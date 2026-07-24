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英國升學2026︱UCAS補錄佔先機 專家：港生宜早申請「搶位」 趕上開學尾班車

升學攻略
更新時間：12:33 2026-07-24 HKT
發佈時間：12:33 2026-07-24 HKT

中學文憑試（DSE）放榜後，部分考生或考慮到海外升學，其中英國是最熱門的選擇。由即日起至10月19日，是英國大學及院校聯合招生系統（UCAS）的「補錄」（Clearing）階段，現階段申請英國大學，或可趕上新學年開學的「尾班車」。領優教育創辦人吳語庭指，香港文憑試放榜時間比英國高考早1個月，讓港生有時間上的優勢，可更快搶佔名校剩餘的學額；加上補錄期大學常有「降分收生」的彈性，即使文憑試「失手」，亦有機會被英國羅素大學集團名校取錄。

必須透過UCAS申請英國大學

報讀英國大學，須透過英國大學及院校聯合招生系統（UCAS）遞交申請。領優教育創辦人吳語庭表示，今年香港學生報讀英國大學的情況與往年相若，英國仍然穩佔港生海外升學地首位。受就業前景及專業牌照考量影響，受歡迎學科集中於醫療相關課程。「超過一半學生報讀醫療專科，包括物理治療、職業治療、視光學及放射治療學等。」他分析，港生偏好這類專科，主因是其專業資格跟本港銜接，而且薪酬高、就業保障大。此外，電腦科學、工程學及法律系亦極受歡迎。院校方面，除英國5間最頂尖的精英大學，包括牛津大學、劍橋大學外，羅素大學集團（Russell Group）成員如杜倫大學（Durham University）、華威大學（University of Warwick）等，亦是港生的熱門選擇。

「降分收生」具彈性

領優教育創辦人吳語庭勉勵同學，不要被本地收生模式限制自己，即使香港未必有學位，但英國仍有逾百間大學可供選擇。
領優教育創辦人吳語庭勉勵同學，不要被本地收生模式限制自己，即使香港未必有學位，但英國仍有逾百間大學可供選擇。

有意赴英升學的同學，就要把握由即日起至10月19日的UCAS的「補錄」（Clearing）階段。吳語庭指，DSE於7月放榜，比英國本土及其他地區早了約1個月，這意味港生是全球「第一批」進入補錄系統挑選剩餘學位的人，具有時間上的優勢可及早選校；加上許多英國名校對DSE體制非常熟悉，因此會在官網建立清晰的收生指標，建議同學可到心儀大學的網頁，了解自己是否符合入學要求。

更值得留意的是，英國大學在補錄階段會展現極大收生彈性。「不少大學會在此階段，下調收生標準1至2個級別。」吳語庭強調，英國大學的收生準則與香港聯招（JUPAS）截然不同，英國院校完全不考慮DSE中文科成績，因此不少因中文科失手而未能符合本地大學門檻的考生，在英國系統中，只要英文及指定選修科達標，依然能獲名校取錄。

延伸閱讀：DSE放榜2026︱全方位升學攻略 JUPAS改選/八大熱門課程/彈性收生/Appeal資訊 (持續更新)

前30名校仍有學位

早前多間升學中心舉辦英國升學博覽會，不少家長把握機會與院校代表直接交流，了解當地升學情況。
早前多間升學中心舉辦英國升學博覽會，不少家長把握機會與院校代表直接交流，了解當地升學情況。

吳語庭表示，現階段英國約9成院校仍有學位開放申請，包括英國排名首30位的學校，例如杜倫大學、華威大學、伯明翰大學（University of Birmingham）、謝菲爾德大學（University of Sheffield）、南安普敦大學（University of Southampton），以及布里斯托大學（University of Bristol）等。他建議，修讀生物、化學的同學，可考慮護理系或醫療科學等研究型學科；修讀其他理科的同學，可考慮電腦或工程系。至於視光或放射治療學，亦是值得留意的學科，「香港學位競爭激烈，但是DSE考獲『444』，已足以獲利物浦大學（University of Liverpool）的放射治療學系取錄；另過往有預測DSE成績為5444的學生，最終考獲5333，但仍透過補錄階段，獲利物浦大學的職業治療學系取錄。」

不同分數選科策略

最佳3科*分數 建議
444或以上 全力衝刺，爭取直接申請英國首30名大學的一年級。除了醫學、牙醫及獸醫等「神科」剩餘學位極少（不足1成學位）外，約9成院校的電腦、工程及法律等學科仍有補錄名額。
333至443 考慮排名較低的大學，333為最低臨界線。
333以下 強烈建議考慮「國際一年級」（International Year 1）或「大學基礎班」（Foundation）。

註*： 英國大學對「最佳3科」的定義，通常以數學作為其中1科，再加上2個選修科目計算。

「未達標」另類選擇

若DSE成績不足以申請學士課程，英國的「國際一年級」（International Year 1）及「大學基礎班」（Foundation）均值得考慮。國際一年級為「1+2」模式，同學修讀1年後，若成績達標，可直接原校升讀學士學位二年級；換言之，3年可取得學士學位。不過，收生要求相對嚴格，DSE成績一般須達「322」或以上。

至於大學基礎班，則屬於「1+3」模式，完成1年的基礎班後，會銜接至大學一年級，即4年才取得學士學位。然而，基礎班收生彈性極大，DSE成績「222」甚至「211」亦有學校取錄。這兩類課程的成功升學率均高達8成以上，如有意報名，可直接向大學申請。

延伸閱讀：DSE放榜2026｜成績未達5科2級不用愁 專家教如何用5年取學士學位

升學展即場報名

吳語庭寄語考生，補錄階段的競爭為「全球性」，搶學位最重要是「快」。「很多同學常常猶豫，但其實Clearing（補錄）報名毋須費用，一定要盡早遞交申請。」此外，近日多間升學中心舉辦英國升學展，考生應備齊護照、DSE成績單及IELTS成績單（如有）到場申請補錄學位。若分數達標且毋須面試，8至9成考生可獲即場取錄；若須面試，通常亦可在數天內收到結果。

申請UCAS補錄懶人包

事項 備忘
必備文件 護照、中學文憑試成績單、IELTS成績單（如有）。
語言要求 中學文憑試英文科達4級或以上，或IELTS達6.5分或以上。若英文未達標，可選擇英國排名30後的大學，或考慮銜接課程。
黃金時間 中學文憑試放榜日及其後一兩天為最佳報名時機；聯招放榜前為最後死線。
留學預算參考（每年） 非倫敦地區：住宿費約8至10萬港元；學費約15至23萬港元。倫敦地區：住宿費為非倫敦地區的雙倍（約16至20萬港元）。醫療專科：學費約30至45萬港元，修讀期約5至6年。

記者 唐綺晴 圖片 受訪者提供

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