伊朗局勢｜外長阿拉格齊稱未要求停火及談判 準備好長時間自衛

美以與伊朗的衝突持續，伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）表示，德黑蘭從未要求停火或與華盛頓展開談判，並強調在與美國持續衝突之際，伊朗將繼續採取自衛行動。

阿拉格齊接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問時指出：「我們從未要求停火，也從未要求談判。我們已準備好在必要時長期自衛，並將繼續這樣做，直到特朗普意識到這是一場非法且不會取得勝利的戰爭。」

他批評美國政府在衝突中的行為，形容包括攻擊船隻等行動是「由特朗普總統和美國選擇發動的一場戰爭」。

阿拉格齊同時否認伊朗正陷入「生存之戰」的說法，稱伊朗政府「穩定且足夠強大」，能夠在不進行談判的情況下保護國民。