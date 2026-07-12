DSE放榜2026｜28所自資院校/課程報名資訊 申請/繳交留位費/註冊費日期一文看清

距離中學文憑試（DSE）放榜尚有4日，相信同學都在搜集不同升學資料。因應今年參加DSE及大學聯合招生辦法（JUPAS）的人數上升，故預計今年入讀「8大」學士學位課程的競爭將較激烈，假如同學對DSE成績的信心不大，除了及早部署放榜後的JUPAS改選外，亦可考慮申請自資院校。現時透過專上課程電子預先報名平台（E-APP）的申請時間已過，但個別院校及課程仍接受申請，同學可瀏覽院校網頁或向院校查詢；另外，透過自資專上教育資訊平台(CONCOURSE)，亦可了解各院校招收副學位，及學士學位課程的申請資訊。《星島教育》綜合了各院校的課程申請、繳交留位費或及註冊費日期等，供同學們參考。

DSE放榜2026｜28所自資院校/課程報名資訊

1. 香港珠海學院

申請日期： 即日至28/8

即日至28/8 申請地點： 新界屯門青山公路青山灣段 80號

新界屯門青山公路青山灣段 80號 繳交留位費/註冊費的期限： 20/7中午

20/7中午 查詢電話：2972 7200

2. 香港伍倫貢學院

申請日期： 即日至31/8

即日至31/8 申請地點： 新界沙田大圍車公廟路18號1樓(柏傲莊3期旁)

新界沙田大圍車公廟路18號1樓(柏傲莊3期旁) 繳交留位費/註冊費的期限： 20/7中午

20/7中午 查詢電話：2707 3111

3. 宏恩基督教學院

申請日期： 即日至31/8

即日至31/8 申請地點： 九龍石硤尾偉智街5號

九龍石硤尾偉智街5號 繳交留位費/註冊費的期限： 20/7中午或獲取錄後10個工作天內 (以較後日期為準)

20/7中午或獲取錄後10個工作天內 (以較後日期為準) 查詢電話：5804 4143

4. 香港大學專業進修學院

申請日期： 即日至31/7（第一階段）

即日至31/7（第一階段） 申請地點： 國際學院 香港金鐘道95號統一中心六樓

國際學院 香港金鐘道95號統一中心六樓 繳交留位費/註冊費的期限： 20/7中午（第一階段）

20/7中午（第一階段） 查詢電話：2867 8416 / 2867 8321

5. 香港大學附屬學院

申請日期： 即日至8月

即日至8月 申請地點： 香港大學附屬學院（九龍東分校）九龍灣宏開道28號香港大學附屬學院李韶伉儷樓1樓

香港大學附屬學院（九龍東分校）九龍灣宏開道28號香港大學附屬學院李韶伉儷樓1樓 繳交留位費/註冊費的期限： 20/7中午

20/7中午 查詢電話：3416 6338

6. 香港大學專業進修學院保良局何鴻燊社區書院

申請日期： 即日至8月

即日至8月 申請地點： 香港銅鑼灣禮頓道66號1樓

香港銅鑼灣禮頓道66號1樓 繳交留位費/註冊費的期限： 20/7中午

20/7中午 查詢電話：3923 7000

7. 香港藝術學院（香港藝術中心附屬機構）

申請日期： 副學位課程：即日至8月；學士學位課程：即日至11月

副學位課程：即日至8月；學士學位課程：即日至11月 申請地點： 香港藝術學院柴灣校舍 柴灣柴灣道238號青年廣場5樓514室

香港藝術學院柴灣校舍 柴灣柴灣道238號青年廣場5樓514室 繳交留位費/註冊費的期限： 20/7中午

20/7中午 查詢電話：2922 2822

8. 香港浸會大學國際學院

申請日期： 即日至6/8

即日至6/8 申請地點： 香港浸會大學石門(沙田)校園 沙田石門安睦街8號

香港浸會大學石門(沙田)校園 沙田石門安睦街8號 繳交留位費/註冊費的期限： 20/7中午

20/7中午 查詢電話：3411 3240

9. 香港浸會大學持續教育學院

申請日期： 即日至6/8

即日至6/8 申請網址：>>按此<<

繳交留位費/註冊費的期限： 20/7中午

20/7中午 查詢電話：3411 5000

10. 香港專業進修學校

申請日期： 即日至9月

即日至9月 申請網址：>>按此<<

繳交留位費/註冊費的期限： 20/7中午

20/7中午 查詢電話：2926 1222

11. 港專學院

申請日期： 即日至9月

即日至9月 申請網址：>>按此<<

繳交留位費/註冊費的期限： 20/7中午

20/7中午 查詢電話：2926 1222

12. 香港科技專上書院

申請日期： 即日至9月

即日至9月 申請地點： 九龍深水埗南昌街213號

九龍深水埗南昌街213號 繳交留位費/註冊費的期限： 20/7中午

20/7中午 查詢電話：2782 2433

13. 香港能仁專上學院

申請日期： 即日至31/8

即日至31/8 申請地點： 九龍深水埗荔枝角道325-329號

九龍深水埗荔枝角道325-329號 繳交留位費/註冊費的期限： 20/7中午

20/7中午 查詢電話：3996 1000 / 3996 1001

14. 香港樹仁大學

申請日期： 透過仁大網上申請平台報名：由即日至31/8；親身報名：15/7至31/8

透過仁大網上申請平台報名：由即日至31/8；親身報名：15/7至31/8 申請地點： 北角寶馬山慧翠道10號香港樹仁大學

北角寶馬山慧翠道10號香港樹仁大學 繳交留位費/註冊費的期限： 20/7中午

20/7中午 查詢電話：2570 7110

15. 嶺南大學 (動畫及數碼藝術（榮譽）文學士)

申請日期： 即日至7月

即日至7月 申請網址： >>按此<<

繳交留位費/註冊費的期限： 於錄取通知信上所列的限期前繳交

於錄取通知信上所列的限期前繳交 查詢電話：2616 7430

16. 嶺南大學持續進修學院

申請日期： 即日至26-27學年首個學期開課前一天

即日至26-27學年首個學期開課前一天 申請地點： 嶺南大學劉仲謙樓 LCH 301室

嶺南大學劉仲謙樓 LCH 301室 繳交留位費/註冊費的期限： 20/7

20/7 查詢電話：2616 8274

17. 聖方濟各大學

申請日期： 即日至4/9

即日至4/9 申請網址： >>按此<<

繳交留位費/註冊費的期限： 20/7中午

20/7中午 查詢電話：3702 4388

18. 香港中文大學專業進修學院

申請日期： 即日至31/8

即日至31/8 申請地點或網址： 中環教學中心及報名中心：香港中環夏慤道12號美國銀行中心 1樓A室；尖沙咀安年教學中心及報名中心：尖沙咀漆咸道南 67號安年大廈13樓；尖沙咀東海教學中心及報名中心：尖沙咀加連威老道98號東海商業中心地庫一樓 01室；將軍澳教學中心及報名中心：將軍澳翠林邨

中環教學中心及報名中心：香港中環夏慤道12號美國銀行中心 1樓A室；尖沙咀安年教學中心及報名中心：尖沙咀漆咸道南 67號安年大廈13樓；尖沙咀東海教學中心及報名中心：尖沙咀加連威老道98號東海商業中心地庫一樓 01室；將軍澳教學中心及報名中心：將軍澳翠林邨 繳交留位費/註冊費的期限： 20/7中午

20/7中午 查詢電話：2209 0290

19. 香港恒生大學

申請日期： 即日至23/8

即日至23/8 申請地點或網址： 沙田小瀝源行善里

沙田小瀝源行善里 繳交留位費/註冊費的期限： 20/7中午

20/7中午 查詢電話：3963 5710

20. 香港理工大學–香港專上學院

申請日期： 申請剩餘學額 ： 15/7開始

申請剩餘學額 15/7開始 申請網址：>>按此<<

繳交留位費/註冊費的期限： 20/7正午

20/7正午 查詢電話：3746 0900

21. 香港理工大學–專業進修學院

申請日期： 申請剩餘學額 ： 15/7開始

申請剩餘學額 15/7開始 申請網址：>>按此<<

繳交留位費/註冊費的期限： 20/7正午

20/7正午 查詢電話：3746 0900

22. 香港都會大學 (只適用於護理學高級文憑課程(SSSDP))

申請日期： 即日至17/7

即日至17/7 申請網址：>>按此<<

繳交留位費/註冊費的期限： 20/7中午

20/7中午 查詢電話：3120 2589

23. 香港都會大學–李嘉誠專業進修學院

申請日期： 即日至31/8

即日至31/8 申請地點： 葵興校園 葵涌葵昌路51-53號九龍貿易中心第2座11樓

葵興校園 葵涌葵昌路51-53號九龍貿易中心第2座11樓 繳交留位費/註冊費的期限： 20/7正午

20/7正午 查詢電話：3120 9988

24. 東華學院

申請日期： 即日至31/8

即日至31/8 申請網址：>>按此<<

繳交留位費/註冊費的期限： 20/7中午

20/7中午 查詢電話：3190 6672

25. 職業訓練局

申請日期： 即日至15/9

即日至15/9 申請網址：>>按此<<

繳交留位費/註冊費的期限： 20/7中午，20/7下午或之後獲正式取錄起2個工作天

20/7中午，20/7下午或之後獲正式取錄起2個工作天 查詢電話：2897 6111

26. 耀中幼教學院

申請日期： 即日至9月

即日至9月 申請地點： 香港仔田灣田灣山道2號

香港仔田灣田灣山道2號 繳交留位費/註冊費的期限： 20/7中午

20/7中午 查詢電話：3977 9877

27. 青年會專業書院

申請日期： 即日至31/8

即日至31/8 申請地點： 九龍窩打老道23號

九龍窩打老道23號 繳交留位費/註冊費的期限： 20/7中午

20/7中午 查詢電話：2783 3500 / 2783 3509

28. 香港三育書院

申請日期： 即日至18/8（登記護士(普通科)高級文憑至31/10）

即日至18/8（登記護士(普通科)高級文憑至31/10） 申請地點： 西貢清水灣道 1111 號

西貢清水灣道 1111 號 繳交留位費/註冊費的期限： 18/8 (註：登記護士(普通科)高級文憑於通知取錄之7天工作日內為註冊費期限)

18/8 (註：登記護士(普通科)高級文憑於通知取錄之7天工作日內為註冊費期限) 查詢電話：2719 1668

資料來源：自資專上教育資訊平台

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