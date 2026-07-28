自資院校｜一文看清25所院校畢業生薪酬 有畢業生年薪高達38萬
更新時間：18:00 2026-07-28 HKT
發佈時間：18:00 2026-07-28 HKT
發佈時間：18:00 2026-07-28 HKT
中學文憑試（DSE）已經放榜，大學聯招（JUPAS）改選亦已於7月18日截止。對於預期於8月5日JUPAS放榜未獲心儀學科取錄，或希望作兩手準備的同學，現時仍可向各間自資專上院校遞交入學申請。《星島教育》參考自資專上教育資訊平台（CONCOURSE)，各校就2023/24學年畢業生的出路調查，發現部分自資院校畢業生薪酬待遇相當理想；其中宏恩基督教學院、香港三育書院及香港都會大學的副學位畢業生，平均年薪逾30萬元；而聖方濟各大學、宏恩基督教學院的學士學位畢業生，平均年薪更逾38萬元（即平均月薪超過3.2萬元）。
自資院校畢業生薪酬
明愛白英奇專業學校
- 調查對象：副學位畢業生
- 受訪人數：207名
- 全職工作：30%
- 年均薪酬：$251661（即月薪約2.1萬元）
香港城巿大學專業進修學院
- 調查對象：學士學位畢業生
- 受訪人數：70名
- 繼續升學或全職工作：60%
- 年均薪酬：$180764（即月薪約1.5萬元）
宏恩基督教學院
- 調查對象：副學位畢業生
- 受訪人數：28名
- 全職工作：10.7%
- 年均薪酬：$330000（即月薪約2.8萬元）
- 調查對象：學士學位畢業生
- 受訪人數：30名
- 繼續升學或全職工作：56.7%
- 年均薪酬：$384375（即月薪約3.2萬元）
港專學院
- 調查對象：副學位畢業生
- 受訪人數：21名
- 全職工作：9.5%
- 年均薪酬：$216000（即月薪約1.8萬元）
- 調查對象：學士學位畢業生
- 受訪人數：47名
- 繼續升學或全職工作：87.2%
- 年均薪酬：$345520（即月薪約2.9萬元）
香港大學專業進修學院保良局何鴻燊社區書院
- 調查對象：副學位畢業生
- 受訪人數：832名
- 全職工作：7.6%
- 年均薪酬：$180191（即月薪約1.5萬元）
香港三育書院
- 調查對象：副學位畢業生
- 受訪人數：37名
- 全職工作：70.3%
- 年均薪酬：$306485（即月薪約2.6萬元）
香港浸會大學國際學院
- 調查對象：副學位畢業生
- 受訪人數：740名
- 全職工作：2%
- 年均薪酬：$242398（即月薪約2萬元）
- 調查對象：學士學位畢業生
- 受訪人數：184名
- 繼續升學或全職工作：84.2%
- 年均薪酬：$212591（月薪約1.8萬元）
香港浸會大學持續教育學院
- 調查對象：副學位畢業生
- 受訪人數：133名
- 全職工作：5.3%
- 年均薪酬：$193710（即月薪約1.6萬元）
- 調查對象：學士學位畢業生
- 受訪人數：109名
- 繼續升學或全職工作：99.1%
- 年均薪酬：$368080（即月薪約3萬元）
香港珠海學院
- 調查對象：學士學位畢業生
- 受訪人數：41名
- 繼續升學或全職工作：73.2%
- 年均薪酬：$252500（即月薪約2.1萬元）
香港專業進修學校
- 調查對象：副學位畢業生
- 受訪人數：90名
- 全職工作：34.4%
- 年均薪酬：$263052（即月薪約2.2萬元）
香港科技專上書院
- 調查對象：副學位畢業生
- 受訪人數：48名
- 全職工作：66.7%
- 年均薪酬：$278523（即月薪約2.3萬元）
- 調查對象：學士學位畢業生
- 受訪人數：95名
- 繼續升學或全職工作：93.7%
- 年均薪酬：$360681（即月薪約3萬元）
香港都會大學
- 調查對象：副學位畢業生
- 受訪人數：691名
- 全職工作：26.6%
- 年均薪酬：$305270（即月薪約2.5萬元）
- 調查對象：學士學位畢業生
- 受訪人數：1380名
- 繼續升學或全職工作：66.8%
- 年均薪酬：$297276（即月薪約2.5萬元）
延伸閱讀：港大附屬學院接逾2.4萬申請 多間自資院校「場面墟冚」仁大恒大各逾萬人報讀
香港樹仁大學
- 調查對象：學士學位畢業生
- 受訪人數：891名
- 繼續升學或全職工作：58.8%
- 年均薪酬：$239682（即月薪約2萬元）
嶺南大學持續進修學院
- 調查對象：副學位畢業生
- 受訪人數：89名
- 全職工作：12.4%
- 年均薪酬：$227333（即月薪約1.9萬元）
聖方濟各大學
- 調查對象：副學位畢業生
- 受訪人數：166
- 全職工作：37.3%
- 年均薪酬：$298718（即月薪約2.5萬元）
- 調查對象：學士學位畢業生
- 受訪人數：509
- 繼續升學或全職工作：82.9%
- 年均薪酬：$389063（即月薪約3.2萬元）
香港中文大學專業進修學院
- 調查對象：副學位畢業生
- 受訪人數：521
- 全職工作：11.9%
- 年均薪酬：$236482（即月薪約2萬元）
香港教育大學*
- 調查對象：學士學位畢業生
- 受訪人數：64
- 繼續升學或全職工作：68.8%
- 年均薪酬：$292089（即月薪約2.4萬元）
延伸閱讀：DSE放榜2026｜方大東華各逾3萬人報讀 護理學最受歡迎
香港恒生大學
- 調查對象：學士學位畢業生
- 受訪人數：1164
- 繼續升學或全職工作：72.3%
- 年均薪酬：$234347（即月薪約2萬元）
香港理工大學香港專上學院
- 調查對象：副學位畢業生
- 受訪人數：2904
- 全職工作：3.5%
- 年均薪酬：$213319（即月薪約1.8萬元）
香港理工大學專業進修學院
- 調查對象：學士學位畢業生
- 受訪人數：609
- 繼續升學或全職工作：80.8%
- 年均薪酬：$230916（即月薪為1.9萬元）
香港大學專業進修學院
- 調查對象：學士學位畢業生
- 受訪人數：41
- 繼續升學或全職工作：39%
- 年均薪酬：$197000（即月薪為1.6萬元）
香港大學附屬學院
- 調查對象：副學位畢業生
- 受訪人數：1933
- 副學士全職工作：2.5%
- 高級文憑全職工作：5.6%
- 年均薪酬：$187119（即月薪約1.6萬元）
香港伍倫貢學院
- 調查對象：副學位畢業生
- 受訪人數：229
- 全職工作：19.2%
- 年均薪酬：$260471（即月薪約2.2萬元）
- 調查對象：學士學位畢業生
- 受訪人數：92
- 繼續升學或全職工作：53.3%
- 年均薪酬：$255169（即月薪約2.1萬元）
職業訓練局
- 調查對象：副學位畢業生
- 受訪人數：3803
- 全職工作：30.5%
- 年均薪酬：$209000（即月薪約1.7萬元）
- 調查對象：學士學位畢業生
- 受訪人數：399
- 繼續升學或全職工作：77.9%
- 年均薪酬：$239400（即月薪約2萬元）
青年會專業書院
- 調查對象：副學位畢業生
- 受訪人數：11
- 全職工作：9.1%
- 年均薪酬：$210000（即月薪約1.8萬元）
自資院校畢業生薪酬
|院校名稱
|副學位畢業生 平均月薪^
|學士學位畢業生 平均月薪^
|明愛白英奇專業學校
|$21000
|不適用
|香港城巿大學專業進修學院
|不適用
|$15000
|宏恩基督教學院
|$28000
|$32000
|港專學院
|$18000
|$29000
|香港大學專業進修學院保良局何鴻燊社區書院
|$15000
|不適用
|香港三育書院
|$26000
|不適用
|香港浸會大學國際學院
|$20000
|$18000
|香港浸會大學持續教育學院
|$16000
|$31000
|香港珠海學院
|不適用
|$21000
|香港專業進修學校
|$22000
|不適用
|香港科技專上書院
|$23000
|$30000
|香港都會大學
|$25000
|$25000
|香港樹仁大學
|不適用
|$20000
|嶺南大學持續進修學院
|$19000
|不適用
|聖方濟各大學
|$25000
|$32000
|香港中文大學專業進修學院
|$20000
|不適用
|香港教育大學
|不適用
|$24000
|香港恒生大學
|不適用
|$20000
|香港理工大學香港專上學院
|$18000
|不適用
|香港理工大學專業進修學院
|不適用
|$19000
|香港大學專業進修學院
|不適用
|$16000
|香港大學附屬學院
|$16000
|不適用
|香港伍倫貢學院
|$22000
|
$21000
|職業訓練局
|$17000
|$20000
|青年會專業書院
|$18000
|不適用
*教大為教資會資助大學，但亦有開設自資課程。
^四捨五入至千位數
資料來源：自資專上教育資訊平台最近期數據(23/24學年數據)
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