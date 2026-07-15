DSE放榜2026｜內地升學有需求 暨大華大7月16-22招生 附申請資格要求+報名方法

早前有調查顯示，逾4成受訪的中學文憑試（DSE）考生，有考慮到內地升學。要報讀內地的高校，港生可透過3個途徑，包括「內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃」（下稱「文憑試收生計劃」）、「普通高等學校聯合招收華僑港澳台學生入學考試」（下稱「港澳臺僑聯招試」）及「院校獨立招生」，其中前2者已截止申請，但個別院校仍可透過「獨立招生」途徑報讀。由DSE放榜後至7月22日期間，暨南大學及華僑大學均會接受香港學生報名，有意到內地升學的考生可留意。

DSE放榜2026｜暨南大學 在校港生逾9千

內地的專科教育（類近香港副學位/專上課程）及本科教育（即香港學士學位課程），過往都有不少港生報讀。在2025/26學年，經「文憑試收生計劃」報名的港生達4521人，約佔該屆DSE考生總人數的8%，反映該計劃備受學界認可。此外，國家教育部亦批准個別內地高校在港直接進行招生工作，並自訂收生準則或入學考試，其中暨南大學及華僑大學，將於7月16日至22日期間接受港生報名，有意申請的同學要把握機會。

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為港人熟知的暨南大學，在廣州、深圳及珠海三地設有5個校區。近年港生報讀熱度持續上升，目前在校港生人數已逾9000人。該校開設的專業多元化 ，不少是港人有興趣的方向，包括工商管理、口腔醫學、臨床醫學及戲劇影視導演等等。

今屆DSE考生若有意申請本科普通類專業，須留意以下申請資格：

公民科須達標。

其餘3科核心科目（中文、英文、數學）加1科相關選修科目的總分須達10分或以上，且任何1科不得低於2分。

校方會兼顧單科成績作考量（視乎申請專業而定，其中3科核心科目達「332」者將獲優先考慮）。

持有副學士或高級文憑的應屆畢業生，校方視乎情況亦可作優先錄取。

【暨南大學報名方法】

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DSE放榜2026｜華僑大學 設11大學科門類

別於泉州及廈門設有校區的華僑大學，截至2024年底在校港生約有4000人。該校提供涵蓋經濟學、管理學、理學、工學、藝術學、醫學及教育學等11個學科門類的課程。

今屆DSE考生同樣可待放榜後申請入讀該校本科課程。申請資格如下：

公民科須達標。

其餘核心科目和選修科目（甲類科目）中，成績最佳的4科總分不低於10分（若報讀藝術及體育類專業，該4科總分則不低於7分）。

持有副學士或高級文憑的應屆畢業生，視情況亦有機會獲優先錄取。

【華僑大學報名方法】

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