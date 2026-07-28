自資院校｜一文看清25所院校畢業生薪酬 有畢業生年薪高達38萬

中學文憑試（DSE）已經放榜，大學聯招（JUPAS）改選亦已於7月18日截止。對於預期於8月5日JUPAS放榜未獲心儀學科取錄，或希望作兩手準備的同學，現時仍可向各間自資專上院校遞交入學申請。《星島教育》參考自資專上教育資訊平台（CONCOURSE)，各校就2023/24學年畢業生的出路調查，發現部分自資院校畢業生薪酬待遇相當理想；其中宏恩基督教學院、香港三育書院及香港都會大學的副學位畢業生，平均年薪逾30萬元；而聖方濟各大學、宏恩基督教學院的學士學位畢業生，平均年薪更逾38萬元（即平均月薪超過3.2萬元）。

自資院校畢業生薪酬

明愛白英奇專業學校

調查對象：副學位畢業生

受訪人數：207名

全職工作：30%

年均薪酬：$251661（即月薪約2.1萬元）

香港城巿大學專業進修學院

調查對象：學士學位畢業生

受訪人數：70名

繼續升學或全職工作：60%

年均薪酬：$180764（即月薪約1.5萬元）

宏恩基督教學院

調查對象：副學位畢業生

受訪人數：28名

全職工作：10.7%

年均薪酬：$330000（即月薪約2.8萬元）



調查對象：學士學位畢業生

受訪人數：30名

繼續升學或全職工作：56.7%

年均薪酬：$384375（即月薪約3.2萬元）

港專學院

調查對象：副學位畢業生

受訪人數：21名

全職工作：9.5%

年均薪酬：$216000（即月薪約1.8萬元）



調查對象：學士學位畢業生

受訪人數：47名

繼續升學或全職工作：87.2%

年均薪酬：$345520（即月薪約2.9萬元）

香港大學專業進修學院保良局何鴻燊社區書院

調查對象：副學位畢業生

受訪人數：832名

全職工作：7.6%

年均薪酬：$180191（即月薪約1.5萬元）

香港三育書院

調查對象：副學位畢業生

受訪人數：37名

全職工作：70.3%

年均薪酬：$306485（即月薪約2.6萬元）

香港浸會大學國際學院

調查對象：副學位畢業生

受訪人數：740名

全職工作：2%

年均薪酬：$242398（即月薪約2萬元）

調查對象：學士學位畢業生

受訪人數：184名

繼續升學或全職工作：84.2%

年均薪酬：$212591（月薪約1.8萬元）

香港浸會大學持續教育學院

調查對象：副學位畢業生

受訪人數：133名

全職工作：5.3%

年均薪酬：$193710（即月薪約1.6萬元）

調查對象：學士學位畢業生

受訪人數：109名

繼續升學或全職工作：99.1%

年均薪酬：$368080（即月薪約3萬元）

香港珠海學院

調查對象：學士學位畢業生

受訪人數：41名

繼續升學或全職工作：73.2%

年均薪酬：$252500（即月薪約2.1萬元）

香港專業進修學校

調查對象：副學位畢業生

受訪人數：90名

全職工作：34.4%

年均薪酬：$263052（即月薪約2.2萬元）

香港科技專上書院

調查對象：副學位畢業生

受訪人數：48名

全職工作：66.7%

年均薪酬：$278523（即月薪約2.3萬元）

調查對象：學士學位畢業生

受訪人數：95名

繼續升學或全職工作：93.7%

年均薪酬：$360681（即月薪約3萬元）

香港都會大學

調查對象：副學位畢業生

受訪人數：691名

全職工作：26.6%

年均薪酬：$305270（即月薪約2.5萬元）

調查對象：學士學位畢業生

受訪人數：1380名

繼續升學或全職工作：66.8%

年均薪酬：$297276（即月薪約2.5萬元）

延伸閱讀：港大附屬學院接逾2.4萬申請 多間自資院校「場面墟冚」仁大恒大各逾萬人報讀

香港樹仁大學

調查對象：學士學位畢業生

受訪人數：891名

繼續升學或全職工作：58.8%

年均薪酬：$239682（即月薪約2萬元）

嶺南大學持續進修學院

調查對象：副學位畢業生

受訪人數：89名

全職工作：12.4%

年均薪酬：$227333（即月薪約1.9萬元）

聖方濟各大學

調查對象：副學位畢業生

受訪人數：166

全職工作：37.3%

年均薪酬：$298718（即月薪約2.5萬元）

調查對象：學士學位畢業生

受訪人數：509

繼續升學或全職工作：82.9%

年均薪酬：$389063（即月薪約3.2萬元）

香港中文大學專業進修學院

調查對象：副學位畢業生

受訪人數：521

全職工作：11.9%

年均薪酬：$236482（即月薪約2萬元）

香港教育大學*

調查對象：學士學位畢業生

受訪人數：64

繼續升學或全職工作：68.8%

年均薪酬：$292089（即月薪約2.4萬元）

延伸閱讀：DSE放榜2026｜方大東華各逾3萬人報讀 護理學最受歡迎

香港恒生大學

調查對象：學士學位畢業生

受訪人數：1164

繼續升學或全職工作：72.3%

年均薪酬：$234347（即月薪約2萬元）

香港理工大學香港專上學院

調查對象：副學位畢業生

受訪人數：2904

全職工作：3.5%

年均薪酬：$213319（即月薪約1.8萬元）

香港理工大學專業進修學院

調查對象：學士學位畢業生

受訪人數：609

繼續升學或全職工作：80.8%

年均薪酬：$230916（即月薪為1.9萬元）

香港大學專業進修學院

調查對象：學士學位畢業生

受訪人數：41

繼續升學或全職工作：39%

年均薪酬：$197000（即月薪為1.6萬元）

香港大學附屬學院

調查對象：副學位畢業生

受訪人數：1933

副學士全職工作：2.5%

高級文憑全職工作：5.6%

年均薪酬：$187119（即月薪約1.6萬元）

香港伍倫貢學院

調查對象：副學位畢業生

受訪人數：229

全職工作：19.2%

年均薪酬：$260471（即月薪約2.2萬元）

調查對象：學士學位畢業生

受訪人數：92

繼續升學或全職工作：53.3%

年均薪酬：$255169（即月薪約2.1萬元）

職業訓練局

調查對象：副學位畢業生

受訪人數：3803

全職工作：30.5%

年均薪酬：$209000（即月薪約1.7萬元）

調查對象：學士學位畢業生

受訪人數：399

繼續升學或全職工作：77.9%

年均薪酬：$239400（即月薪約2萬元）

青年會專業書院

調查對象：副學位畢業生

受訪人數：11

全職工作：9.1%

年均薪酬：$210000（即月薪約1.8萬元）

自資院校畢業生薪酬

院校名稱 副學位畢業生 平均月薪^ 學士學位畢業生 平均月薪^ 明愛白英奇專業學校 $21000 不適用 香港城巿大學專業進修學院 不適用 $15000 宏恩基督教學院 $28000 $32000 港專學院 $18000 $29000 香港大學專業進修學院保良局何鴻燊社區書院 $15000 不適用 香港三育書院 $26000 不適用 香港浸會大學國際學院 $20000 $18000 香港浸會大學持續教育學院 $16000 $31000 香港珠海學院 不適用 $21000 香港專業進修學校 $22000 不適用 香港科技專上書院 $23000 $30000 香港都會大學 $25000 $25000 香港樹仁大學 不適用 $20000 嶺南大學持續進修學院 $19000 不適用 聖方濟各大學 $25000 $32000 香港中文大學專業進修學院 $20000 不適用 香港教育大學 不適用 $24000 香港恒生大學 不適用 $20000 香港理工大學香港專上學院 $18000 不適用 香港理工大學專業進修學院 不適用 $19000 香港大學專業進修學院 不適用 $16000 香港大學附屬學院 $16000 不適用 香港伍倫貢學院 $22000 $21000 職業訓練局 $17000 $20000 青年會專業書院 $18000 不適用

*教大為教資會資助大學，但亦有開設自資課程。

^四捨五入至千位數

資料來源：自資專上教育資訊平台最近期數據(23/24學年數據)

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