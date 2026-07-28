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自資院校｜一文看清25所院校畢業生薪酬 有畢業生年薪高達38萬

升學攻略
更新時間：18:00 2026-07-28 HKT
發佈時間：18:00 2026-07-28 HKT

中學文憑試（DSE）已經放榜，大學聯招（JUPAS）改選亦已於7月18日截止。對於預期於8月5日JUPAS放榜未獲心儀學科取錄，或希望作兩手準備的同學，現時仍可向各間自資專上院校遞交入學申請。《星島教育》參考自資專上教育資訊平台（CONCOURSE)，各校就2023/24學年畢業生的出路調查，發現部分自資院校畢業生薪酬待遇相當理想；其中宏恩基督教學院、香港三育書院及香港都會大學的副學位畢業生，平均年薪逾30萬元；而聖方濟各大學、宏恩基督教學院的學士學位畢業生，平均年薪更逾38萬元（即平均月薪超過3.2萬元）。

自資院校畢業生薪酬

明愛白英奇專業學校 

  • 調查對象：副學位畢業生
  • 受訪人數：207名
  • 全職工作：30%
  • 年均薪酬：$251661（即月薪約2.1萬元）

香港城巿大學專業進修學院

  • 調查對象：學士學位畢業生
  • 受訪人數：70名
  • 繼續升學或全職工作：60%
  • 年均薪酬：$180764（即月薪約1.5萬元）

宏恩基督教學院

  • 調查對象：副學位畢業生
  • 受訪人數：28名
  • 全職工作：10.7%
  • 年均薪酬：$330000（即月薪約2.8萬元）
     
  • 調查對象：學士學位畢業生
  • 受訪人數：30名
  • 繼續升學或全職工作：56.7%
  • 年均薪酬：$384375（即月薪約3.2萬元）

港專學院 

  • 調查對象：副學位畢業生
  • 受訪人數：21名
  • 全職工作：9.5%
  • 年均薪酬：$216000（即月薪約1.8萬元）
     
  • 調查對象：學士學位畢業生
  • 受訪人數：47名
  • 繼續升學或全職工作：87.2%
  • 年均薪酬：$345520（即月薪約2.9萬元）

香港大學專業進修學院保良局何鴻燊社區書院 

  • 調查對象：副學位畢業生
  • 受訪人數：832名
  • 全職工作：7.6%
  • 年均薪酬：$180191（即月薪約1.5萬元）

香港三育書院

  • 調查對象：副學位畢業生
  • 受訪人數：37名
  • 全職工作：70.3%
  • 年均薪酬：$306485（即月薪約2.6萬元）

香港浸會大學國際學院

  • 調查對象：副學位畢業生
  • 受訪人數：740名
  • 全職工作：2%
  • 年均薪酬：$242398（即月薪約2萬元）
  • 調查對象：學士學位畢業生
  • 受訪人數：184名
  • 繼續升學或全職工作：84.2%
  • 年均薪酬：$212591（月薪約1.8萬元）

香港浸會大學持續教育學院 

  • 調查對象：副學位畢業生
  • 受訪人數：133名
  • 全職工作：5.3%
  • 年均薪酬：$193710（即月薪約1.6萬元）
  • 調查對象：學士學位畢業生
  • 受訪人數：109名
  • 繼續升學或全職工作：99.1%
  • 年均薪酬：$368080（即月薪約3萬元）

香港珠海學院

  • 調查對象：學士學位畢業生
  • 受訪人數：41名
  • 繼續升學或全職工作：73.2%
  • 年均薪酬：$252500（即月薪約2.1萬元）

香港專業進修學校

  • 調查對象：副學位畢業生
  • 受訪人數：90名
  • 全職工作：34.4%
  • 年均薪酬：$263052（即月薪約2.2萬元）

 

香港科技專上書院

  • 調查對象：副學位畢業生
  • 受訪人數：48名
  • 全職工作：66.7%
  • 年均薪酬：$278523（即月薪約2.3萬元）
  • 調查對象：學士學位畢業生
  • 受訪人數：95名
  • 繼續升學或全職工作：93.7%
  • 年均薪酬：$360681（即月薪約3萬元）

香港都會大學

  • 調查對象：副學位畢業生
  • 受訪人數：691名
  • 全職工作：26.6%
  • 年均薪酬：$305270（即月薪約2.5萬元）
  • 調查對象：學士學位畢業生
  • 受訪人數：1380名
  • 繼續升學或全職工作：66.8%
  • 年均薪酬：$297276（即月薪約2.5萬元）

延伸閱讀：港大附屬學院接逾2.4萬申請 多間自資院校「場面墟冚」仁大恒大各逾萬人報讀

香港樹仁大學

  • 調查對象：學士學位畢業生
  • 受訪人數：891名
  • 繼續升學或全職工作：58.8%
  • 年均薪酬：$239682（即月薪約2萬元）

嶺南大學持續進修學院

  • 調查對象：副學位畢業生
  • 受訪人數：89名
  • 全職工作：12.4%
  • 年均薪酬：$227333（即月薪約1.9萬元）

聖方濟各大學

  • 調查對象：副學位畢業生
  • 受訪人數：166
  • 全職工作：37.3%
  • 年均薪酬：$298718（即月薪約2.5萬元）
  • 調查對象：學士學位畢業生
  • 受訪人數：509
  • 繼續升學或全職工作：82.9%
  • 年均薪酬：$389063（即月薪約3.2萬元）

香港中文大學專業進修學院

  • 調查對象：副學位畢業生
  • 受訪人數：521
  • 全職工作：11.9%
  • 年均薪酬：$236482（即月薪約2萬元）

香港教育大學*

  • 調查對象：學士學位畢業生
  • 受訪人數：64
  • 繼續升學或全職工作：68.8%
  • 年均薪酬：$292089（即月薪約2.4萬元）

延伸閱讀：DSE放榜2026｜方大東華各逾3萬人報讀 護理學最受歡迎

香港恒生大學

  • 調查對象：學士學位畢業生
  • 受訪人數：1164
  • 繼續升學或全職工作：72.3%
  • 年均薪酬：$234347（即月薪約2萬元）

香港理工大學香港專上學院

  • 調查對象：副學位畢業生
  • 受訪人數：2904
  • 全職工作：3.5%
  • 年均薪酬：$213319（即月薪約1.8萬元）

香港理工大學專業進修學院

  • 調查對象：學士學位畢業生
  • 受訪人數：609
  • 繼續升學或全職工作：80.8%
  • 年均薪酬：$230916（即月薪為1.9萬元）

香港大學專業進修學院

  • 調查對象：學士學位畢業生
  • 受訪人數：41
  • 繼續升學或全職工作：39%
  • 年均薪酬：$197000（即月薪為1.6萬元）

香港大學附屬學院

  • 調查對象：副學位畢業生
  • 受訪人數：1933
  • 副學士全職工作：2.5%
  • 高級文憑全職工作：5.6%
  • 年均薪酬：$187119（即月薪約1.6萬元）

香港伍倫貢學院

  • 調查對象：副學位畢業生
  • 受訪人數：229 
  • 全職工作：19.2%
  • 年均薪酬：$260471（即月薪約2.2萬元）
  • 調查對象：學士學位畢業生
  • 受訪人數：92
  • 繼續升學或全職工作：53.3%
  • 年均薪酬：$255169（即月薪約2.1萬元）

職業訓練局

  • 調查對象：副學位畢業生
  • 受訪人數：3803
  • 全職工作：30.5%
  • 年均薪酬：$209000（即月薪約1.7萬元）
  • 調查對象：學士學位畢業生
  • 受訪人數：399
  • 繼續升學或全職工作：77.9%
  • 年均薪酬：$239400（即月薪約2萬元）

青年會專業書院 

  • 調查對象：副學位畢業生
  • 受訪人數：11
  • 全職工作：9.1%
  • 年均薪酬：$210000（即月薪約1.8萬元）

自資院校畢業生薪酬

院校名稱 副學位畢業生 平均月薪^ 學士學位畢業生 平均月薪^
明愛白英奇專業學校 $21000 不適用
香港城巿大學專業進修學院 不適用 $15000
宏恩基督教學院 $28000 $32000
港專學院 $18000 $29000
香港大學專業進修學院保良局何鴻燊社區書院   $15000 不適用
香港三育書院 $26000 不適用
香港浸會大學國際學院 $20000 $18000
香港浸會大學持續教育學院 $16000 $31000
香港珠海學院 不適用 $21000
香港專業進修學校 $22000 不適用
香港科技專上書院 $23000 $30000
香港都會大學 $25000 $25000
香港樹仁大學 不適用 $20000
嶺南大學持續進修學院 $19000 不適用
聖方濟各大學 $25000 $32000
香港中文大學專業進修學院 $20000 不適用
香港教育大學 不適用 $24000
香港恒生大學 不適用 $20000
香港理工大學香港專上學院 $18000 不適用
香港理工大學專業進修學院 不適用 $19000
香港大學專業進修學院 不適用 $16000
香港大學附屬學院 $16000 不適用
香港伍倫貢學院 $22000

$21000
職業訓練局 $17000 $20000
青年會專業書院 $18000 不適用

*教大為教資會資助大學，但亦有開設自資課程。
^四捨五入至千位數
資料來源：自資專上教育資訊平台最近期數據(23/24學年數據)

誠邀大家做問卷調查，話俾我哋知你對《星島教育》有咩意見！連結：>>按此<<
 

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