港元；如果學校位於大城市如雪梨或墨爾本，住宿費則須多預約5萬元。鄭名凱寄語考生，選科應先考慮自己的興趣和能力，量力而為。他直言，沒有人知道3至4年後的社會變化，「但沒有興趣很難讀下去，有興趣會更得心應手。」

明年2月開學流程

時間 備忘 8至9月上旬 決定並確認Offer、處理正式取錄信。 9月上旬 即時申請學校宿舍。因為澳洲大學宿位有限，競爭大，採取「先到先得」原則。 10月開始 正式申請學生簽證，簽證申請需時約6星期。 11至12月 處理機票及行李，準備出發。

記者 唐綺晴 圖片 受訪者提供

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