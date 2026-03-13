伊朗局勢｜美KC-135空中加油機墜毀伊拉克 美指不涉敵軍 伊媒稱遭抵抗組織擊落

中東戰雲密布，美以聯軍與伊朗的軍事衝突持續升級，美軍後勤補給線驚傳重大事故。一架執行對伊作戰任務的KC-135空中加油機，周四（12日）在伊拉克西部墜毀，機上載有6名軍人。美方強調事故與敵軍炮火無關，惟伊朗官方媒體其後報道指，飛機是被當地「抵抗組織」發射導彈擊落，雙方各執一詞，令事件陷入羅生門。

後勤重鎮傳噩耗 機上6人生死未卜

美國中央司令部證實，兩架支援針對伊朗「史詩怒火行動」的KC-135加油機於伊拉克西部空域發生意外。其中一架不幸墜毀於友軍控制區，另一架則在通報緊急情況後，成功降落於以色列班古里昂機場（Ben Gurion Airport）。

一名不願具名的美國官員透露，失事飛機載有6名軍職人員。美軍目前已動員大規模人力展開搜救，並嚴防敏感技術落入他人之手。美方初步定性事件為非敵火因素，強調並非遭敵軍或友軍誤擊，懷疑與機械故障或極端環境下的操作失誤有關。

伊方反指導彈擊落 稱機組人員全數罹難

然而，伊朗國營電視台引用哈塔姆·安比亞中央司令部消息，給出了截然不同的說法。伊方聲稱，該架美軍加油機是在伊拉克西部遭「抵抗組織」精確導彈擊落，並宣稱機上人員已全數死亡。若伊方說法屬實，這將是美軍後勤機群近年來遭受最沉重的打擊，亦預示當地親伊武裝的防空實力不容忽視。

美軍接連失利 戰損風險持續攀升

此次墜機事件是自2013年阿富汗戰爭以來，美軍首度有KC-135加油機在執行任務期間損失。除了這宗墜機案，美軍近期亦多災多難：早前已有3架F-15E戰機在科威特因「友軍誤擊」被擊毀；同一天，福特號航母（USS Gerald R. Ford）亦發生非戰鬥火災導致兩名水兵受傷。

據統計，在美以對伊開戰至今，受傷美軍人數已激增至約150人。頻密的事故反映美軍在長程空襲行動中，後勤機隊與前線戰機正承受極高的作戰負荷，令這類「離奇」墜機與誤傷意外的風險大幅增加。