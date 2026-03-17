伊朗新最高領袖穆傑塔巴發聲明 要求前任任命官員續履職

伊朗新任最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）周一再以其名義發表聲明，要求由已故最高領袖哈梅內伊任命的機構負責人和官員繼續履行職務。

伊朗媒體報道，穆吉塔巴在書面指示中表示，前最高領袖任命的官員可按照既定政策繼續工作，毋須重新任命。同日伊朗媒體亦報道，他已任命前伊斯蘭革命衛隊總司令莫森·禮薩伊（Mohsen Rezaei）為軍事顧問。

穆傑塔巴自接替其父出任最高領袖以來仍未公開露面，引發外界對其健康與行蹤的猜測。其父哈梅內伊早前在美國與以色列空襲中身亡，上周伊朗國營媒體曾發表以穆傑塔巴名義的聲明，誓言為在空襲中遇難的伊朗人「復仇」。

美國總統特朗普周一在白宮表示，美方甚至不確定穆傑塔巴是否仍然在世。「我們不知道他是不是死了。」特朗普稱，有報道指他在襲擊中嚴重受傷甚至失去一條腿，「沒有人說他百分之百健康，而且他一直沒有露面」。