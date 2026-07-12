Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

DSE放榜2026｜28所自資院校/課程報名資訊 申請/繳交留位費/註冊費日期一文看清

升學攻略
更新時間：07:00 2026-07-12 HKT
發佈時間：07:00 2026-07-12 HKT

 距離中學文憑試（DSE）放榜尚有4日，相信同學都在搜集不同升學資料。因應今年參加DSE及大學聯合招生辦法（JUPAS）的人數上升，故預計今年入讀「8大」學士學位課程的競爭將較激烈，假如同學對DSE成績的信心不大，除了及早部署放榜後的JUPAS改選外，亦可考慮申請自資院校。現時透過專上課程電子預先報名平台（E-APP）的申請時間已過，但個別院校及課程仍接受申請，同學可瀏覽院校網頁或向院校查詢；另外，透過自資專上教育資訊平台(CONCOURSE)，亦可了解各院校招收副學位，及學士學位課程的申請資訊。《星島教育》綜合了各院校的課程申請、繳交留位費或及註冊費日期等，供同學們參考。

DSE放榜2026｜28所自資院校/課程報名資訊

1. 香港珠海學院

  • 申請日期：即日至28/8
  • 申請地點：新界屯門青山公路青山灣段 80號 
  • 繳交留位費/註冊費的期限：20/7中午
  • 查詢電話：2972 7200

2. 香港伍倫貢學院

  • 申請日期：即日至31/8
  • 申請地點：新界沙田大圍車公廟路18號1樓(柏傲莊3期旁)
  • 繳交留位費/註冊費的期限：20/7中午
  • 查詢電話：2707 3111

3. 宏恩基督教學院

  • 申請日期：即日至31/8
  • 申請地點：九龍石硤尾偉智街5號 
  • 繳交留位費/註冊費的期限：20/7中午或獲取錄後10個工作天內 (以較後日期為準)
  • 查詢電話：5804 4143

4. 香港大學專業進修學院

  • 申請日期：即日至31/7（第一階段）
  • 申請地點：國際學院 香港金鐘道95號統一中心六樓
  • 繳交留位費/註冊費的期限：20/7中午（第一階段）
  • 查詢電話：2867 8416 / 2867 8321

5. 香港大學附屬學院

  • 申請日期：即日至8月
  • 申請地點：香港大學附屬學院（九龍東分校）九龍灣宏開道28號香港大學附屬學院李韶伉儷樓1樓 
  • 繳交留位費/註冊費的期限：20/7中午
  • 查詢電話：3416 6338

6. 香港大學專業進修學院保良局何鴻燊社區書院

  • 申請日期：即日至8月
  • 申請地點：香港銅鑼灣禮頓道66號1樓
  • 繳交留位費/註冊費的期限：20/7中午
  • 查詢電話：3923 7000

7. 香港藝術學院（香港藝術中心附屬機構）

  • 申請日期：副學位課程：即日至8月；學士學位課程：即日至11月
  • 申請地點：香港藝術學院柴灣校舍  柴灣柴灣道238號青年廣場5樓514室
  • 繳交留位費/註冊費的期限：20/7中午
  • 查詢電話：2922 2822

8. 香港浸會大學國際學院

  • 申請日期：即日至6/8
  • 申請地點：香港浸會大學石門(沙田)校園 沙田石門安睦街8號 
  • 繳交留位費/註冊費的期限：20/7中午
  • 查詢電話：3411 3240

9. 香港浸會大學持續教育學院

  • 申請日期：即日至6/8
  • 申請網址：>>按此<<
  • 繳交留位費/註冊費的期限：20/7中午
  • 查詢電話：3411 5000

10. 香港專業進修學校

  • 申請日期：即日至9月
  • 申請網址：>>按此<<
  • 繳交留位費/註冊費的期限：20/7中午
  • 查詢電話：2926 1222

11. 港專學院

  • 申請日期：即日至9月
  • 申請網址：>>按此<<
  • 繳交留位費/註冊費的期限：20/7中午
  • 查詢電話：2926 1222

12. 香港科技專上書院

  • 申請日期：即日至9月
  • 申請地點：九龍深水埗南昌街213號
  • 繳交留位費/註冊費的期限：20/7中午
  • 查詢電話：2782 2433

13. 香港能仁專上學院

  • 申請日期：即日至31/8
  • 申請地點：九龍深水埗荔枝角道325-329號 
  • 繳交留位費/註冊費的期限：20/7中午
  • 查詢電話：3996 1000 / 3996 1001

14. 香港樹仁大學

  • 申請日期：透過仁大網上申請平台報名：由即日至31/8；親身報名：15/7至31/8
  • 申請地點：北角寶馬山慧翠道10號香港樹仁大學 
  • 繳交留位費/註冊費的期限：20/7中午
  • 查詢電話：2570 7110

15. 嶺南大學 (動畫及數碼藝術（榮譽）文學士)

  • 申請日期：即日至7月
  • 申請網址： >>按此<<
  • 繳交留位費/註冊費的期限：於錄取通知信上所列的限期前繳交
  • 查詢電話：2616 7430

16. 嶺南大學持續進修學院

  • 申請日期：即日至26-27學年首個學期開課前一天
  • 申請地點：嶺南大學劉仲謙樓 LCH 301室
  • 繳交留位費/註冊費的期限：20/7
  • 查詢電話：2616 8274

17. 聖方濟各大學

  • 申請日期：即日至4/9
  • 申請網址： >>按此<<
  • 繳交留位費/註冊費的期限：20/7中午
  • 查詢電話：3702 4388

18. 香港中文大學專業進修學院

  • 申請日期：即日至31/8
  • 申請地點或網址：中環教學中心及報名中心：香港中環夏慤道12號美國銀行中心 1樓A室；尖沙咀安年教學中心及報名中心：尖沙咀漆咸道南 67號安年大廈13樓；尖沙咀東海教學中心及報名中心：尖沙咀加連威老道98號東海商業中心地庫一樓 01室；將軍澳教學中心及報名中心：將軍澳翠林邨  
  • 繳交留位費/註冊費的期限：20/7中午
  • 查詢電話：2209 0290

19. 香港恒生大學

  • 申請日期：即日至23/8
  • 申請地點或網址：沙田小瀝源行善里  
  • 繳交留位費/註冊費的期限：20/7中午
  • 查詢電話：3963 5710

20. 香港理工大學–香港專上學院

  • 申請日期：申請剩餘學額15/7開始
  • 申請網址：>>按此<<
  • 繳交留位費/註冊費的期限：20/7正午
  • 查詢電話：3746 0900

21. 香港理工大學–專業進修學院

  • 申請日期：申請剩餘學額15/7開始
  • 申請網址：>>按此<<
  • 繳交留位費/註冊費的期限：20/7正午
  • 查詢電話：3746 0900

22. 香港都會大學 (只適用於護理學高級文憑課程(SSSDP))

  • 申請日期：即日至17/7
  • 申請網址：>>按此<<
  • 繳交留位費/註冊費的期限：20/7中午
  • 查詢電話：3120 2589

23. 香港都會大學–李嘉誠專業進修學院

  • 申請日期：即日至31/8
  • 申請地點：葵興校園  葵涌葵昌路51-53號九龍貿易中心第2座11樓
  • 繳交留位費/註冊費的期限：20/7正午
  • 查詢電話：3120 9988

24. 東華學院

  • 申請日期：即日至31/8
  • 申請網址：>>按此<<
  • 繳交留位費/註冊費的期限：20/7中午
  • 查詢電話：3190 6672

25. 職業訓練局

  • 申請日期：即日至15/9
  • 申請網址：>>按此<<
  • 繳交留位費/註冊費的期限：20/7中午，20/7下午或之後獲正式取錄起2個工作天
  • 查詢電話：2897 6111

26. 耀中幼教學院

  • 申請日期：即日至9月
  • 申請地點：香港仔田灣田灣山道2號 
  • 繳交留位費/註冊費的期限：20/7中午
  • 查詢電話：3977 9877

27. 青年會專業書院

  • 申請日期：即日至31/8
  • 申請地點：九龍窩打老道23號
  • 繳交留位費/註冊費的期限：20/7中午
  • 查詢電話：2783 3500 / 2783 3509

28. 香港三育書院

  • 申請日期：即日至18/8（登記護士(普通科)高級文憑至31/10）
  • 申請地點：西貢清水灣道 1111 號
  • 繳交留位費/註冊費的期限：18/8  (註：登記護士(普通科)高級文憑於通知取錄之7天工作日內為註冊費期限)
  • 查詢電話：2719 1668

資料來源：自資專上教育資訊平台

即睇DSE放榜攻略：

即睇八大熱門課程資訊：

誠邀大家做問卷調查，話俾我哋知你對《星島教育》有咩意見！連結：>>按此<<

↓即睇DSE2026專頁↓

↓即睇DSE2026專頁↓

最Hit
周星馳最新電影《功夫女足》首日票房破億口碑兩極 「#難看」衝上微博熱搜 網民嘆難讚出口
周星馳最新電影《功夫女足》首日票房破億口碑兩極 「#難看」衝上微博熱搜 網民嘆難讚出口
影視圈
13小時前
移英雙職港媽決意帶女兒返港 離英清屋倒數一個月 親自揭開回流最大底氣｜Juicy叮
移英雙職港媽決意帶女兒返港 離英清屋倒數一個月 親自揭開回流最大底氣｜Juicy叮
時事熱話
20小時前
世界盃2026｜25歲南非國腳Jayden Adams驚傳身亡。 路透社
世界盃2026｜25歲南非國腳積頓阿當斯驚傳身亡
即時國際
10小時前
Costco收銀做40年變780萬身家 擁3房連泳池豪宅 CFO：員工長期留任反降成本
Costco收銀做40年變780萬身家 擁3房連泳池豪宅 CFO：員工長期留任反降成本
投資理財
13小時前
吃甚麼水果最好？醫生首選這款「完美水果」高鉀、高纖、護心血管 注意3類人士不宜食用
吃甚麼水果最好？醫生首選這款「完美水果」高鉀、高纖、護心血管 注意3類人士不宜食用
保健養生
14小時前
$10搭「豪華渡輪」出海吹風！紅磡隱世打卡點 網民大讚舒適好坐「極chill」 想搭要有1條件...?
$10搭「豪華渡輪」出海吹風！紅磡隱世打卡點 網民大讚舒適好坐「極chill」 想搭要有1條件...?
生活百科
10小時前
日本前AV女優水川菫引退半年宣布結婚 無碼公開老公正臉 「猛料身份」曝光
日本前AV女優水川菫引退半年宣布結婚 無碼公開老公正臉 「猛料身份」曝光
影視圈
13小時前
世盃4強英格蘭對挪威因極端天氣，邁阿密預計有雷暴或需延遲開賽。美聯社/路透社
01:22
世界盃2026｜世盃8強英格蘭對挪威或延遲開賽 邁阿密極端天氣預計有雷暴
足球世界
19小時前
粉嶺「手機碰瓷黨」出沒 50路姐姐求幫忙疑暗藏「殺」機 港女踢爆騙徒套路｜Juicy叮
粉嶺「手機碰瓷黨」出沒 50路姐姐求幫忙疑暗藏「殺」機 港女踢爆騙徒套路｜Juicy叮
時事熱話
15小時前
周星馳新作功夫女足首日排片詳達22.6萬場，創中國影史暑期檔紀錄。
01:06
功夫女足｜周星馳新作首日排片達22.6萬場 創中國影史暑期檔紀錄
即時中國
20小時前