Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢｜國際油價飆升　美國暫緩制裁放行1.24億桶海上俄油

即時國際
更新時間：09:05 2026-03-14 HKT
發佈時間：09:05 2026-03-14 HKT

國際能油兵飆漲之際，美國財政部外國資產控制辦公室周四發布一般許可文件，宣布暫時放鬆對俄羅斯石油的制裁，暫時允許各國購買已在海上的俄油，以應對霍爾木茲海峽航運受阻對能源市場的衝擊。公告說，美發出的臨時許可證有效期30日，批准俄羅斯交付及銷售已裝載上貨船的原油及石油產品。據估計現時有約1.24億桶俄油分散在全球30處水域。

美財政部發布30天制裁豁免令，授權在美東時間周四凌晨零時01分之前裝載到船舶的俄羅斯原油與石油產品，可在4月11日凌晨零時01分之前，完成向各國的交付與銷售。

財長貝森特周四晚在社交平台說，作為一項有較強針對性的短期措施，美財政部暫時授權購買目前被困在海上的石油，這一措施只適用於已經在運輸途中的石油，不會為俄羅斯政府帶來重大經濟利益。俄總統特使德米特里耶夫稱，美國這項豁免將影響1億桶俄油，相當於全球近1天的產量。特朗普政府上周也曾宣布暫時允許滯留海上的俄油銷售給印度。

特朗普周四接受霍士新聞訪問時，鼓動油輪「拿出點膽量」通過霍爾木茲海峽（霍峽）。被問及油輪在霍峽面臨的風險時，特朗普說：「沒甚麼好怕的，他們（伊朗）沒有海軍，我們擊沉了他們所有的船。」 

美國暫時放鬆對俄羅斯石油的制裁，以應對霍爾木茲海峽航運受阻對能源市場的衝擊。（美聯社）
美國暫時放鬆對俄羅斯石油的制裁，以應對霍爾木茲海峽航運受阻對能源市場的衝擊。（美聯社）

伊朗副外長拉萬奇周四接受媒體訪問時表示，伊朗允許部分國家的船隻通過霍爾木茲海峽。他說，一些國家與伊朗就霍峽通航問題進行了討論，伊朗與他們進行了合作，但參與侵略伊朗的國家不享有霍峽的「安全通行權」。

伊：要通過霍峽 須與海軍協調

伊朗外交部發言人巴格赫里表示，船舶若要通過霍爾木茲海峽，必須與伊朗海軍協調。他說：「伊朗不希望這道海峽變得不安全，（因此）船舶通過時必須與伊朗海軍協調，以維護海上安全。」

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
鄭少秋疑因喪女神隱3年  珍貴影片流出需攙扶瘦如紙板人  粉絲心酸：邊看邊落淚
鄭少秋疑因喪女神隱3年  珍貴影片流出需攙扶瘦如紙板人  粉絲心酸：邊看邊落淚
影視圈
19小時前
星島申訴王 | 港媽為癌末丈夫眾籌被揭全身名牌 媽媽群組呻後悔捐錢：個心有條刺
申訴熱話
16小時前
伊朗局勢｜美軍加油機伊拉克墜毀釀6死 特朗普：下周猛烈空襲伊朗｜持續更新
01:25
伊朗局勢｜美軍加油機伊拉克墜毀釀6死 特朗普：下周猛烈空襲伊朗｜持續更新
即時國際
1小時前
前AV女優濱崎真緒移居香港！下月領取身份證做元朗街坊有原因 轉做一行業於夜場返工
前AV女優濱崎真緒移居香港！下月領取身份證做元朗街坊有原因 轉做一行業於夜場返工
影視圈
14小時前
抗癌中學阿Sir眾籌被揭生活奢華求新手機？張繼聰竟受牽連 Coffee曾捐錢：估唔到件事發酵到咁
抗癌中學阿Sir眾籌被揭生活奢華求新手機？張繼聰竟受牽連 Coffee曾捐錢：估唔到件事發酵到咁
影視圈
15小時前
港漂落地投200萬中環開店創業 寧棄投行百萬年薪 赴巴黎米芝蓮學藝圓夢 「若失敗就當交學費」
港漂落地投200萬中環開店創業 寧棄投行百萬年薪 赴巴黎米芝蓮學藝圓夢 「若失敗就當交學費」
商業創科
4小時前
已故電影大亨鄒文懷私生子成就非凡 拒靠父蔭創立醫療王國 因一人關係疏離：絕對冇含恨40年
已故電影大亨鄒文懷私生子成就非凡 拒靠父蔭創立醫療王國 因一人關係疏離：絕對冇含恨40年
影視圈
17小時前
聾啞女陳美華(左)爭公屋業權獲判勝訴擁38%業權，女保安蕭榮娟須為非法驅逐象徵式賠償2百元兼付訟費。
02:17
聾啞女陳美華爭公屋業權勝訴 獲判擁38%業權 女保安須為非法驅逐象徵式賠償2百元兼付訟費
社會
17小時前
黃澤鋒老婆首認「無縫接軌」 前夫離婚前不知第三者真身 陳麗麗：我覺得問題出現咗，愈嚟愈差
黃澤鋒老婆首認「無縫接軌」 前夫離婚前不知第三者真身 陳麗麗：我覺得問題出現咗，愈嚟愈差
影視圈
23小時前
五索淚崩談關係懸殊「破壞人哋家庭」 富豪馬清鏗首度公開撐場 婚外情越來越高調
五索淚崩談關係懸殊「破壞人哋家庭」 富豪馬清鏗首度公開撐場 婚外情越來越高調
影視圈
15小時前