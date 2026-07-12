DSE放榜2026｜28所自資院校/課程報名資訊 申請/繳交留位費/註冊費日期一文看清
更新時間：07:00 2026-07-12 HKT
發佈時間：07:00 2026-07-12 HKT
發佈時間：07:00 2026-07-12 HKT
距離中學文憑試（DSE）放榜尚有4日，相信同學都在搜集不同升學資料。因應今年參加DSE及大學聯合招生辦法（JUPAS）的人數上升，故預計今年入讀「8大」學士學位課程的競爭將較激烈，假如同學對DSE成績的信心不大，除了及早部署放榜後的JUPAS改選外，亦可考慮申請自資院校。現時透過專上課程電子預先報名平台（E-APP）的申請時間已過，但個別院校及課程仍接受申請，同學可瀏覽院校網頁或向院校查詢；另外，透過自資專上教育資訊平台(CONCOURSE)，亦可了解各院校招收副學位，及學士學位課程的申請資訊。《星島教育》綜合了各院校的課程申請、繳交留位費或及註冊費日期等，供同學們參考。
DSE放榜2026｜28所自資院校/課程報名資訊
1. 香港珠海學院
- 申請日期：即日至28/8
- 申請地點：新界屯門青山公路青山灣段 80號
- 繳交留位費/註冊費的期限：20/7中午
- 查詢電話：2972 7200
2. 香港伍倫貢學院
- 申請日期：即日至31/8
- 申請地點：新界沙田大圍車公廟路18號1樓(柏傲莊3期旁)
- 繳交留位費/註冊費的期限：20/7中午
- 查詢電話：2707 3111
3. 宏恩基督教學院
- 申請日期：即日至31/8
- 申請地點：九龍石硤尾偉智街5號
- 繳交留位費/註冊費的期限：20/7中午或獲取錄後10個工作天內 (以較後日期為準)
- 查詢電話：5804 4143
4. 香港大學專業進修學院
- 申請日期：即日至31/7（第一階段）
- 申請地點：國際學院 香港金鐘道95號統一中心六樓
- 繳交留位費/註冊費的期限：20/7中午（第一階段）
- 查詢電話：2867 8416 / 2867 8321
5. 香港大學附屬學院
- 申請日期：即日至8月
- 申請地點：香港大學附屬學院（九龍東分校）九龍灣宏開道28號香港大學附屬學院李韶伉儷樓1樓
- 繳交留位費/註冊費的期限：20/7中午
- 查詢電話：3416 6338
6. 香港大學專業進修學院保良局何鴻燊社區書院
- 申請日期：即日至8月
- 申請地點：香港銅鑼灣禮頓道66號1樓
- 繳交留位費/註冊費的期限：20/7中午
- 查詢電話：3923 7000
7. 香港藝術學院（香港藝術中心附屬機構）
- 申請日期：副學位課程：即日至8月；學士學位課程：即日至11月
- 申請地點：香港藝術學院柴灣校舍 柴灣柴灣道238號青年廣場5樓514室
- 繳交留位費/註冊費的期限：20/7中午
- 查詢電話：2922 2822
8. 香港浸會大學國際學院
- 申請日期：即日至6/8
- 申請地點：香港浸會大學石門(沙田)校園 沙田石門安睦街8號
- 繳交留位費/註冊費的期限：20/7中午
- 查詢電話：3411 3240
9. 香港浸會大學持續教育學院
- 申請日期：即日至6/8
- 申請網址：>>按此<<
- 繳交留位費/註冊費的期限：20/7中午
- 查詢電話：3411 5000
10. 香港專業進修學校
- 申請日期：即日至9月
- 申請網址：>>按此<<
- 繳交留位費/註冊費的期限：20/7中午
- 查詢電話：2926 1222
11. 港專學院
- 申請日期：即日至9月
- 申請網址：>>按此<<
- 繳交留位費/註冊費的期限：20/7中午
- 查詢電話：2926 1222
12. 香港科技專上書院
- 申請日期：即日至9月
- 申請地點：九龍深水埗南昌街213號
- 繳交留位費/註冊費的期限：20/7中午
- 查詢電話：2782 2433
13. 香港能仁專上學院
- 申請日期：即日至31/8
- 申請地點：九龍深水埗荔枝角道325-329號
- 繳交留位費/註冊費的期限：20/7中午
- 查詢電話：3996 1000 / 3996 1001
14. 香港樹仁大學
- 申請日期：透過仁大網上申請平台報名：由即日至31/8；親身報名：15/7至31/8
- 申請地點：北角寶馬山慧翠道10號香港樹仁大學
- 繳交留位費/註冊費的期限：20/7中午
- 查詢電話：2570 7110
15. 嶺南大學 (動畫及數碼藝術（榮譽）文學士)
- 申請日期：即日至7月
- 申請網址： >>按此<<
- 繳交留位費/註冊費的期限：於錄取通知信上所列的限期前繳交
- 查詢電話：2616 7430
16. 嶺南大學持續進修學院
- 申請日期：即日至26-27學年首個學期開課前一天
- 申請地點：嶺南大學劉仲謙樓 LCH 301室
- 繳交留位費/註冊費的期限：20/7
- 查詢電話：2616 8274
17. 聖方濟各大學
- 申請日期：即日至4/9
- 申請網址： >>按此<<
- 繳交留位費/註冊費的期限：20/7中午
- 查詢電話：3702 4388
18. 香港中文大學專業進修學院
- 申請日期：即日至31/8
- 申請地點或網址：中環教學中心及報名中心：香港中環夏慤道12號美國銀行中心 1樓A室；尖沙咀安年教學中心及報名中心：尖沙咀漆咸道南 67號安年大廈13樓；尖沙咀東海教學中心及報名中心：尖沙咀加連威老道98號東海商業中心地庫一樓 01室；將軍澳教學中心及報名中心：將軍澳翠林邨
- 繳交留位費/註冊費的期限：20/7中午
- 查詢電話：2209 0290
19. 香港恒生大學
- 申請日期：即日至23/8
- 申請地點或網址：沙田小瀝源行善里
- 繳交留位費/註冊費的期限：20/7中午
- 查詢電話：3963 5710
20. 香港理工大學–香港專上學院
- 申請日期：申請剩餘學額：15/7開始
- 申請網址：>>按此<<
- 繳交留位費/註冊費的期限：20/7正午
- 查詢電話：3746 0900
21. 香港理工大學–專業進修學院
- 申請日期：申請剩餘學額：15/7開始
- 申請網址：>>按此<<
- 繳交留位費/註冊費的期限：20/7正午
- 查詢電話：3746 0900
22. 香港都會大學 (只適用於護理學高級文憑課程(SSSDP))
- 申請日期：即日至17/7
- 申請網址：>>按此<<
- 繳交留位費/註冊費的期限：20/7中午
- 查詢電話：3120 2589
23. 香港都會大學–李嘉誠專業進修學院
- 申請日期：即日至31/8
- 申請地點：葵興校園 葵涌葵昌路51-53號九龍貿易中心第2座11樓
- 繳交留位費/註冊費的期限：20/7正午
- 查詢電話：3120 9988
24. 東華學院
- 申請日期：即日至31/8
- 申請網址：>>按此<<
- 繳交留位費/註冊費的期限：20/7中午
- 查詢電話：3190 6672
25. 職業訓練局
- 申請日期：即日至15/9
- 申請網址：>>按此<<
- 繳交留位費/註冊費的期限：20/7中午，20/7下午或之後獲正式取錄起2個工作天
- 查詢電話：2897 6111
26. 耀中幼教學院
- 申請日期：即日至9月
- 申請地點：香港仔田灣田灣山道2號
- 繳交留位費/註冊費的期限：20/7中午
- 查詢電話：3977 9877
27. 青年會專業書院
- 申請日期：即日至31/8
- 申請地點：九龍窩打老道23號
- 繳交留位費/註冊費的期限：20/7中午
- 查詢電話：2783 3500 / 2783 3509
28. 香港三育書院
- 申請日期：即日至18/8（登記護士(普通科)高級文憑至31/10）
- 申請地點：西貢清水灣道 1111 號
- 繳交留位費/註冊費的期限：18/8 (註：登記護士(普通科)高級文憑於通知取錄之7天工作日內為註冊費期限)
- 查詢電話：2719 1668
資料來源：自資專上教育資訊平台
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