伊朗局勢｜國際油價飆升　美國暫緩制裁放行1.24億桶海上俄油

國際能油兵飆漲之際，美國財政部外國資產控制辦公室周四發布一般許可文件，宣布暫時放鬆對俄羅斯石油的制裁，暫時允許各國購買已在海上的俄油，以應對霍爾木茲海峽航運受阻對能源市場的衝擊。公告說，美發出的臨時許可證有效期30日，批准俄羅斯交付及銷售已裝載上貨船的原油及石油產品。據估計現時有約1.24億桶俄油分散在全球30處水域。

美財政部發布30天制裁豁免令，授權在美東時間周四凌晨零時01分之前裝載到船舶的俄羅斯原油與石油產品，可在4月11日凌晨零時01分之前，完成向各國的交付與銷售。

財長貝森特周四晚在社交平台說，作為一項有較強針對性的短期措施，美財政部暫時授權購買目前被困在海上的石油，這一措施只適用於已經在運輸途中的石油，不會為俄羅斯政府帶來重大經濟利益。俄總統特使德米特里耶夫稱，美國這項豁免將影響1億桶俄油，相當於全球近1天的產量。特朗普政府上周也曾宣布暫時允許滯留海上的俄油銷售給印度。

特朗普周四接受霍士新聞訪問時，鼓動油輪「拿出點膽量」通過霍爾木茲海峽（霍峽）。被問及油輪在霍峽面臨的風險時，特朗普說：「沒甚麼好怕的，他們（伊朗）沒有海軍，我們擊沉了他們所有的船。」

美國暫時放鬆對俄羅斯石油的制裁，以應對霍爾木茲海峽航運受阻對能源市場的衝擊。（美聯社）

伊朗副外長拉萬奇周四接受媒體訪問時表示，伊朗允許部分國家的船隻通過霍爾木茲海峽。他說，一些國家與伊朗就霍峽通航問題進行了討論，伊朗與他們進行了合作，但參與侵略伊朗的國家不享有霍峽的「安全通行權」。

伊：要通過霍峽 須與海軍協調

伊朗外交部發言人巴格赫里表示，船舶若要通過霍爾木茲海峽，必須與伊朗海軍協調。他說：「伊朗不希望這道海峽變得不安全，（因此）船舶通過時必須與伊朗海軍協調，以維護海上安全。」