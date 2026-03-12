伊朗局勢｜穆傑塔巴紙牌像「現身」德黑蘭集會 民眾揮旗跪拜宣誓效忠

伊朗已故最高領袖哈梅內伊兒子穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei），當選成為新的最高領袖，惟一直未有公開露面。英媒報道，近日在德黑蘭革命廣場舉行的大型集會中，穆傑塔巴雖然未有現身，但其一比一人形紙牌像卻「空降」現場，接受成千上萬民眾的揮旗跪拜，宣誓效忠。

以人形紙板代表到場 哈梅內伊早有先例

據英媒《Metro》播出伊媒《SNN TV》的新聞畫面，德黑蘭革命廣場當日人山人海，群眾情緒高漲，台上擺放了已故最高領袖哈梅內伊和新任最高領袖穆傑塔巴的照片。令人訝異的是，現場還出現一塊由啡色紙板組成、背後隱約可見膠帶修補痕跡的人形立牌。這塊代表穆傑塔巴的紙牌被抬上舞台中央，現場數以十萬計的民眾一邊揮舞伊朗國旗，一邊高喊口號，表達絕對效忠。

從新聞畫面可見，有人員親吻和擁抱人形紙牌，表現出恭敬和崇拜。

報道指，儘管穆傑塔巴真身並不在場，但現場營造出的宗教與政治氛圍，顯示出其最高領袖地位。

利用紙板人代領袖受禮，在伊朗政壇早有先例。過去伊朗亦曾以紙牌像模擬已故最高領袖哈梅內伊步下軍機的情景。分析認為，這種做法旨在將領袖形象「圖騰化」，即使人不在場，仍能透過視覺符號強化權威。

穆傑塔巴據報空襲中腿部受傷

《紐約時報》引述以色列官員報道稱，伊朗新任最高領袖穆傑塔巴·哈梅內伊在2月28日、即美以向伊朗發動本輪軍事行動首日，在空襲中腿部受傷，這或許是他至今未公開露面的原因之一；目前尚未清楚穆傑塔巴的傷勢是否影響他履行國家職責。