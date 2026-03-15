伊朗局勢｜據報特朗普拒絕停火談判 美國中東盟友外交斡旋遇阻礙

路透社引述據消息人士透露，美國總統特朗普政府拒絕中東盟友提出的外交斡旋，透過談判結束自兩星期前由美以聯合空襲引發的伊朗戰爭。

美伊兩國拒缺乏對談意願

兩名伊朗高層消息人士向路透社表示，伊朗亦拒絕在美國及以色列停止空襲前進行任何停火，並指出多個國家一直嘗試調解衝突。分析認為，雙方缺乏對談意願，顯示雙方都為長期衝突作準備；而隨著伊朗封鎖霍爾木茲海峽，全球油價亦大幅上升，戰爭已造成嚴重平民傷亡。

美軍上周五對伊朗主要石油出口地卡爾格島發動空襲，彰顯特朗普堅決推進軍事行動的決心。伊朗新任最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）誓言繼續封鎖霍爾木茲海峽，並威脅加強對鄰國攻擊。

一名白宮高層官員稱，特朗普專注於削弱德黑蘭的軍事能力。路透社

路透社引述據消息人士透露，美國總統特朗普政府拒絕中東盟友提出的外交斡旋。路透社

衝突已造成超過2,000人死亡，大部分為伊朗人。路透社

至今，衝突已造成超過2,000人死亡，大部分為伊朗人，並引發全球石油供應中斷。

官員稱特朗普冀削伊朗軍事能力

據兩名消息人士指，過去曾在衝突前調停的阿曼多次嘗試與美方建立聯繫，但白宮明確表示不感興趣。一名白宮高層官員稱，特朗普專注於削弱德黑蘭的軍事能力，「他目前不想談判，我們將繼續行動。或許將來有一天會改變主意，但不是現在。」

報道指出，伊朗方面亦拒絕多國提出的停火協議，要求美以空襲結束並滿足其條件，包括永久停止攻擊及賠償。埃及亦曾嘗試重新開啟溝通，但未見實質進展，只能促使鄰近國家保持軍事克制。

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路透社分析稱，雙方立場日益強硬，美方內部亦出現不同聲音。有官員擔心油價飆升，將對共和黨在中期選舉造成政治壓力，建議盡快結束戰事；但亦有人主張持續軍事行動，摧毀伊朗導彈計劃並阻止其核武發展。

知情人士指，早前伊朗高層曾透過阿曼嘗試與美國副總統萬斯接洽停火，但最終未能進展。伊朗革命衛隊高層表示，若失去對霍爾木茲海峽控制，將意味戰敗，因此拒絕任何停火或外交談判。