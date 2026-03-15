伊朗局勢｜特朗普促派艦赴霍爾木茲海峽護航 法國斷言拒絕 日韓英態度審慎

美國前總統特朗普日前再度呼籲多國派遣軍艦，前往霍爾木茲海峽為商船護航。然而，其倡議似乎未獲主要盟友積極響應，法國已明確拒絕，而日本、南韓及英國方面則反應審慎，至今未有國家公開響應派兵。

特朗普促多國將派軍艦到霍爾木茲海峽，確保航道暢通和安全。路透社

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法國外交部相關帳號在社交平台X上直接回應，表明不會派遣艦艇參與護航行動，並稱：「不，法國航母及其編隊將繼續留在東地中海。」

日本政府官員向當地媒體表示，日方不會僅因特朗普的呼籲便派遣艦艇，並強調「日本將自行決定如何回應，獨立判斷至關重要」。

南韓總統府於15日回應指，將會對特朗普的呼籲進行審慎考慮，並會就相關事宜與美方保持「密切溝通」。

英國國防部發言人則對美國媒體表示，英方「目前正在與我們的盟友及夥伴，就一系列確保該地區航運安全的方案進行討論」，未有作出任何實質承諾。

據卡塔爾半島電視台分析，四國的回應表明，特朗普的最新護航倡議，至今未獲得任何國家的公開支持。

