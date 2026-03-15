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F1│中東戰事影響 巴林沙特兩站大獎賽取消

即時體育
更新時間：18:59 2026-03-15 HKT
發佈時間：18:59 2026-03-15 HKT

世界一級方程式賽車（F1）官方宣佈，由於中東地區持續的戰事，經過「審慎評估」後，認為無法安全地舉行比賽，決定取消原定於四月舉行的巴林及沙特阿拉伯大獎賽。

原定於4月10日至12日在薩基爾（Sakhir）賽道上演的巴林大獎賽，以及一周後在吉達（Jeddah）舉行的沙特大獎賽，均已確定取消。

原定於4月10日至12日在薩基爾（Sakhir）賽道上演的巴林大獎賽被取消。路透社
原定於4月10日至12日在薩基爾（Sakhir）賽道上演的巴林大獎賽被取消。路透社
原定於一周後在吉達（Jeddah）舉行的沙特大獎賽已確定取消。路透社
原定於一周後在吉達（Jeddah）舉行的沙特大獎賽已確定取消。路透社
原定於一周後在吉達（Jeddah）舉行的沙特大獎賽已確定取消。路透社
原定於一周後在吉達（Jeddah）舉行的沙特大獎賽已確定取消。路透社

賽會表示，這兩場賽事將不會重新安排或由其他分站取代。因此，本賽季的F1賽程將縮減至22場比賽，並將在3月27日至29日的日本大獎賽與5月1日至3日的邁阿密大獎賽之間，出現長達五周的空窗期。

F1主席兼行政總裁梅尼卡里（Stefano Domenicali）表示：「雖然這是一個艱難的決定，但考慮到中東目前的局勢，這在現階段是唯一正確的選擇。」

他補充道：「我想藉此機會感謝國際汽車聯合會（FIA）以及我們出色的賽事推廣方，感謝他們的支持與充分理解。他們一直期待以慣有的熱情與活力來款待我們，我們也期盼在情況允許時能盡快回來。」

巴林國際賽車場行政總裁兼王儲薩爾曼賓伊沙艾卡利法（Sheikh Salman bin Isa Al Khalifa）說：「我們完全支持F1的決定，並感謝他們與FIA的支持及長久的合作夥伴關係。我們期待在F1回歸時，再次歡迎來自世界各地的車迷重返巴林。」

沙特體育部長阿卜杜拉斯賓杜爾基艾費薩爾王子（Prince Abdulaziz bin Turki Al Faisal）則表示，沙特已準備好舉辦比賽。

「我們尊重F1關於2026年賽程的決定。然而，沙特已做好萬全準備，希望在我們已成功舉辦五屆的基礎上，再次於吉達承辦賽事。我們希望國際體育界知道，沙特王國仍然是全球體育值得信賴的合作夥伴和目的地。」

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