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伊朗局勢｜美軍KC-135加油機伊拉克墜毀釀6死 傳美增派軍艦赴中東｜持續更新

即時國際
更新時間：01:13 2026-03-14 HKT
發佈時間：21:15 2026-03-12 HKT

中東局勢劇烈升溫。以色列與美國2月28日聯手攻擊伊朗多地，以方稱發動是「預防式打擊」，並宣布以色列全國進入緊急狀態，全境響起警報，而美國總統特朗普亦對伊朗展開名為「史詩怒火」（Epic Fury）的大規模作戰行動，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）及多名伊朗高層官員在襲擊中身亡。及後伊朗報復並空襲美以在海灣多國的據點。

伊朗局勢較早前事態發展，詳見本報早前報道。（相關報道：伊朗局勢｜懸掛泰國國旗貨船途經霍爾木茲海峽 受炮火襲擊傳3人失蹤

 行動代號「史詩怒火」

3月14日最新消息：

01：04

美媒引述消息報道，五角大樓周五（13日）下令增派一支海軍陸戰隊遠征部隊及多艘戰艦馳援中東。美國總統特朗普同日在社交媒體發文，措辭強硬地宣稱美軍正從軍事及經濟上「徹底摧毀」伊朗。

相關新聞：伊朗局勢｜傳美國增派海軍陸戰隊赴中東 特朗普：正徹底摧毀伊朗

00：56

央視報道，伊朗首都德黑蘭南部及卡拉季傳出連續爆炸聲。

00：25

土耳其交通和基礎設施部長阿卜杜勒卡迪爾證實，一艘土耳其船隻因涉及伊朗港口業務，經土方與伊朗當局溝通後，獲准通行霍爾木茲海峽。目前，土方仍有14艘船隻正在霍峽等待通行。

00：12

黎巴嫩公共衛生部緊急行動中心公布，由3月2日至13日期間，以色列在黎巴嫩發動的襲擊已造成773人死亡、1933人受傷。

3月13日最新消息：

22：30

美軍KC-135加油機在伊拉克墜毀，軍方證實機上6人全罹難。

20：30

赫格塞斯：伊朗新任最高領袖受傷 可能已毀容

美國國防部長赫格塞斯周五開記者會，表示伊朗新任最高領袖穆傑塔巴受了傷，可能已經毀容，並聲稱由於美國的軍事行動，伊朗領導層的力量已被嚴重削弱。

赫格塞斯並對伊朗當局公開的穆傑塔巴「首份聲明」表示懷疑。「他昨天發表了一份聲明，實際上很軟弱，而且沒有聲音，也沒有視頻，伊朗有很多攝影機和錄音設備，為什麼只發表一份書面聲明？我想你們都知道原因。他的父親去世了。他很害怕，他受傷了，他四處逃亡，而且他缺乏合法性。對他們來說，情況很糟糕。」

此外，他表示，美以持續空襲已擊中超過15,000個目標。他指伊朗的軍事能力已顯著削弱，「伊朗沒有防空系統，沒有空軍，也沒有海軍，導彈數量下降了90%。

18：12

美軍一架KC-135加油機在伊拉克墜毀，中央司令部確認機上6人當中，有4人死亡。軍方表示，飛機墜毀並不是由​​於敵方火力或友軍火力造成的。事件具體情況仍在調查中。

此前中央司令部曾表示，事故涉及兩架飛機，另一架機已安全降落。

08：38

美軍稱福特號航母起火與戰事無關
美國海軍中央司令部3月12日在社交媒體上發表聲明稱，「福特號」航母上的洗衣房發生火災，起火原因與戰事無關。聲明稱，火災已得到控制。航母的推進裝置沒有受到損壞，目前仍能全面運行。兩名受傷士兵正在接受治療。「福特號」航母目前正在紅海參與對伊朗的軍事行動。

08：32

美國放寬對俄石油制裁
美國財政部發放了一份爲期30天的許可證，允許各國購買目前滯留在海上的俄羅斯石油及石油產品。美國財長貝森特表示，此舉旨在穩定因對伊朗的衝突而動盪的全球能源市場，這項短期措施不會給俄羅斯政府帶來顯著的經濟收益。

許可證文本顯示，週四頒發的這份許可授權自3月12日起對裝載在船隻上的俄羅斯原油及石油產品進行運輸和銷售，有效期將持續至美東時間4月11日午夜。此前，美國財政部已於3月5日爲印度特批了一項爲期30天的豁免令，允許新德里購買滯留在海上的俄羅斯石油。

06：32

伊拉克艾比爾省（Erbil）省長表示，伊拉克北部一處駐有庫德族部隊與國際聯軍的基地遭無人機攻擊，造成6名法國士兵受傷。

05：56

美國中央司令部周四（12日）證實，兩架正執行針對伊朗軍事行動的KC-135空中加油機，在伊拉克西部空域發生事故，其中一架不幸墜毀，另一架則成功安全降落。軍方目前正展開大規模搜救行動，並初步排除飛機是遭敵方或友軍炮火擊落。

不過，伊朗國家電視台其後援引哈塔姆·安比亞中央司令部的消息報道稱，該架美國軍用加油機是被「抵抗組織」發射的導彈擊落，機組人員全部死亡。

相關新聞：伊朗局勢｜美KC-135空中加油機墜毀伊拉克 美指不涉敵軍 伊媒稱遭抵抗組織擊落

03：04

美國聯合以色列與伊朗交戰之際，美國密歇根州底特律市郊一座猶太教堂發生嚴重暴力襲擊事件。周四（12日），一輛貨車衝撞位於西布隆菲爾德鎮（West Bloomfield Township）的以色列神廟（Temple Israel）猶太教堂，隨後現場爆發槍戰，槍手最終遭擊斃。美國聯邦調查局（FBI）表示，襲擊事件是一宗「針對猶太社區的蓄意暴力行為」。

相關新聞：美底特律猶太教堂遇襲 貨車衝撞後爆槍戰  槍手遭擊斃

01：22

美國軍方表示，自2月28日對伊朗發動軍事行動以來，美軍已打擊超過6,000個目標，其中包括30多艘布雷船。

01：11

伊朗最高領袖穆傑塔巴發表首份聲明後約三小時後，伊朗武裝部隊總參謀部發表聲明表示，將在伊朗最高領袖兼武裝部隊總司令穆傑塔巴的領導下，全力維護國家安全。

聲明稱，伊朗武裝部隊將在最高領袖命令下，以比過去更加堅定的態度維護伊斯蘭革命成果，並表示將捍衛國家利益與安全「直至最後一滴血」。

伊朗對米納薩勒曼港美國第五艦隊總部發動打擊

00：56

伊朗革命衛隊公共關係部宣布，海軍對位於米納薩勒曼港的美國第五艦隊總部發動了「毀滅性打擊」。

伊朗外交發言人：若與海軍協調 部分船隻可通過霍峽

00：41

伊朗邁赫爾通訊社報道，伊朗外交發言人表示，如果與伊朗海軍協調，許多船隻仍然可以通過霍爾木茲海峽。

此外，伊媒引述伊朗副外長表示，此前當局允許了部分船舶通過霍爾木茲海峽，又稱伊朗未有在霍爾木茲海峽佈設水雷。

伊朗官媒：已故最高領袖哈梅內伊妻子仍生還 早前報道不確

00：02

伊朗官媒報道，已故最高領袖哈梅內伊的妻子還活着，早前關於她遇襲身亡的報道不屬實。

3月12日最新消息：

23：57

以色列軍方宣布，已對貝魯特展開新一輪空襲，包括擊中貝魯特市中心一棟建築，該建築僅距離政府總部不到一公里。

23：51

挪威海事局宣布，懸掛挪威國旗的船舶將不得進入霍爾木茲海峽，直至另行通知為止。

21：23
伊朗媒體12日報道，伊朗最高領袖穆傑塔巴發表首份聲明，內容包括7個部分。內容包括殉難的革命領袖、人民的角色與責任、武裝力量、行政機構、抵抗陣線、地區國家以及如何應對敵人等7個部分。穆傑塔巴指，霍爾木茲海峽仍應保持封閉。

相關新聞：伊朗局勢︱最高領袖穆傑塔巴發表首次講話 強調將為遇難者「復仇」

穆傑塔巴又指，中東地區所有的美軍基地都應立即關閉，否則這些基地將遭到攻擊。

穆傑塔巴表示，「抵抗陣線」是伊斯蘭革命價值不可分割的一部分，「抵抗陣線戰士」是伊朗最好的朋友。此外，伊朗將向敵人尋求賠償，或根據情況摧毀其資產，

在談及地區局勢時，穆傑塔巴呼籲鄰國關閉境內被美國利用的軍事基地，並表示伊朗的打擊目標僅針對相關軍事設施，而非這些國家本身。他同時強調，伊朗仍希望與鄰國保持友好關係。 

18：00
伊朗法爾斯通訊社今日（12日）報道，伊朗伊斯蘭革命衛隊空軍指揮官薩達爾·伊斯梅爾·德甘及其妻子、兩個孩子等在伊朗中部阿拉克遇襲身亡。


11：36
伊拉克當局今日（12日）證實，兩艘油輪在伊拉克外海遭到襲擊，並起火及冒出濃煙，造成最少1名船員死亡，另有38人獲救，當局目前仍在搜救其他失蹤者。

相關新聞：伊朗局勢｜伊拉克外海兩油輪遇襲起火最少1死　搜救工作仍在進行

11：15
美國國務院（11日）指，自從美國針對伊朗發動「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）後，已有超過4.3萬名美國公民從中東安全返回美國。

07:18

美國能源部長賴特發表聲明表示，國際能源署32個成員國一致同意總統特朗普的要求，將協調釋放各國儲備的4億桶原油及成品油以降低能源價格。作爲此項行動的一部分，特朗普授權能源部從，下週起釋放戰略石油儲備中的1.72億桶原油。根據計劃的釋放速度，預計需要約120天完成交付。

06：44

當地時間12日凌晨，伊朗伊斯蘭革命衛隊發佈「真實承諾4」第33號公告，指在「真實承諾4」第40輪行動中，伊朗伊斯蘭革命衛隊與黎巴嫩抵抗力量展開聯合行動，在5小時內持續實施火力打擊，發射了「加德爾」「伊馬德」「海巴爾·謝坎」「法塔赫」等型號導彈，以及在黎巴嫩真主黨發射大量攻擊型無人機和導彈的配合下，對以色列從北到南超過50個目標實施打擊。此外，美軍在約旦和沙特的軍事基地也遭到革命衛隊導彈的打擊。

伊拉克水域油輪遭攻擊起火

06：13

伊拉克官員表示，兩艘載有伊拉克燃料油的外國油輪在伊拉克領海內，遭遇不明襲擊，導致起火，其中一名船員身亡。而初步調查顯示，是伊朗裝有炸藥的船隻，在伊拉克水域襲擊了該兩艘油輪。

05：03

聯合國安理會以4票贊成、2票反對和9票棄權，未能通過俄羅斯提交、旨在敦促結束中東地區衝突的決議草案。俄羅斯、中國、巴基斯坦、索馬里投下贊成票，美國、拉脫維亞投下反對票。

決議草案對中東持續敵對行動造成的「悲劇性生命損失」表示哀悼，呼籲衝突各方立即停止軍事行動，並避免在該地區及更廣範圍內進一步升級局勢。決議草案還呼籲所有各方「在不再拖延的情況下重返談判桌」，並充分利用政治和外交手段解決危機。

04：40

沙特阿拉伯國防部稱，摧毀了3枚射向蘇丹王子空軍基地的彈道導彈。

03：54

挪威警方表示，就8日美國駐挪威使館附近爆炸案，警方11日逮捕了居住在挪威首都奧斯陸的三兄弟。警方表示，三人年齡均爲二十多歲，是挪威公民，原籍伊拉克，案發當日，其中一人將簡易爆炸裝置放置在大使館外，另外兩人為同謀。三人此前均無犯罪記錄。

03：34

以色列軍方稱，已在黎巴嫩貝魯特南部郊區，展開大規模攻擊。

其後以色列國防軍發表聲明，指自本次針對伊朗的軍事行動開始以來，以軍襲擊了約70個位於黎巴嫩貝魯特的真主黨目標，其中包括約50座真主黨使用的高層建築，投下了約200枚炸彈，打死了巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織多名指揮官，包括黎巴嫩區指揮官阿德哈姆·阿德南·奧斯曼、真主黨高級指揮官扎伊德·阿里·朱瑪，以及伊朗伊斯蘭革命衛隊「聖城旅」5名高級指揮官。

伊朗總統對停火提三條件

03：12

當地時間3月11日晚，伊朗總統佩澤希齊揚在其社交平台發文，對結束目前戰事提出三項條件，包括美國和以色列承認伊朗的合法權利、支付戰爭賠償，並由國際社會提供堅定保障，以防止伊朗未來再次受到侵略。

03：04

南韓傳媒近日公開一段令人震驚的監控片段，顯示駐韓美軍疑為支援中東戰事，本月初深夜採取秘密行動，將部署於慶尚北道星州基地的「薩德」（THAAD）高空防禦系統發射車悉數運走。

相關新聞：伊朗局勢｜駐韓美軍漏夜運走6台薩德系統畫面曝光 疑為支援中東戰事

02：57

以色列方面表示，黎巴嫩真主黨聯合伊朗軍隊，對以色列北部發動聯合導彈攻擊。這是戰爭爆發以來，黎巴嫩真主黨和伊軍首次協同作戰出擊。

02：40

伊朗駐塞浦路斯大使阿里禮薩·薩拉里安在接受採訪時表示，伊朗新任最高領袖穆傑塔巴在2月28日美國和以色列對伊朗的空襲中受傷，但他未有披露穆傑塔巴的具體傷勢。這是伊朗官方首度對外證實的穆傑塔巴傷情。

當地周三（11日），伊朗總統佩澤希齊揚之子優素福在社交平台上表示，穆傑塔巴「平安」。優素福說：「我聽說穆傑塔巴受傷了。我詢問了與他保持聯繫的朋友。他們說，他平安無事。」

相關新聞：伊朗局勢｜穆傑塔巴紙牌像「現身」德黑蘭集會 民眾揮旗跪拜宣誓效忠

基於安全憂慮加劇  澳洲關閉駐以色列大使館

02：09

澳洲駐以色列大使館發出公告，指基於安全憂慮加劇，大使館已經關閉。

01：37

美國廣播公司（ABC）報道，美國聯邦調查局（FBI）向加州各警察部門發警報，指有迹象顯示，伊朗企圖通過向美國西海岸發射進攻性無人機，來報復美國的軍事行動。

相關新聞：伊朗局勢｜伊軍宣布：將攻擊中東銀行及金融機構 FBI指伊無人機或襲美西岸

00：13

伊拉克方面表示，在巴格達國際機場附近擊落了四架無人機，暫未收到人員傷亡或財產損失報告。

00：04

美媒報道，一項正在進行的美軍內部調查初步認定，美軍對伊朗南部城市米納布一所女子小學的導彈襲擊，是因「使用了美國國防情報局提供的『過時數據』」，導致學校被「誤標」爲軍事目標，所以造成這宗導致至少165名師生無辜慘死的誤擊。

美軍的內部調查指，該小學建築物「過去曾屬於伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍基地的一部分」，但在2013年至2016年間已被更改用途，成為一所小學。

相關新聞：伊朗局勢｜誤炸小學致165死真相曝光 美軍據指錯用「過時情報」釀慘劇

3月11日最新消息：

22：30

美國總統特朗普當地時間週三接受「Axios」新聞網站電話採訪時表示，與伊朗的戰爭將「很快」結束，因為「實際上已經沒有什麼可以攻擊的目標了」。

22：20
國際能源署同意釋出4億桶石油，緩解美以對伊朗戰爭導致的油價飆升。
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19：06

當地時間11日，泰國皇家海軍參謀長表示，海軍接到報道稱，當天，一艘懸掛泰國國旗，載有23名船員的貨船在途經霍爾木茲海峽時，船尾遭到炮火襲擊，導致船艙嚴重受損。據悉目前，船員已緊急撤離，同時向當地海事安全機構請求援助。目前襲擊者身份尚未確定。有消息指，目前有3名船員失蹤。

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